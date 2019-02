Linec - „Světec mladých“ Johannes „Don“ Bosco, italský katolický kněz, vychovatel, zakladatel řádu Salesiánů, zemřel 31. ledna 1888 v Turíně.

V roce 1989 byl Janem Pavlem II. prohlášen za Otce a učitele mládeže. Výročí jeho úmrtí bylo etablováno jako Den dětí ulice – kněz Bosco v Turině pomáhal dětem bez domova. Bohatě je připomínán také v Rakousku – nejen sbírkami na salesiánské projekty pomoci bezprizorním dětem, ale také řadou kreativních akcí.

Linecký biskup Scheuer při té příležitosti přijal delegaci z Indie, kde žije asi jedenáct milionů dětí bez přístřeší, především na nádražích (na světě se jejich počet odhaduje na 150 milionů, jen v Rakousku na 500). Na snímku ze setkání jsou zleva Hildegard Pesendorferová z hornorakouského střediska organizace Jugend Eine Welt, Pratiba a její manžel Lokesh Kumar (33), který sám dlouho na ulici žil a dnes po prodělané lepře pracuje jako herec a trenér v Bangalore, biskup Manfred Scheuer a salesiánský páter Jiji Kalavanal.

Plné školky

V Linci je v 36 jeslích k dispozici 861 míst a v 56 školkách 4581, píší OÖN. Jaká potřeba bude v budoucnu, to teď město zjišťuje. Vychází z ankety, podle níž bylo 91 procent rodičů spokojeno s opatrováním dětí ve školkách a přes 96 procent v jeslích.

„Silná slova“ v rodině povolena

V internetovém chatu mezi členy rodiny mohou padat silná slova, aniž by se diskutující museli obávat soudních důsledků. „S odůvodněním, že rodina je ,sféra bez urážení se´, odmítl Vrchní zemský soud ve Frankfurtu žalobu muže na svou tchyni,“ napsala PNP (AZ 16 W 54/18). Žalobce požadoval určení, že tchyně nesmí před dalšími členy rodiny tvrdit, že špatně nakládá se svým synem.

Žalobě předcházela manželská hádka v roce 2016. Tehdy manželka stěžovatele dala své matce do opatrování video z mobilu, na kterém její manžel strká do syna, aby šel rychleji. Matka-“opatrovatelka“ nato podala trestní oznámení na zetě, ale také rozeslala „protokol o týrání“ přes WhatsApp své mamince a její sestře.

Stejně jako předtím okresní soud vyhodnotil druhý stupeň nejužší rodinný kruh jako „osobnostní volné pole“, ve kterém se lze vyjadřovat volně, svobodně. Tímto rámcem jsou chráněny i výroky, které by jinak mohly být hodnoceny jako urážející na cti. I když rodinný spor eskaloval k soudnímu sporu, přinejmenším jádro rodiny událostí neutrpělo žádné dlouhotrvající škody, uzavřel soud a připomněl, že stěžovatel a jeho žena jsou dál manželé.

Trest za jídlo z kontejneru

Úřední soud ve Fürstenfeldbrucku shledal dvě studentky vinnými krádeží potravin, uvedla PNP. V červnu vytahaly v noci z kontejneru na odpadky prodejny potravin v Olchingu vyhozené zboží a odnášely je. Policie je zastavila a našla v jejich batozích hlavy salátu a další zeleninu. O jejich původu odmítly vypovídat. Uvedly, že v zásadě chtěly upozornit na plýtvání potravinami. Proti trestním příkazům na 1200 eur podaly odpor a nepřijaly ani trest osmi hodin obecně prospěšných prací pro místní sociální stůl chudých, kde už ostatně podle svých slov dobrovolně několik hodin odpracovaly – chtěly zprostit viny. Odvolací soud jim tuto povinnost zopakoval. K tomu dostaly peněžitý trest podmíněně, se dvouletou zkušební dobou. Dopustí-li se během ní trestného činu, stihne je patnáct denních sazeb po patnácti eurech, tedy pokuta 225 eur.

Šátky má rozsoudit Lucemburk

Jak náš web informoval, do práce v drogistickém řetězci Müller v oblasti Norimberka se po mateřské vrátila 35letá muslimka s šátkem na hlavě, ale vedoucí provozovny jí řekla, že takto ustrojena nemůže dělat poradkyni klientkám nebo pracovat v pokladně. Případ šel až ke spolkovému pracovnímu soudu v Erfurtu – a jde dál, protože tamní senát se rozhodl předložit věc Evropskému soudu v Lucemburku. Ten má rozhodnout, zda podnikatel v zájmu neutrality vůči zákazníkům může zasáhnout do základních práv zaměstnance, napsala PNP. Na okraj poznamenala, že se žalobkyně objevila i před spolkovým soudem s šátkem na hlavě.

„Klikání“ v minulosti

Vlastivědný spolek v Rohrbachu inicioval digitalizaci starých regionálních médií projektem ANNO, tedy "Austrian Newspapers Online" označovaným za virtuální čítárnu Hornorakouské národní knihovny, napsaly OÖN. „Na internetové adrese anno.onb.ac.at mohou amatérští badatelé ve vlastivědě nejen číst, ale také vyhledávat podle hesel v historických novinách a časopisech osoby, místa nebo události,“ uvádí list.

Předseda okresního vlastivědného spolku Franz Saxinger kontaktoval generální ředitelku Národní knihovny Johannu Rachingerovou, pocházející z Putzleinsdorfu, a inicioval převzetí bývalých "Mühlviertler Nachrichten" do ANNO. „Od začátku roku mohou zájemci rešeršovat ve vydáních tohoto listu od roku 1889 do 1938. Chybí jen osm ročníků z devadesátých let, protože už jsou nevyhledatelné,“ pokračuje list.

anno.onb.ac.at jsme si kontrolně otevřeli, a žasli – jsou tam stovky titulů, namátkově třeba také „Český pivovarník“, časopis spolku pivovarského průmyslu v Království Českém 1874-1918, či Böhmerwald-Volksbote, „sociálnědemokratický orgán pro jižní Čechy“, vycházející v Linci a v Českém Krumlově 1909-1919…