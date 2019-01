Pasov - S prvními tóny „Bavorsko-českého setkání dechovek“ v neděli odpoledne na náměstí ve Zwieselu se spustil déšť, ale muzikanti z obou zemí se nedali odradit.

Bavorské kolegy si rádi poslechli i čeští muzikanti. | Foto: Deník/repro PNP

Statečně hráli dál a později se ještě ve festivalovém stanu postarali o báječnou zábavu, napsala PNP k přehlídce domácích a českých kapel. Bavorskou stranu reprezentovaly lokální matador Bayerwaldkapelle, dechovka z Frauenau a lidová muzika z Horní Falce, českou Vrchovanka z Plzeňska, Chodovarka z Karlovarska a Sedmikráska z Týna nad Vltavou. „Byl to zdařilý vrchol Slavností příhraničí 2017,“ uzavřela PNP.

Uvízla v ledovcové štěrbině

Pod 32letou českou horolezkyní se v neděli na Grossglockneru ve výšce 3150 m n. m. prolomil sněhový most změkčený deštěm, napsaly linecké OÖN. „Její 33letý český partner ji sice držel na laně, ale nemohl ji vytáhnout, protože se lano nařízlo o ztvrdlou sněhovou hranu na okraji trhliny. Její vyproštění nebylo možné ani pomocí druhé horolezecké skupiny, která náhodou do místa nehody dorazila. Tísňový signál přivolal dva vrtulníky lékařské služby, kterými přiletěli také záchranáři. Ženu vyprostili s lehkými pohmožděninami a podchlazením, vrtulník ji přepravil do nemocnice v Lienzu. Tu už navečer mohla opustit,“ uvedl list. Muže horská služba doprovodila do údolí. Dvojice podle OÖN vyrazila ráno z chaty u Kalsu s cílem vystoupit na Grossglockner hřebenem Stüdl, ale vzhledem k nejistému počasí se rozhodla vrátit.

Máslo zdražilo i u sousedů

Zatím co balení másla bylo začátkem roku někde k mání i za jedno euro, momentálně už za ně musí zákazník dát kolem dvou eur, napsala PNP. „Máslo tak v Německu stojí tolik, jako už léta ne – a ovlivňuje to i pekařský průmysl,“ uvádí deník.

„Zdražilo nejen máslo, ale také čokoláda, a v nadcházejících týdnech tomu budeme muset přizpůsobit o tři až pět procent i naše ceny," říká v listě Walter Simon, majitel Café Simon v Pasově. Za kilo biomásla nyní platí 8,39 eura, za „normální“ 7,13 eura. Margarín jako náhražka pro něho nepřichází v úvahu. „Chuťově není pro nás žádnou alternativou. I když je už zpracováván do některých veganských výrobků, je to jen velmi malá část produkce,“ tvrdí. Máslo je pro něho nenahraditelné. Ročně jsou jej v jeho závodě zpracovány až tři tuny, kolem 220 kilogramů v měsíci, dodává deník..

Stoupající cena másla má především tři důvody, říká v PNP Peter Bermanseder, zástupce ředitele Jihoněmecké máselné a sýrové burzy v Kemptenu. „Zaprvé ve srovnání s loňskem je letos produkováno méně mléka, jehož tuk je surovinou pro výrobu másla. Je-li méně mléka, je také méně másla. Zadruhé se změnilo chování spotřebitele – trend jde od lehkých produktů k výrobkům s vyšším obsahem tuku. Tuk v másle je stále oblíbenější. A zatřetí, mnoho mléka ,teče´ do produkce sýrů. Tato část pak chybí ve výrobě másla…“

Už přes 200 mrtvých

Od začátku roku zahynuli v Rakousku při dopravních nehodách 202 lidé. Je to výrazně méně než v uplynulých letech (238 a 245 obětí), ale jen minulý týden si vyžádal životy jedenácti osob, z toho nejvíc v Horních Rakousích – pět. Uplynulý víkend zemřelo na silnicích sedm účastníků dopravy, píší OÖN.

Dolní Bavorsko se snaží obdobnému trendu čelit zvýšeným počtem dopravních kontrol. V tomto týdnu bude podle PNP denně měřena rychlost v celém regionu. Místo a čas kontrol si bude určovat každá služebna sama. Obzvlášť půjde o místa, kde se v minulosti staly opakovaně těžké nehody. Jejich hlavními příčinami jsou nepřiměřená rychlost a alkohol…

Zpěvák z venkova postoupil

Jak jsme oznámili, Johannes Weindl z Rechertsriedu, části obce Kollnburg (okr. Regen), bojoval v neděli v Mnichově ve vyřazovacím kole letní hitparády rádia ARD. O postupujícím rozhoduje telefonické hlasování posluchačů, a Johannesovi dalo hlas 76 procent volajících, uvedla PNP. Tím se 15letý talentovaný zpěvák a harmonikář jasně prosadil proti skupině Gerlosbluat z Zillertalu. V neděli 30. července vystoupí v pořadu „Vždycky znovu v neděli“ v Europarku Rust, vysílaném pro miliony diváků od 10 do 12 hodin, znovu s jednou písní, napsal pasovský list. Dodal, že Weindlovým cílem je stát se Králem letních hitů 2017 a pět let po triumfu jeho vzoru, Andrease Hastreitera ze Schwarzhofu, tento titul znovu získat pro obec Kollnburg.

Je den virtuální lásky

Všechny dvojice, které se seznámily vlastně „naslepo“ po internetu, měnily si dlouho chaty, e-maily a telefonáty, sešly se a vydrželo jim to, mají „Den virtuální lásky“, který každoročně připadá na 24. červenec, píše PNP.

Tento „akční den“ iniciovaly v roce 2001 různé internetové zprostředkovatelny partnerství. Jejich portály jsou pro mnoho singlů praktickou a nekomplikovanou možností i při stresujících a často o samotě trávených pracovních dnech najít stejně smýšlejícího partnera, uvádí list a povzbuzuje své čtenáře k tomuto kroku třeba právě ve zmíněný „akční den“, často nabízející zvláštní příležitosti a dál vedoucí informace.

Budou metat 35 hodin nonstop?

Před čtyřmi roky se deset mužů sešlo na dráze pro metanou v Neureichenau, aby zkusili „něco bláznivého“ - chtěli vytvořit světový rekord ve vytrvalosti metání. Po 30 hodinách a dvanácti sekundách dosáhli zápisu do Guinnessovy knihy, ale na dlouho ne – už rok nato posunul TG Königsmoos od Ingolstadtu „laťku“ na 34:10:37 hodiny, píše PNP.

To Neureichenauské vyprovokovalo k novému útoku. Nastoupí k němu v pátek 11. srpna v pět hodin ve své sportovní hale. Pokud všechno půjde podle plánu, zlomí rekord následující sobotu v 15.11 hodiny. „Zvolili jsme brzký začátek zcela vědomě, protože pak v sobotu budeme moci hrát dál až do večera a rekord dál vylepšovat,“ řekl za tým Michael Breit. Kdyby pak chtěl jejich výkon zase někdo zlepšit, musel by „prometat“ dvě noci za sebou, a to je sotva možné dokázat, jak zatím „vymazaní“ rekordmani vědí z vlastní zkušenosti, uvedl list.

Srazila českého motorkáře

Kolem 4.55 hodiny v sobotu byl na silnici B12 u Hinterschmidingu těžce zraněn 41letý český motorkář, uvedla PNP. Srazila ho 30letá řidička osobního auta, podle policie podnapilá, mířící do Česka, která v dlouhé pravotočivé zatáčce vyjela do protisměru, odkud přijížděl český řidič. Ten při srážce utrpěl těžká zranění a byl převezen do nemocnice.

„V rámci pořizování policejního protokolu o dopravní nehodě bylo zjištěno, že řidička auta byla pod značným vlivem alkoholu,“ pokračuje pasovský deník. Byla jí odebrána krev a zadržen řidičský průkaz. Obě vozidla jsou silně poškozena a musela být z místa odtažena. Celkové škody odhaduje policie na asi 10 000 eur.

Vyrazil „papeže“ nekuřáctví

Sebastian Frankenberger v roce 2010 prosadil v Bavorsku všelidové hlasování o zákazu kouření v lokálech a sklidil za to hněv mnohých hospodských. Dnes má cestovní kancelář a mimo jiné organizuje pro turisty, kteří na lodích připlouvají do Lince, túry po tamních lokálech. „Když ve čtvrtek vedl k druhé zastávce do podniku Josef v centru města asi 25člennou výpravu a vyrovnával s číšníkem účet, přišel k vedlejšímu stolu majitel lokálu Günther Hager. Když průvodce uviděl, přišel ke skupině a řekl mu, že má vypadnout. ,Urazil mne a zakázal mi vstup do podniku,´ uvedl Frankenberger,“ napsaly OÖN.

List dodává, že Hager se v minulosti opakovaně vyjadřoval kriticky ke všeobecnému zákazu kouření v gastronomii, který prý bere hostům svobodu sami rozhodnout, zda chtějí kouřit. Na facebooku Hager označil Frankenbergera jako otce všech šerifů kouření, jako „Bin Ládina mezi aktivisty nekouření“. Že tento člověk pracuje v Linci jako průvodce cizinců v kuřáckých hospodách, je podle něho provokací. „Tak jsem tedy tohoto ,znečisťovatele´ hnízda z mého lokálu poslal na čerstvý vzduch,“ dodal Hager. .

To zase pobouřilo Frankenbergera, podle něhož je šerifem kouření ten, kdo udává kuřácké lokály. „To jsem nikdy v životě neudělal,“ řekl. Kromě toho prý Hager povzbudil další restauratéry, aby mu udělali totéž. To ho poškozuje, a uvažuje proto o právních krocích. „Josefovi se při svých túrách po knajpách nejspíš v budoucnu vyhne,“ uzavírá list.