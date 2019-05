Český Krumlov – Malý výlet regionem zažívají ti, kdo se pohybují po chodbě nového dětského oddělení krumlovské nemocnice. Na zdech je provázejí rostliny a zvířátka, která zpříjemňují pacientům pobyt v nemocnici.

Raimonda Kielaitė a Milan Prokeš prozářili svými obrázky dětské oddělení krumlovské nemocnice. | Foto: Archiv M. Prokeš a Z. Kyselová

Chodby a hernu dětského oddělení malbami rozsvítili mladí umělci z Velešína Raimonda Kielaitė a Milan Prokeš. Vystudovali Akademii umění v Litvě a výzdoba dětského oddělení pro ně byla prvním velkým projektem týkajícím se nástěnné malby. Oba ochotně odpovídali na naše otázky.



Jak se maluje taková nemocnice? Prostory chodby a plochy na malování byly dost rozsáhlé.

Bylo to fajn. Když jsme začínali, úplně jsme si to nedokázali představit, protože jsme nic podobného do té doby nedělali. Když jsme pak před těmi velkými prázdnými plochami stáli, byli jsme trochu překvapení. Ale moc nás to bavilo. Malbami jsme pokrývali asi 90 metrů čtverečních, vytvářeli jsme zhruba čtrnáct ilustrací. Byla to veliká zkušenost a vedení nemocnice za ni moc děkujeme.