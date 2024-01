Ačkoliv stále jeden z vyvlastněných, podnikatel Pavel Bratránek, odmítá opustit motocentrum, které už mu fyzicky nepatří, zahájení stavby nic nestojí v cestě. „Pan Bratránek se odmítl vystěhovat, přestože se nachází na pozemcích a v budovách, které jsou již ve vlastnictví ŘSD. To znamená, že nám nezbyde nic jiného než podat správní žalobu na vystěhování. Předpokládáme, že soudní rozhodnutí bude jednoznačné a jasné,“ popsal Mátl.

Nabízí i přes nespolupráci pomoc

Dostat měl už zálohu od vyvlastňovacího úřadu. „Dostal k dispozici finanční zálohu. On však tvrdí, respektive napsal nám dopis, že v tuto chvíli není schopen sehnat náhradní prostory, kam by se mohl vystěhovat. Na druhou stranu se ta problematika řeší skutečně dlouhou dobu a prostory si mohl dávno sehnat,“ míní generální ředitel ŘSD.

Část nedostavené dálnice D3 u Tábora.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

I přes odmítavý postoj jsou zástupci investora ochotni pomoci. „Jsme ochotni spolupracovat, i mu najít dočasné prostory, kde by si mohl své věci uskladnit a případně mu nějakým jiným způsobem vyhovět. Na druhou stranu by tam musela být z jeho strany spolupráce, a ta tam dlouhodobě není. Nepředpokládáme tak, že by ještě nastala,“ konstatoval Mátl.

Chybí už jen formalita

Stavbu nechtějí více zdržovat, chybí už jen formalita v podobně stavebního povolení. „Nechceme zdržovat práce. Jakmile nám to počasí dovolí, chceme dostavbu D3 u Tábora zahájit. Samozřejmě je tam ještě jedna důležitá podmínka, aby ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení,“ upřesnil.

Dle doplňujících informací mluvčího ŘSD Jana Rýdla obdrží investor stavební povolení v nejbližší době. „To očekáváme ještě v předjaří. To znamená, že bychom skutečně letos v jarních měsících chtěli zahajovat,“ doplnil.

Soutěží o cenu i čas

Výběr zhotovitele je také na spadnutí. „Už máme podané nabídky, zájem je veliký. Sešlo se hned několik adeptů, a tak soutěžíme na cenu i čas. Aktuálně prověřujeme nejvýhodnější kandidáty, jestli splnily všechny podmínky výběrového řízení. Už nyní mohu říct, že nám nabízejí ekonomické ceny a velmi rychlé provedení,“ podotkl Rýdl s tím, že se reálně jedná o realizaci v horizontu asi 1,5 měsíce. Kdo nakonec dostavbu táborské mezery provede, ŘSD oznámí hned, jak vybere vítěze soutěže.

Kvůli sporu je místem svedena doprava pouze do jednoho dálničního pruhu, řidiči kvůli nedostavěné dálnici D3 u Tábora smí částí asi dvou set metrovým úsekem už léta projíždět pouze sníženou rychlostí 80 kilometrů v hodině.

Nad dostavbou D3 u Tábora stále visí otazník. Nemovitosti ale už patří státu

Z Českého Krumlova přes Budějovice a Tábor do Prahy by mohla být D3 celkově sjízdná už v roce 2031. Minulý týden došlo k slavnostnímu zahájení výstavby dálnice z Nažidel do Dolního Dvořiště. Podle vedení ŘSD je třeba ještě řada administrativních kroků i soudních řízení v dalších případech. Jeho zástupci ale dělají vše proto, aby se stanovený harmonogram podařilo splnit.

„Legislativa se v poslední době zlepšuje, dálnice je dobře administrativně připravena, takže rok 2031 je reálný termín, který jsme schopni naplnit,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Ještě letos by však mělo dojít ke zprovoznění necelých 30 kilometrů na Českobudějovicku.