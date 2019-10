V pondělí ho pobodal Afghánec Jamal Ali Achmad (33) v ubytovně azylantů ve Wullowitzu (náš web informoval). Lékaři bojovali o jeho život čtyři dny.

„Pro své uprchlíky organizoval hrnčířské kurzy, pořádal s nimi bitvy sněhovými koulemi, držel s nimi Vánoce včetně zdobení stromku a návštěv adventních trhů, uměl si na ně udělat čas,“ říká starosta Keffermarktu Herbert Brandstötter. Teď tedy už dvojnásobný vrah Achmad je ve vazbě. Jeho duševní stav musí zkoumat znalci.

Podivný otec-únosce

Ruinerwold v holandské provincii Drenthe má 2835 obyvatel, ale několik lidí tam žilo, aniž by o nich někdo věděl, píší OÖN. Až se 25letý mladík svěřil „při pěti pivech“ místnímu hostinskému Chrisu Westerbeckovi, že může z domu vycházet jen v noci, kdy nikdo nehlídá.

Historku čtenáři našeho webu znají. Alarmovaná policie našla v odlehlém statku šest sourozenců a jejich otce, kteří už devět let žili v izolaci v uzamykatelném malém prostoru. V prvním kroku policie zatkla nájemce usedlosti 58letého Josefa B., který se před devíti lety vystěhoval do Holandska z Pabneukirchenu v okrese Perg. Ve čtvrtek večer byl zatčen i otec oněch šesti dětí, pěti chlapců a jedné dívky, Gerrit-Jan van D. (67). Je podezřelý ze spolupachatelství protiprávního omezení osobní svobody, týrání ve smyslu ovlivňování zdraví jiných a praní špinavých peněz. Na statku bylo předtím zajištěno množství hotovosti.

„Předpokládá se, že Van D. může být členem nějaké sekty. Mluvčí tzv. Církve sjednocení samozvaného a již zesnulého korejského ,messiáše´ Sun Myung Moona potvrdil, že Gerrit-Jan van D. byl před lety jejich členem. Vyšetřovatelé zkoumají, zda jeho určité životní nebo náboženské přesvědčení mohlo vést k životní situaci mladistvých,“ pokračuje linecký list.

V pátek vydali členové rodiny prohlášení, ve kterém potvrzují příběh devět let zmizelých dětí a jejich otce a uvádějí: „Pan G. J. van D. přerušil v osmdesátých letech všechny staré svazky s nejbližší rodinou a poradil nám, abychom se nepokoušeli najít jeho bydliště.“ Krátce před zmizením rodiny utekli tři z jeho devíti dětí k příbuzným. Od té doby už nemají žádné povědomí o osudu sourozenců a otce.

„Když v roce 2017 zemřela matka van D., snažily se úřady zjistit místo synova pobytu, ale neúspěšně. To odpovídá výpovědím sousedů dvora v Ruinerwoldu, kteří vždy viděli jen Josefa B. - zřejmě ubytovanou skupinu zásoboval potravinami a spotřebními věcmi,“ píší OÖN.

Otec Gerrita-Jana van D., známý spisovatel, je dementní, žije v uzavřeném ústavu a o dramatu kolem své rodiny se nic nedozvěděl, uvádí prohlášení členů rodiny.

Proč „vymáhal“ platbu za neúkon

Jak náš web uvedl, mladá těhotná žena odřekla interrupci a porodila. Její gynekolog ji poté zažaloval o ušlý honorář v obvyklé výši platby zdravotní pojišťovny. Proces u úředního soudu v Pasově skončil narovnáním – žena má zaplatit 200 eur některé organizaci pomoci při leukémii, kterou vybere lékař. Zpráva vyvolala velkou reakci, řada čtenářů PNP chtěla „sankci“ za mladou maminku uhradit.

Nyní se v deníku přihlásil o slovo onen lékař. Šlo mu prý o „přivedení k disciplíně“, k pořádku. V úvodu přípisu účtu za odpadnutý honorář vyjádřil pacientce potěšení, že se rozhodla pro dítě a proti interrupci, ale že neakceptuje průběh a styl jejího odřeknutí.

Má prý respekt k životu, ale měla-li by žena obětovat svůj život nebo zdraví, má mít možnost interrupce. Proto v roce 2004 s těmito zákroky začal. Pacientky mu posílali kolegové z Mnichova, Landshutu a Straubingu. Vysvětluje, že žalovanou ženu dvakrát informoval o zákroku i o tom, že jej může odřeknout ještě den před plánovaným datem do 22 hodin, k termínu užití vyvolávajícího léku. „Její jednání není fér vůči lékaři a personálu, kteří chtějí pomoci, a vůči dalším ženám, které by rády termín dostaly,“ uvedl a zmínil, že mezi nimi by mohly být i znásilněné nebo nezletilé. Má operační den jen jednou v týdnu, na termín musí být připraven personál, materiál…

Kvůli odpadnutému honoráři prý ženu napomenul, také s tím, že kdyby odřekla včas, mohli informovat jinou. Odpověděla dopisem, jehož tón a obsah ho prý přiměl k žalobě: pacientka mu napsala, že má volnou cestu usilovat o odměnu právní cestou.

Vysvětluje, že mu jde o výchovu a taky o uznání, které mu pacientka svěřením se do jeho rukou přináší. „Rozhodnout se jinak, to je v pořádku. Ale neříci nic nebo zavolat druhý den, kdy už jinou pacientku nemůžeme kontaktovat, je nefér,“ opakuje.

K případu pak uzavírá, že dnes už by takto nežaloval. „Jsem zklamán ze soudců. Jde přece o smlouvu a její dodržení. Jakou cenu má dnes podpis?!“ píše. Výrok soudu podle něho nebyl právním závěrem, ale „dealem“, jak co nejrychleji případ moci odložit…

Vězni prodávali

Vězni vysoce střeženého vězení v dolnobavorském Straubingu o tomto víkendu prodávali vlastní výtvarná díla, píše PNP. Na výstavě se podílelo asi sto odsouzených. Exponáty sahaly od olejových a akvarelových maleb přes keramiku a knihvazačství až k lodnímu modelářství a stavbě jesliček.

„Cílem je dát vězňům smysluplnou náplň volného času,“ říká jeden z mluvčích věznice. „Mnozí z nich tady v sobě objeví talent.“ Moci díla prodat je dodatečnou motivací. Odsouzení je vyrábějí o volném čase během celého roku a materiál na ně si kupují ze svého. 90 procent výnosu prodeje dostávají, deset procent si ponechává vězení na náklady s akcí.

Habsburkové v Tokiu

Výstavu "The Habsburg Dynasty: 600 Years of Imperial Collections" zahájil v Muzeu západního umění v Tokiu v sobotu rakouský prezident Alexander Van de Bellen, zaznamenaly OÖN.



Prezident při tom vzpomněl 150. výročí bilaterálních vztahů obou zemí. V roce 1869 navázala obě císařství – Japonsko a Rakousko-Uhersko – první kontakty. V roce 1873 se Japonsko poprvé zúčastnilo Světové výstavy, která se tehdy konala ve Vídni. „Následovala ,vlna nadšení´, kterou tehdy nazvali ,japonismem´,“ řekl Van Bellen v přítomnosti ředitelky muzea Akiko Mabuchiové a generální ředitelky Umělecko-historického muzea ve Vídni Sabine Haagové.

Vídeňské muzeum zapůjčilo většinu exponátů na výstavě, která zahrnuje sbírky Habsburků za šest století. Prezident Van der Bellen v té souvislosti připomněl, že se nejedná o kolekci rakouského, ale daleko spíš evropského umění – rodina Habsburků udržovala kontakty do Čech, Itálie, Španělska, Latinské Ameriky a tak dál. Vzpomněl také císaře Karla V., „nad jehož říší Slunce doslova nezapadalo“. Exponáty jsou podle něho vyjádřením Evropy sjednocené v různosti, která se znovu probouzí do jiné formy.

OÖN pokračují, že jediné státní muzeum Japonska pro západní umění vychází z umělecké sbírky podnikatele Matsukata Kojiry. Nacházela se ve Francii a byla tam za druhé světové války zabavena jako nepřátelské jmění. Koncem padesátých let vrátila Francie část sbírky japonskému lidu jako výraz smíření. Výstavbou muzea v Tokiu byl pověřen francouzský hvězdný architekt Le Corbusier.

Van der Bellen se v úterý zúčastní slavnostní ceremonie k oficiálnímu nástupu na trůn nového císaře Naruhita.

Zahynul český řidič

Smrtelná dopravní nehoda se stala v sobotu kolem 6.15 hodiny na státní silnici 2116 u Rotthalmünsteru v okrese Pasov. Ve směru na Asbach sjel z neznámých důvodů tahač s mlékárenským návěsem doprava, narazil do stromu, převrátil se polovinou do příkopu a začal hořet. Řidič podle policie zemřel ještě v kabině, napsala PNP. Až kolem 10.45 hodiny potvrdil policejní mluvčí, že mrtvým je 37letý Čech. Tahač byl přihlášen v Rakousku. Hmotná škoda byla odhadnuta na asi 100 000 eur. Foto: repro/Danny Jodts/zema-medien.de