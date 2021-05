Nabízí však také filmy, které se zabývají lidskoprávními tématy a předsudky ve společnosti - stářím, intimitou, politikou, zaměstnáváním, genderem, bezprávím. Festival se na jihu Čech uskuteční od čtvrtka 20. května do neděle 23. května v Táboře a od středy 26. května do neděle 30. května v Českém Krumlově. Promítání se konají ve venkovních prostorech.

V Táboře se budou filmy promítat před kavárnou a knihkupectvím Jednota v Pražské ulici, u Stánku na Žižkově náměstí, v zahradě Divadla Oskara Nedbala či divadelní kavárně Oskar a před klubem BejVák na sídlišti Nad Lužnicí.

"Letošní festival Jeden svět bude v mnoha ohledech specifický – kvůli aktuální situaci se přesunul primárně do online prostoru. Díky rozvolňování jsme se ale rozhodli táborskou část uspořádat venku, dle aktuálních pravidel. Pokud se festival odehraje, budu to brát jako malý zázrak po jeho loňském zrušení. Tak snad nám vyjde vstříc i počasí a diváci si filmy i s následnými debatami s hosty užijí," říká Lucie Šebánková z organizace Cheiron T, která každý rok festival v Táboře spolu s dobrovolníky pořádá. Dodala, že pokud bude přát počasí nebude, festival ještě organizátoři přesunou na začátek června. Pro aktuální informace doporučila sledovat facebook Jednoho světa Tábor.

Táborští návštěvníci festivalu se mohou těšit na český snímek Zákon lásky (20.5.), který se sleduje situaci ohledně "manželství pro všechny", na Oscara nominovaný film Tajný agent (21.5.), jenž detektivním a milým pohledem nahlíží do chilského domova důchodců, film Nová šichta (22.5.) o zajímavé proměně horníka v programátora a divácky atraktivní dokument Naše svoboda (23.5.), který ukazuje postavení žen trestaných na základě drakonických protipotratových zákonů v Salvadoru. Promítání začínají ve 20.30 hodin a vstupné na ně je 60 korun, jen v divadle je start od 20 hodin a vstupné 80 Kč. Program zájemci najdou na www.jedensvet.cz nebo na facebookovém profilu Jeden svět Tábor.

V Krumlově na dvoře, Budějovice mají pauzu

Krumlovští začínají festival poslední květnový týden a promítání se uskuteční rovněž venku, v Klášterním dvoře. "Letošním mikrokosmem festivalu v Krumlově bude dvůr klarisek v Klášterech. Filmy promítneme vždy od 20.30 hodin. Nebude tam střecha a možná bude chladno, nedej bože déšť. Ale taky čerstvý vzduch, skvělé filmy, vy a my. Přijdete, že jo? Deku s sebou!" říká za krumlovský pořadatelský tým Jednoho světa Tereza Štěpánová.

V Krumlově diváci zhlédnou od středy 26. do neděle 30. května snímky jako Kuráž, Jak se staví hora, Vlci na hranicích, Bláhový projekt a tajný agent. Více o filmech najdete na www.jedensvět.cz nebo na facebookovém profilu Jeden svět Český Krumlov.

Festival letos nebude promítat v Českých Budějovicích. "Českobudějovický tým si letos dává klidový režim a nabírá sílu do dalšího ročníku. Pevně věříme, že se situace zlepší a my budeme moci udělat Jeden svět 2022 v plné parádě a hlavně společně v kinosálech! Děkujeme vám za podporu v posledním roce a pokud máte nějakou nevyužitou permanentku do Budějc, tak si ji schovejte na příští rok, těšíme se na vás," vzkázali pořadatelé.

Většina 23. ročníku Jednoho světa probíhá z důvodů pandemické situace do 6. června online po celé republice. V online prostoru nabízí 101 filmů, z nichž některé uvede v mezinárodní, světové či evropské premiéře. Snímky oceněné na zahraničních festivalech i ověnčené mezinárodními oceněními. Pustit si je může každý na území České republiky díky nové platformě Jeden svět online. K vybraným filmům bude možné sledovat i živé debaty v rámci programu Jeden svět živě. Loni byl Jeden svět dvakrát přerušen, přesto jej stihlo navštívit 48 405 diváků a divaček.

David Peltán