/ROZHOVOR/ Známý táborský novinář a publicista David Peltán (42) stihnul v závěru roku dokončit dva zajímavé projekty.

V rámci dokumentární fotografie David Peltán zachytil devět příběhů ukrajinských uprchlíků žijících na Táborsku a jejich portréty představil benefiční výstavou. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Dokumentární fotografií zachytil devět příběhů ukrajinských uprchlíků žijících na Táborsku a jejich portréty představil benefiční výstavou. Dalším jeho aktuálním počinem je spolupráce na kulinářské publikaci, Vinařské kuchařce, pro kterou fotil nejen pokrmy a vína v 15 různých restauracích napříč Českou republikou.

Co tě motivovalo k realizaci výstavy Ukrajina ještě nezemřela? Proč sis vybral toto téma?

Už dřív jsem na to myslel, to téma mě napadlo, když se začaly objevovat tendence proti Ukrajincům. Nejdříve jsme na ně mysleli a chtěli jim pomáhat, později řada lidí otočila. Český národ to tak má: nejdřív vítá a pomáhá, pak mu to zevšední a začne vymýšlet. Objevovaly se první předsudky proti nim, jakože nám berou práci, utíkali jen ti bohatí, mají drahá auta i oblečení a žijí z našich dávek, neplatí daně, berou nám místa ve školkách… Tahle nevraživost dosud plní internet a sociální sítě, tak jsem si chtěl ověřit a ukázat, že to není pravda. Začal jsem hledat Ukrajince a poznávat jejich příběhy. Chtěl jsem zjistit, jak se jim u nás rok od války daří, co dělají, jak se vlastně asimilovali.



Proč zrovna Ukrajinci a proč interiéry centra Univerzita v Táboře. Jak dlouho ti to trvalo?

Ta myšlenka mě napadla už v roce 2022, chtěl jsem chodit přímo do rodin a poznávat i jejich způsob života, ale nenašel jsem na to moc času. Na jaře mě pak oslovila pořadatelka Společenského veletrhu v centru Univerzita Miroslava Radvan s tím, abych pro tuto příležitost připravil výstavu. Využil jsem toho a pustil jsem se do příprav. Přišlo mi to příhodné, protože v klubu Univerzita se schází a vystupují různí novodobí šmejdi a populisté (pozn. red. dezinformátoři a hlasatelé tzv. nové pravdy), kteří pracují se strachem lidí a těží z něj a z rozdělení společnosti. Řekl jsem si, když se tam schází takové skupinky, že by bylo fajn i jim tu situaci Ukrajinců přiblížit. Tak jsem na tom začal dělat. Než se to ale zprocesovalo, měl jsem ve finále na vše včetně focení asi jen tři týdny.



David Peltán (7. dubna 1982) je vystudovaný novinář, věnuje se publicistice a fotografii už víc než dvacet let. Fotí maturitní plesy, svatby, kulturní a společenského akce různého druhu. Na kontě má přes 15 výstav v Čechách i v zahraničí. Aktuálně vychází Vinařská kuchařka, na které pracoval s týmem kuchařů a vinařů přes rok. Spolupracuje s médii, jako je Deník, MF Dnes, Právo, Novinky.cz, FullMoon nebo časopisy Reflex, Apetit, Maxim a další. Je zakladatelem, provozovatelem a šéfredaktorem kulturního portálu Kulturne.com. Už 16 let spolupořádá vyhlášený Táborský festival vína a mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Tábor.

Jak jsi sháněl respondenty? Kolik příběhů se ti povedlo sesbírat a co lidé na výstavě ještě uvidí?

Různě jsem se ptal lidí, jestli někoho takového znají, jestli zaměstnávají uprchlíky. Stopoval jsem tak vlastně lidi z Ukrajiny, kteří u nás žijí. Za ty tři týdny se toho nedalo moc stihnout, ale nakonec se mi podařilo vytvořit devět různých příběhů a portrétů. Jsou to velkoformátové věci doplněné o snímky o velikosti A4 z akcí na podporu Ukrajiny z různých míst při vypuknutí války. Češi byli empatičtí a solidarita byla vidět všude. Připomínám tak, jak to bylo na začátku a jak je to teď, přestože válka trvá, lidé tam stále umírají a situace stále není dobrá, lidem to zevšednělo a už to není v pozornosti médii jako na počátku.



A co jsi tedy zjistil?

Nevím, jestli to byla náhoda. Ale ti, s kterými jsem hovořil, se tu asimilovali velice dobře. Chytli se prakticky hned, žádné dávky nepobírali, většinou třeba jen příspěvky na děti. Práci našli poměrně rychle, většinou do dvou týdnů a spokojili se se zaměstnáním v jiném oboru. Jsou to třeba vysokoškolsky vzdělaní lidé, ekonomové, učitelé, lékaři, tady mají jazykovou bariéru, nebo jim chybí atesty. Ale nevadí jim pracovat v kuchyni nebo u šicího stroje. Jde o silné příběhy, kdy skutečně hlavním motivem útěku byl strach z války. Koukali z oken, kam padaly bomby, tak raději vzali děti, nejnutnější a nejcennější věci a utekli.



Zmiňuješ jazykovou bariéru. Jak ses s nimi dorozumíval?

Kupodivu dobře. Všichni se snaží, učí se česky, chodí na různé kurzy. Během toho roku se naučili velmi dobře hovořit, s psaním je to horší. Nejlépe jde asi jazyk dětem, ty toho mnoho předávají i rodičům. Jedná paní dělá kuchařku v bistru Výkvět na táborském náměstí, je to diplomovaná ekonomka, která původně pracovala v bance a tam byli rádi, když nemluvila. Teď se jí totiž pusa nezastaví.



Ukrajina ještě nezemřela je Peltánovou 16. výstavou. Cílem projektu bylo ukázat, že ne všichni ukrajinští uprchlíci patří do stejného pytle. Že jsou to lidé, kteří pracují, studují, bydlí a žijí i v Čechách. Svou milovanou zemi opustili ze strachu o svůj život a své blízké, utíkali před válkou a agresí. Kromě dospělých (lékařů, učitelky, ekonomky) David přibližuje i příběhy velmi talentovaných ukrajinských dětí, hudebnic, výtvarnic a nadějných studentek uměleckých škol. Výstava je k vidění v centru Univerzita do konce ledna 2024. Snímky si lze v rámci benefice i zakoupit.

Jaké jsou ty příběhy?

Ačkoliv jsou silné a smutné, mají v sobě naději. Většina Ukrajinců by se chtěla vrátit domů. Mají tam rodiny, ženy tam musely nechat muže, syny. Některým dětem se dokonce tak stýskalo, že se už vrátily. Válka ale stále trvá. Rodiny trpí i tím, že jsou rozdělené. Potřebují pomoc ne tady, ale stále tam, proto je výstava benefiční. Když si někdo koupí portrét, výtěžek bych pak věnoval na Pomoc Ukrajině, kterou v Táboře organizuje Vasil Yurkiv.



https://pomocukrajinetabor.cz/

Už jsi to téma uzavřel, nebo se mu budeš věnovat dál?

Chtěl bych pokračovat, nasbírat víc příběhů. Je to takový start, zkouška. Pro sebe bych chtěl být víc s nimi, poznat jejich zvyky a tradice. Trávit s nimi čas přímo v rodinách, třeba i na Vánoce, protože letos slavily poprvé v našem termínu, předtím měli pravoslavné v lednu. Po skončení výstavy ji chci dál prezentovat. Už mám domluvené prostory Městské knihovny v Sezimově Ústí, aby ji vidělo víc lidí.



Podílel ses svým fotografickým umem i na dalším zajímavém projektu…

Je docela unikátní. Taková kniha jako Vinařská kuchařka tu ještě asi nebyla. S nápadem na ni přišel spolek vinařů Dunajovské kopce, který je pravidelným účastníkem Táborského festivalu vína. Jde o spolupráci patnácti restaurací z celé republiky s patnácti vinaři. Dá se podle ní vařit, párovat víno a jídlo, obsahuje i mapu. Jde vždy o pět receptů z daného místa. Lze tak jednoduše vyhledat a navštívit jednotlivé kulinářské podniky a uvedené pokrmy s víny u nich ochutnat, pokud se vám nechce vařit.



Fotograf a publicista David Peltán (42) z Tábora zažil perný rok, vystavuje příběhy uprchlíků a fotil velkou Vinařskou kuchařku.Zdroj: Archiv Davida Peltána

Jsou tam i jihočeští zástupci?

Dvě restaurace jsou z jižních Čech, jedna nedaleko, na hranicích Táborska a Benešovska. Z Tábora je tam Mace-restaurant v hotelu Palcát, kde vaří šéfkuchař Martin Svatek a z Českého Krumlova Papa´s Living Restaurant, třetí je zámek Ratměřice nedaleko Mladé Vožice. Jinak jsou tam restaurace v Praze, Brně, na Moravě, v Krkonoších, prostě z různých koutů naší země, které rozhodně stojí navštívit. Takže jsem hodně cestoval, fotil a následně ochutnával, ale jak jsem řídil, tak jsem moc toho vína neměl. Bylo to i tak velmi zajímavé.



A jde o recepty, do kterých se víno přidává, nebo se k nim pouze popíjí?

Občas ho přidávali do jídla, ale jinak jde především o párování, snoubení pokrmů s konkrétním druhem vína. Díky unikátní mapě lze navštívit nejen restaurace, ale i uvedená vinařství. Součástí publikace jsou kontakty na vinaře a kuchaře.



Fotograf a publicista David Peltán (42) z Tábora zažil perný rok, vystavuje příběhy uprchlíků a fotil velkou Vinařskou kuchařku.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Jaké to bylo? Co všechno jsi fotil?

Byl to trošku očistec, termín šibeniční, ale moc mě to bavilo. Začali jsme se o kuchařce bavit v únoru a než se to zprocesovalo, což nebyla jednoduchá, ale skvělá práce Jindřicha Trnky a Luboše Tichého ze spolku Dunajovské kopce, tak jsem s focením začínal až v červnu. Fotil jsem celé prázdniny a do konce srpna jsem měl mít hotovo. Skoro se to povedlo, něco jsem ale dofocoval ještě v září. Na výsledek se dnes můžeme dívat. Fotil jsem k připraveným textům vinaře a jejich vinařství, kuchaře a jejich restaurace včetně hotových jídel a vín.



Jaké jsou tvoje fotografie v knize?

Fotky jsem se snažil udělat co nejpřirozenější, ve většině případů je využité jen denní světlo či klasické interiérové osvětlení. Kuchařek, kde jsou použité studiové fotky, je totiž mraky.Také jsme fotili za provozu, což bylo dost náročné. Chtěl jsem zachovat atmosféru restaurací i vinařství pro ně typickou, včetně jejich pokrmů a doufám, že se to povedlo. Hodně mě bavila práce se všemi těmi lidmi, to bylo úžasné.