Jižní Čechy - Jihočeští hasiči patří mezi nejlepší profesionály na světě. Prokázali to začátkem června na 17. mistrovství světa v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive - nejtvrdší hasič přežívá) v německém Hannoveru.

Osmnáct profesionálů včetně čtyř Jihočechů reprezentovalo zemi na mistrovském klání „o nejtvrdšího hasiče“ v německém Hannoveru. Získali celkem 13 medailí. | Foto: Hasičský záchranný sbor ČR

Národní reprezentace se čtyřmi Jihočechy vybojovala celkem 13 medailí. Čtyři zlaté, pět stříbrných a čtyři bronzové. Největšího individuálního úspěchu dosáhl Jaroslav Poukar z Jindřichova Hradce, který se stal mistrem světa v kategorii mužů do 30 let. Zároveň byl členem jedné ze dvou štafet, která domů veze bronz.

Další úspěch pro jihočeské hasiče zaznamenal David Kubiš z Písku. Ten získal stříbrnou medaili v kategorii mužů ve věku 35 40 let. Kromě nich se závodů zúčastnili také Petr Benda a Lukáš Houdek z Tábora.

Cíl: Hermes Turm

Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů popsala, že každý závodník musel absolvovat celkem čtyři úseky, které začínaly vždy po deseti minutách. Na prvním se roztahovaly hadice od cisterny, dvě pak museli závodníci smotat a uložit do bedny. Druhý úsek obsahoval posouvání břemene kladivem, přesun kanystru tunelem, transport figuríny, šplh na bariéru a následný seskok do matrace. Na třetím závodníci postavili dva žebříky, vyběhli s kanystry na lešení, vytáhli na laně hadice s kotoučem a s kanystry opět seběhli dolů. U cíle je čekalo šroubování hubice na proudnici. „Závěrečnou disciplínou byl výstup na Hermes Turm, téměř 89 metrů vysokou věž na hannoverském výstavišti. Cíl byl na ochozu ve výšce 65 metrů. Velmi úzké točité schodiště neumožňovalo závodníkům předbíhání a i samotný výstup byl velice stísněný," zmínila Vendula Matějů.

Českou reprezentaci tvořilo 18 závodníků a 15 se umístilo v první třicítce. Absolutním vítězem mistrovství, tedy přeborníkem napříč všemi věkovými kategoriemi, se stal několikanásobný mistr Evropy a mistr světa Lukáš Novák z Hasičského záchranného sboru (HZS) hl. města Prahy následovaný Pavlem Kubínem z HZS Královéhradeckého kraje. V kategorii mužů do 30 let patřilo prvenství již zmiňovanému Jaroslavu Poukarovi z J. Hradce, stříbrnou medaili bral Jan Haderka ze Zlínského kraje. V kategorii mužů 35 40 let vybojoval stříbro Jihočech David Kubiš, z bronzu se pak radoval Michal Přecechtěl z Olomouckého kraje. Vendula Matějů doplnila, že soutěž pochází ze Spojených států amerických, kde vznikla počátkem 90. let minulého století. „Soutěž je pojata jako simulace zásahové činnosti a hasiči při ní soupeří v zásahovém kabátu, přílbě a s dýchacím přístrojem. Tento extrémní závod klade značné nároky na fyzickou kondici účastníků. Soutěže v disciplínách TFA svojí atraktivitou a náročností patří mezi divácky nejpopulárnější hasičské sporty," dodala mluvčí hasičů.