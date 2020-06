Ve vedení Jindřichova Hradce došlo k velkým změnám. Na včerejším emotivním jednání zastupitelů předložil Jakub Rytíř (ANO), jako mluvčí nově vzniklé koalice, návrh na odvolání celé rady města. Ještě včera přitom většina oslovených zastupitelů, včetně členů ČSSD, ANO, ODS i Patriotů tvrdila, že se nic neplánuje a z jejich stran nikdo s žádným návrhem nevystoupí. Na středečním zastupitelstvu ale vyšlo najevo, že už bylo všechno dávno domluvené a zastupitelé vytvořili novou koalici.

"Hlavním důvodem byla touha po změně ve vedení města. Protože si myslíme, že to nešlo tím správným směrem. Spouštěčem k celé situaci byl zcela nepochybně rozkol v sociální demokracii," uvedl Jakub Rytíř.

Rozkol v ČSSD nastal ve chvíli, kdy Stanislav Mrvka s Bohumilem Komínkem přešli do hnutí Změna 2020. Stanislav Mrvka se stal lídrem Změny 2020 do krajských voleb a kandidovat za ni bude i do Senátu.

Pro odvolání rady nakonec hlasovalo 16 zastupitelů z 27 přítomných. Ke schválení bylo potřeba čtrnáct hlasů. Hlasování jasně ukázalo, kdo se k nové koalici přiklonil. Pro odvolání stávajícího vedení byli Magda Blížilová, Jakub Rytíř, Tomáš Vyhlídka a Michal Cihla (všichni ANO), Jan Mlčák a Otakar Kinšt (oba Patrioti), Petra Blížilová a Miroslav Kadeřábek (oba ČSSD), Jan Pokorný, Libor Votava, Milada Petrů a Jaroslav Chalupský (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní), Jaromír Kopřiva (Piráti), Ondřej Pumpr (nezařazený, původně zvolený za SNK-ED + STAN), Radim Staněk a Libor Žižka (oba z ODS).

Proti byli Stanislav Mrvka, Bohumil Komínek (Změna 2020), Petr Spatzierer a Radim Kvitský (ČSSD), Sabina Langerová (SNK-ED + STAN) a Jana Burianová (Piráti). Hlasování se zdrželi Tomeš Vytiska a Vladimír Prokýšek (KSČM), Milan Synek a Milan Urbanec (ČSSD) a Vladislav Burian (SNK ED + STAN).

Následovalo hlasování o novém vedení města. Rada bude mít nově sedm členů, z toho čtyři získají uvolněné funkce. Starostou byl zvolen Jan Mlčák (Patrioti), dosavadní ředitel pelhřimovské nemocnice.

"Je to pro mne velký závazek a nastane spousta věcí, které se budou muset řešit. Nejdříve se budu muset seznámit s chodem úřadu, protože oproti vedení nemocnice jsou tam určité odlišnosti. Souběh funkcí ale v žádném případě nepřipadá v úvahu," zmínil nově zvolený starosta Jan Mlčák (Patrioti).

Místostarosty se stali Magda Blížilová (ANO), Radim Staněk (ODS) a Miroslav Kadeřábek (ČSSD). Radu doplní Jaroslav Chalupský a Milada Petrů (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní) a Jaromír Kopřiva (nezařazený, zvolený za Piráty).

Bývalý starosta Stanislav Mrvka po tomto jednání vstupuje do opozice a jako zastupitel plánuje pracovat dál. "Není k tomu co dodat. Věděli jsme, že to mají připravené, že je domluvená nová patnáctičlenná koalice. Hlasovali zodpovědně. Doufám, že budou pracovat ve prospěch města a ne pro svoje zájmy. Podle mého názoru se jednalo o pomstu ze strany ČSSD vůči mně. To byl hlavní motiv, ke kterému se pak ostatní přidali. Ani jim to vlastně nemám za zlé. Využili situace, která v ČSSD vznikla. Jednou se jim to vrátí," poznamenal Stanislav Mrvka.

Jednou z radních, která byla odvolána a v novém složení rady města už nefiguruje, je i Sabina Langerová.

"Vím, že to bylo předem připravené a takové ty tanečky okolo, že není mandát a tak dál, si mohli odpustit. Všichni dnes slibují, že budou zvelebovat město, ale to je podle mne jen takové trochu klišé. Hlavně ať pánbůh tohle město ochraňuje ode všeho zlého," podotkla Sabina Langerová.