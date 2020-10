„Významný britský sběratel jeho dílo koupil a zveřejnil je v sociálních médiích.Skoro přes noc se čtyři mezinárodní galerie v Berlíně, Paříži, Los Angeles a Londýně ,rvaly´ o to, aby Eppovy práce přinesly mezi lidi. Jen berlínský galerista Alexander Duve má na čekací listině 300 sběratelů, kteří práce 26letého výtvarníka chtějí – v cenové třídě mezi 20 000 a 30 000 eury.“

Epp nyní vystavuje s devatenácti kolegy z branže v show "Friends and Friends of Friends" v lineckém Zámeckém muzeu, nyní Kultur GmbH, jak takové práce mohou internet a sociální sítě užívat k podpoře marketingu jako způsob komunikace a prostor umělecké inspirace, uvádí list. A hodnotí: „Tolik současného, mladého, do špičky dorostlého stranou akademické malířiny ještě staré zdi muzea nikdy nehostily.“ Výstava je otevřena od úterý do neděle od 10 do18 hodin, v pondělí je zavřeno. Potrvá do 6. ledna. Informace: www.ooelkg.at

Na snímku Deníku/OÖN/pg je Oli Epp před svou „Quarantine“.

Letiště jim „hyne“

„Linecké letiště, které už v minulých letech trpělo klesající frekvencí cestujících, nyní v tomto směru skoro úplně ztichlo,“ píší OÖN z Hörschingu. Linka Linec-Frankfurt, nejdůležitější připojení k mezinárodnímu uzlu, je přinejmenším do března 2021 zastavena. „Mnozí pochybují, jestli vůbec někdy bude obnovena,“ uvádí list. Kromě toho zjevně nejsou ohlášeny z Lince na zimu žádné charterové lety.

Starosta Klaus Luger jako zástupce majitelů označil situaci za dramatickou. Linec a země Horní Rakousy vlastní každý polovinu letiště. Za zemi vysvětluje předseda dozorčí rady Markus Achleitner: „Varování před cestováním způsobilo, že se mezinárodní letecká přeprava nerozjela. Lufthansa už oznámila, že zimní provoz klesne na pětinu.“ Podle něho omezily lety i firmy, které raději využívají k poradám videokonference. V Linci situaci zachraňuje doprava nákladu, která prý už v srpnu dosáhla loňské úrovně. Luger míní, že nastává konec regionálních letišť, nejen kvůli monopolnímu postavení Lufthansy. Ta oznámila záměr uspořit 150 letadel. Starosta Lince se obává, že to odnesou také Linec, Innsbruck, Salcburk a Štýrský Hradec.

Namaloval čerta na zeď…

Jak náš web exkluzivně informoval, v Linci vzbudila velký rozruch nástěnná malba na jednom z gymnázií, na níž streetartový umělec Erich Willner alias "Shed" přidělal smajlíky na reprodukci staré fotografie třídy zdejších žáků, mezi nimiž je také 11letý Adolf Hitler. Jeho obličej zakryl „čertíkem“. Prezidentka židovské obce Charlotte Hermanová kritizovala kromě výtvarného „znevinění“ osoby, která židovskému lidu přinesla tolik utrpení, také „nešťastné umístění“ obrazu přímo proti linecké synagóze. Willner připustil, že příkazu dílo odstranit by se nepodrobil, ale rozumí prý tomu, „že obraz ďábla neskýtá nejkrásnější pohled po modlitbě v synagóze“. S Hermanovou se dohodl, že Hitlerovu figurku během čtvrtka přesprejuje, a nabídl jí pět variant. Ta si vybrala „znečitelnění“ jeho postavy čtverečky různých žlutých barev. „Na synagogu se už tak nebude provokativně koukat žádný ďábel, ani zlý nebo veselý člověk. Za osobou nebude viděn nikdo,“ řekla Hermanová. Na snímku je celkový obraz před úpravou. Foto: Deník/OÖN/privat

Přispěli k adaptaci

Raimund Kneidinger (vlevo) a Sebastian Gruber, okresní hejtmani z Pasova a Freyungu, předali horské službě po tisíci eurech k sanaci záchytné chaty na Třístoličníku, zaznamenala PNP. Záchranáři už na opravě svépomocí odpracovali 1700 hodin – zařízení má novou střechu, elektriku a rozvod vody. Jak řekl jejich vedoucí Stefan Berger, dar se jim moc hodí k opatření materiálu pro vnitřní úpravy. Foto: Deník/PNP/Landratsamt Passau

Přibral za rok 340 kilo

Nosorožec Nio přišel na svět před rokem v zoo Schmiding v hornorakouském Krenglbachu. Tehdy vážil 60 kilogramů, dnes má čtyři metráky, píší OÖN. Až vyroste, může mít až 2,3 tuny. „Jak se na mládě nosorožce tuponosého ,sluší´, nemá v hlavě nic jiného než nezbednosti,“ říká ošetřovatelka Can Hasibeová. „Zlobí malou polosestřičku Malou, měří síly s polobratrem Taio, pořád honí maminku Ninu…“ List dodává, že ve Schmidingu se narodili tři nosorožci během čtyř měsíců. Na snímku je Nio s matičkou. Foto: Deník/OÖN/ZooSchmiding / Peter Sterns