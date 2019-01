Linec – Salam alaikum a Pokoj s vámi znělo v sobotu na sportovišti diecézního sportovního klubu v Linci, kde se imámové a katoličtí duchovní utkali v přátelském fotbale.

Soupeři, ne nepřátelé! | Foto: Deník/repro

„A byl to neobvyklý zápas, bez opilých diváků," poznamenal deník OÖN. „Místo aroma smažených hranolků, piva a vína tady voněl pečený kebab, u stánků s nápoji servírovali za dobrovolnou drobnou minci mladí přistěhovalci studené osvěžující nápoje. Jen pivo se prodávalo zvlášť."

Největším problémem bylo sehnat dost hráčů, pokračuje list. Především u katolických kněží byl výběr malý, řekla organizátorka setkání Gerda Eibensteinerová. Podle ní to mělo dva důvody – zaprvé prý většina duchovních už nemá správný věk, aby se proháněli za míčem, a za druhé byla řada potenciálních kandidátů v tu dobu nezastupitelně zaměstnána biřmováním. Proto byl jejich tým na poslední chvíli doplněn pastorálními asistenty a učiteli náboženství.

Po pár sekundách katolíci prohrávali 0:1. „To proto, že se patnáct minut před výkopem soupeři ještě modlili," mínil komentátor utkání, a když muslimové dali druhou branku, kul železo: Vidíte, měli jste se taky modlit víc… . A OÖN pokračují: „Zatím co se na trávníku energicky, ale ne zavile, bojovalo o každý míč, u hřiště se děly věci nevídané – děti různých národností seděly v kroužích a pozorovaly hru. Kdykoliv nějaký hráč zakopl o míč, společně se smály, a když padl gól, společně jásaly – bylo jedno, kdo jej dal…"

Imámové nakonec vyhráli 4:1. Předseda diecézního klubu Christian Zoidl pak k předsedovi islámského společenství Muratu Basarovi tvrdil, že tohle byl pro poražené jen tréninkový zápas a za rok to bude vypadat jinak. „Nejspíš se i katolíci před fotbalem pomodlí o pomoc shůry," komentuje zápas linecký list. „Jesli to pomůže, ví ovšem jen Bůh…"

Zápas se hrál ke 100. výročí zákona, jímž se stal islám v Rakousku uznaným náboženským společenstvím. Podepsal jej František Josef 15. července 1912 v Bad Ischlu. Důvodem byla anexe Bosny a Hercegoviny obývané převázně muslimy v roce 1908.

Manželství moc nedrží

Loni bylo v Rakousku rozvedeno 17 295 manželství, z toho přes 86 procent dohodou. Ve Vídni si řeklo sbohem 49,8 procenta dvojic, v Dolních Rakousích 46,5. Nejpevněji drží svazky v Horních Rakousích – rozvedlo se tu „jen" 37,1 procenta manželství. „Kdo se dnes žení, má statisticky jen 57procentní šanci, že je rozdělí až smrt," píše deník OÖN. Střední doba loni se rozvádějících manželství byla 10,7 roku. Během prvního roku soužití se rozvedlo 1,6 procenta dvojic, ve druhém roce 4,6 procenta. Po stříbrné svatbě končil každý osmý pár, 24 rozvedených párů žilo společně přes 50 let. Rozchody bylo dotčeno 19 451 dětí, z toho 13 347 nezletilých. Loni také bylo „rozpuštěno" jedenáct registrovaných partnerství: pět ve Vídni, žádné v Horních Rakousích.

Krev dává pět procent

V Horních Rakousích je ročně třeba více než 60 000 krevních konzerv. Nejvíc – 19 procent – jde pro nemocné rakovinou, po 16 procentech lidem s onemocněním zažívacího traktu a s chorobami srdce. Dvanáct procent konzerv je spotřebováno při ošetření zraněných. Prezident Červeného kříže Walter Aichinger říká v OÖN, že nedostatek zatím nehrozí, ale upozorňuje, že krev dává pravidelně jen pět procent občanů. Měsíčně dělají v Horních Rakousích kolem 4500 odběrů. Bilanci linecký deník připomíná před světovým dnem dárců 14. června.

Stopli růst cen benzínu

Od středečních jedenácti hodin až do poloviny července nesmějí benzinové pumpy v Rakousku zdražovat pohonné hmoty. Státem vynucené omezení je výjimkou pro letošní rok. Další termíny tohoto pozastavení zvyšování cen zatím nebyly stanoveny. Podle listu OÖN se ale určitě nedotkne vánočních svátků. „Olejářské firmy si samozřejmě stěžují a tvrdí, že neodůvodně, tedy bez vlivu vnějších faktorů, nikdy nezdražovaly," píše deník. Motoristická sdružení ovšem opatření vítají. Za porušení nařízení může být provozovatel pumpy pokutován až 2180 eury. Ministr energie Reinhold Mitterlehner prohlásil, že tato regulace nemůže ceny pohonných hmot udržet dlouhodobě, ale majitelé motorových vozidel mohou mít radost alespoň z toho, že letos na ně nedopadnou žádné „cestovní přirážky".

Hallstatt II otevíral

V sobotu byla v jihočínském městě Boluo v provincii Guangdong otevřena „kopie" Hallstattu, hornorakouského města zařazeného na seznam UNESCO. „Kvůli špatnému počasí se ceremonie konala v hotelu, ale podle starosty Hallstattu Alexandera Scheutze byla přesto velmi slavnostní a důstojná," píše deník OÖN. Přes palmy umístěné v repice a některé pravopisné chyby byl prý velmi pozitivně překvapen. „Dalo se hned poznat, že je to Hallstatt," řekl. Jen zlaté rybičky, které plavaly v kašně na náměstí zhotoveném podle jejich vzoru byly neobvyklé, poznamenal s úsměvem. Dokonce kryty kanálů jsou opatřeny nápisem „Hallstatt am See". „To nestojí ani na těch našich," míní Scheutz.

V Číně bude další výstavba podle historického města v Solné komoře pokračovat. Při návštěvě delegace „pravého" Hallstattu byla podepsána smlouva o přátelství. Kdy ale přijedou Číňané do Rakouska, ještě není upřesněno.

Redukují holuby

Opatření k omezení přemnožení holubů v Linci se osvědčila, konstatuje list OÖN. Od roku 2001 město rozmisťuje na centrální místa prostředky proti početí ptáků. Od té doby počet divoce žijících holubů v Linci klesl ze zhruba 20 000 na dnešních 9000. I to je pro město problémem, a tak vedení rozjelo doplňkovou osvětovou kampaň pod heslem „Prosím, nekrmne holuby". Menší dostupnost potravy má vést k omezení hnízdění těchto ptáků.

Milosti si neužila

Na tzv. dvoře milosti pro medvědy v Bad Füssingu v okrese Pasov byla začátkem dubna nalezena v potoce uhynulá 21letá medvědice Julia. Experti nyní prokázali, že byla otrávena přípravkem na ochranu rostlin, napsal deník PNP. Zřejmě uhynula na vnitřní krvácení.

Dvůr milosti provozuje mnichovská organizace ochrany zvířat. „Nemáme žádné konkrétní podezření, ale jedinou představitelnou variantou je, že někdo hodil jed přes oplocení zvenku," řekl předseda spolku Arpad von Gassl. Problémy s místními prý dvůr žádné nemá. Nejbližší budova obce je asi kilometr daleko. Celý areál má být nyní střežen kamerami.

Dvůr byl zařízen v létě 2008 na asi jedenácti hektarech lesního území. Tři ošetřovatelé se v něm toho času starají o devět medvědů ze střední a východní Evropy. „Většina tam byla držena privátně a za politováníhodných podmínek," řekl Gassl. Také Julia náležející k vzácnějšímu světlému druhu medvědů hnědých vegetovala v malém prostoru, než byla v roce 2009 převezena do Bad Füssingu, dodává PNP.

Nekuřte!

Světová zdravotnická organizace WHO chce podíl kuřáků ve společnosti do roku 2040 snížit na pět procent. „V Rakousku by měla vskutku co dělat – 38 procent se v anketě protirakovinné pomoci označilo za kuřáky, 33 procent pravidelně kouří," napsal linecký deník Volksblatt. Ve skupině 15 až 29 let sahá po cigaretě pravidelně 40 procent, mezi 30-49letými 38 proent, mezi staršími 23 procent.

„Navíc vědomí rizika kouření v Rakousku není právě vysoké – 53 procent pravidelných kuřáků má konzum cigaret za méně nebezpečný," pokračuje list. Připomíná dále, že Rakušané začínají kouřit průměrně v šestnácti letech. devatenáct procent pravidelných kuřáků ještě nikdy nezkoušelo se svého zlozvyku zbavit.