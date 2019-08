Synátor kývl a otec se do toho v neděli dal – za větru, deště, místy jen ve třinácti stupních Celsia. „Najezdil jsem už hodně a někdy taky 250 kilometrů za den, ale po téhle tour jsem byl hotový, od pátého kola to bylo brutální především na hlavu,“ řekl.

Vyjel v pět ráno z Nussdorfu na okruh kolem Attersee po směru hodinových ručiček. „Největší problém byl jednotvárný úsek od Seewalchenu,“ uvedl. Jel bez doprovodu, ale ani tak neměl s motorovými vozidly na trati problém. Sólová jízda byla velmi náročná, především v silném protivětru – nešlo se schovat do háku, musel zůstat koncentrovaný a šlapat. Banány, müsli a elektrolytové nápoje si dal doma, jezero pak objížděl bez zastávky. Při odpoledním dešti natáhl hřejivé neoprenové ponožky, pláštěnku ale po dvou okruzích sundal – přiléhala, ale měl pocit, že i tak ve větru brzdí.

Jel na značce Pinarello s elektronickým řazením. Počítal, že mu jízda bude trvat patnáct hodin, nakonec byl o půl hodiny rychlejší – zdolal 470 kilometrů, tedy rychlostí 32 km/h, překonal 1890 výškových metrů. V cíli si přál jen osprchovat se, jíst a spát, ale na druhý den prý plánoval zase projížďku. „Snad se synem, protože ten teď má víc času,“ píše OÖN.

To je odpadu!

Každý občan v Bavorsku vyprodukoval v roce 2017 průměrně 481 kilogramů domovního odpadu, píše PNP. To bylo o 19 kilogramů víc než byl celospolkový průměr. Nejméně toho vyhodily domácnosti v Sasku – 339 kg – a v Berlíně - 383 na hlavu, nejvíc naopak nešetřili v Porýní-Falcku a Dolním Sasku se více než 520 kilogramy odpadu.

Jak to mají s Marií

Ve čtvrtek 15. srpna slaví katolická církev svátek Nanebevzetí Panny Marie. PNP vysvětluje, že poprvé byl zaveden v ortodoxní východní církvi v roce 431. V římských kostelích bylo nanebevzetí Marie, v Bibli nezmiňované, od 7. století, v Německu od devátého.

Papež Pius XII. (1939-1958) vyhlásil v roce 1950 dosud poslední katolické dogma „přijetí i těla Marie do nebe“, což má zdůrazňovat pro křesťanství významnou sounáležitost těla a ducha, popisuje pasovský list. V katolických regionech Německa, především na jihu, je svátek nazývaný velkým dnem žen spojován s řadou zvyků, procesími či svěcením bylin – až 767 různých bývá svázáno do svazku a při mši se jim žehná. V Sársku a v oblastech s většinou katolickým obyvatelstvem Bavorska je Nanebevzetí zákonným svátkem – je to ve 1704 ze 2056 míst. Volno mají ve všech obcích Horního a Dolního Bavorska, ve Francku tomu tak není. Svátek slaví také v pěti z osmi velkoměst Bavorska – v Mnichově, Augsburgu, Würzburgu, Řeznu a Ingolstadtu. Do práce jdou v Norimberku, Fürthu a Erlangenu.