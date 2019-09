„Chceme touto instalací dát znamení, že dřevěné stavby spojují ochranu klimatu, kvalitu bydlení a regionální hospodářství,“ řekl při „vernisáži“ Ferdinand Reisecker ze sekce dřevoprůmyslu zemské Hospodářské komory. Dřevostavby mohou podle něho pomoci zvládnout výzvy jako kůrovcovou hrozbu a ochranu klimatu.

V rakouských lesích přiroste každou sekundu kubík dřeva. Průměrný rodinný domek stavěný ze dřeva potřebuje zhruba čtyřicet kubíků tohoto materiálu. Tím tedy vyrůstá u sousedů každých čtyřicet sekund nový dům…

Bez mobilu nevycházejí

Studie A1 Social Impact institutu výzkumu trhu GfK Austria ukázala, že devět z deseti Rakušanů nikdy nevychází z domova bez mobilu, třetina má telefon prakticky pořád v dohledu, píší OÖN. Jeho služeb nejvíc používají ženy do 29 let. Dokonce každý druhý starší 70 let využívá komunikačních platforem WhatsApp. Marcus Grausam, předseda představenstva A1 Telekom Austria, připomíná, že v roce 1999 byl handy symbolem privátního statusu, ale od té doby se rozvinul k nepostradatelnému průvodci všech. 86 procent uživatelů po něm posílá fotografie a videa, 84 procent jej má ke komunikaci a 82 procent k surfování po internetu. Meziročně největší rozvoj vykázalo videotelefonování – z 29 na 35 procent. 60 procent Rakušanů „whatsappuje“ několikrát denně, převážně si po něm dopisuje 52 procent lidí.

Jak získat rodinné lékaře

Rodinný lékař v Rakousku je praktický lékař v místě, který je pro pacienty většinou první „záchytnou stanicí pomoci“, kterou vyhledávají, a navigátorem jejich cesty zdravotnickým systémem k odborníkům. Je povinen v případě potřeby navštěvovat „své“ nemocné i doma. Většinou je zná delší dobu, rozumí si s nimi a oni mu věří.

Toto zařazení vyžaduje ovšem i speciální znalosti a přípravu. Lékařská fakulta Keplerovy univerzity v Linci zavedla letos v šestém povinném roce studia, takzvaném roce klinické praxe, také povinnou 48týdenní praxi u všeobecného (praktického) lékaře, z toho čtyři týdny u rodinného, píše Volksblatt. A linecká škola má ještě jednu novinku. Během roku klinické praxe dostávají medici kapesné 650 eur od nemocnice, kde pracují. Za praxi u rodinného lékaře nemají ve Vídni, ve Štýrském Hradci a v Innsbrucku nic, tam je pokládána za volitelný předmět. Linecká škola, hornorakouská Lékařská komora a všeobecná pojišťovna ale vytvořily společný „povzbuzující model“ k volbě této odbornosti.

Společně financují 650 eury i praxi studentů a jejich praktického školitele odškodňují 500 eury. Na přání může být tato výuka v terénu prodloužena ještě o čtyři týdny, a i to je finančně kryto. „V Horních Rakousích sice aktuálně není žádný akutní nedostatek všeobecných lékařů, ze 734 ,tabulkových´ míst není obsazeno jen 28, ale v příštích letech přijde vlna penzí,“ varuje předseda představenstva nemocenské pojišťovny Albert Maringer. Proto chce Keplerova univerzita začít co nejdřív probouzet zájem o toto povolání, doplňuje vicerektorka univerzity Andrea Olschewská.

Ochrana klimatu do finále

V polovině mezinárodního týdne ochrany klimatu “Week for Future” vyzvali zástupci hnutí “FridaysForFuture” v Rakousku k účasti na „velkém finále“, na páteční demonstraci “Earth-Strike”, aby ještě jednou vyslali „obrovský signál“, uvedl Volklsblatt.

Aktivisté ve Vídni doufají, že bude dosud největší, zejména když ministryně školství Iris Rauskalaová školákům účast na demonstraci povolila. Ve Vídni byla pojata jako školní akce, ale účast musí být nějak buď předem, nebo po akci s vyučováním spojena – třeba pojednáním o ochraně klimatu nebo o demokratické dělbě moci. Podnikatelé jsou vyzváni k zastavení strojů a výzvu následuje už 65 firem. Myšlenku podporuje Amnesty International, „protože krize klimatu ohrožuje i lidská práva,“ jak aktivisté tvrdí. Za stávkou stojí i Červený kříž. Jednota řádových škol chce, aby její zařízení vyhovělo žádostem rodičů žáků o uvolnění k účasti na demonstraci.

Lesů poprvé ubylo

Lesní plochy v Bavorsku loni poprvé za téměř 30 let ubylo, napsala PNP. Kácení loni přesáhlo výsadbu o více než 50 procent. Čistě matematicky ztratila země 138 hektarů lesa. Celkově ale od sedmdesátých let lesů výrazně přibylo. Dnes připadá statisticky na každého občana asi 2000 metrů čtverečních. Více než polovina plochy je v soukromém vlastnictví.

Salát dvou barev

Fotograf Franz Seidl z Vilshofenu (okres Pasov) v důchodu využívá každého dobrého počasí k projížďkám na kole, vždy s připravenou kamerou, píše PNP. Když jel nedávno u Künzingu kolem pole zeleniny, napadlo ho prý nad pečlivě vypěstovanými saláty dvou barev, že si tu někdo udělal nadrozměrnou přírodní šachovnici. Michaela Winetsdorferová z Endlau, které pole patří, ale vysvětluje, že to má praktický smysl. Dříve pěstovali salát stejné barvy v jedné řadě. Postupně ale stoupla poptávka po „mix-salátech“, zákazníci si přejí víc rozdílných druhů v jednom balení. „Abychom produkt promíchali už do sklizňové nádoby, museli jsme ujít dlouhé vzdálenosti. Pak nás ale napadlo pěstovat odrůdy Lollo rossa a Lollo bionda vedle sebe,“ říká.

Pasovský list pokračuje, že obchodní řetězec Edeka má na salát rodinného podniku Winetsdorferových s 85 zaměstnanci reklamu, která mimo jiné říká: „Tady nic není z chlazení – ve dne nařezáno na poli, naloženo a v noci dovezeno, čerstvěji to už nejde!“ Na statku jsou vidět nákladní auta z Francka, Rakouska a dokonce z jižního Tyrolska. „Tak v sezoně nezbývá čas na nějaké hraní šachu, i když by to byla fantastická podívaná,“ končí PNP.

Dopadli české zloděje

Do věznice v Linci byli dodáni tři Češi ve věku 26, 31 a 34 let, dopadení a zatčení na lupičské túře Mühlviertlem, napsaly OÖN. „Přijeli v sobotu z Prahy autem do Zwettlu. V neděli kolem třetí hodiny jednoho z nich po upozornění veřejnosti perlustrovala v parkujícím autě ve Zwettlu policie. Našla při tom více věcí pocházejících z vloupání v této obci. Muže zatkla,“ uvedl list.

V průběhu neděle pak byla policejní inspekci v Bad Leonfeldenu ohlášena vloupání a krádeže bicyklů a e-kol. „Kolem 11.20 hodiny byl služebním psem vystopován další Čech a zatčen – jel na odcizeném kole,“ pokračuje deník. „V pondělí v 10.40 byla na náměstí v Bad Leonfeldenu někým odcizena poštovní dodávka, dvě hodiny nato ji objevil doručovatel v lese u Schenkenfeldenu. Alarmovaná hlídka potkala na cestě k tomuto místu muže na e-kole, který se pak pokusil utéct přes louku. V Reichenau byl zadržen – jednalo se o třetího Čecha. Jak se ukázalo, e-kolo odcizil ve Zwettlu. V jeho tašce byl zajištěn lup. Tři kilometry od místa odstavené dodávky našla policie pomocí služebního dronu v lese u Schenkenfeldenu 48 otevřených balíčků, které pocházely z onoho poštovního vozidla. Kam se obsah poděl, zatím nebylo zjištěno.“

Zadržení byli vyslýcháni policisty z Bad Leonfeldenu a zemské kriminálky a částečně se doznali, končí deník a dodává, že způsobená škoda je vysoká.