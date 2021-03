“Ještě poživatelné, ale k pití už málo čerstvé pivo bude převařeno na polévky, sirupy a omáčky nezaměstnanými ženami ve spolupráci s organizací ,frauenanderskompetent´, tedy ,ženy kompetentní jinak´,” napsal list.

Sudy, jejichž minimální doba trvanlivosti byla překročena už před delším časem, byly v pivovaru naraženy přednostně a přelity do všech hrnců, které má kuchyně k dispozici. Z tišitelů žízně prý budou tišitelé hladu a chutí. Šéf kuchyně Stieglu Christian Buhl vysvětluje: “Necháme pivo trochu ,zredukovat´ přidáním různých zelenin a koření, a pak bude dál zpracováno na polévky, sirupy a omáčky.”

Trochu mění podobu…Zdroj: Deník/OÖN

Projekt je “dvojitě” udržitelný – na jedné straně není vyhozen potravinářský produkt, na druhé straně dostane organizace podporovaná úřady práce dodatečná pracovní místa. Cílem je integrovat dlouho nezaměstnané ženy zpět na pracovní trh. Produkty, které vytvoří, mají být nabízeny v online-shopu Stieglu a v prodejnách organizace „anderskompetent“. Foto: Deník/salzburg.ORF.at

Droga Rakušanům “chutná”

Celníci zabavili loni v Rakousku 1369 kilogramů drog, napsal Volksblatt.

Upřednostňovanou cestou byly opět poštovní zásilky. Nejvíc byla pašována kata jedlá, khat, tropická rostlina obsahující alkaloid zvaný kathinon, látku, která se účinkem podobá amfetaminu. Úřady jí zabavily 1130 kilogramů, nejčastěji na letišti ve Schwechatu. Konopí bylo 180 kilogramů, přičemž 140 kg se našlo při kontrole kamionu v polovině října v Subenu.

Celníci dále našli 15,89 kilogramu heroinu, 6,8 kilogramu a 4913 kousků nových psychoaktivních látek, 3,42 kilogramu a 8791 kusů jiných psychotropních prostředků, 6,68 kilogramu omamných hub a 5594 kusů LSD, 2,82 kilogramu metamfetaminu, 4,73 kilogramu kokainu , z nichž 1,9 kilogramu převážel v těle “bodypacker” zadržený v půlce září na letišti ve Vídni. 91,62 procenta loni zjištěné drogy bylo posíláno poštou – jen v dopisovém centrum Inzersdorf odhalili 44,53 kilogramu a 22 403 kusů omamných prostředků. Předloni to bylo 73,6 kilogramu a 19 367 kusů. 4,61 procenta šlo do Rakouska loni leteckou cestou, 2,04 procenta po silnici.

Jak stůně Německo

Zdravotnické úřady v Německu ohlásily v pondělí 6694 nových onemocnění covidem, o 1593 víc než před týdnem. Sedmidenní incidence stoupla za den ze 79 na 82,9. Před čtyřmi týdny byla 58,9. Za 24 hodin zemřelo dalších 34 lidí.

Vorarlberg otevírá hospody

Ve spolkové zemi Vorarlberg otevřeli v pondělí venkovní i vnitřní prostory gastronomie. Zavírací doba 20 hodin se nemění. “Za této okolnosti polovina podniků neotevřela, protože by takový provoz považovala za nehospodárný,” napsaly OÖN.

Povoleny jsou akce do stovky návštěvníků nebo do poloviny kapacity hal včetně kin a divadel. Místa musejí být přidělena a označena, občerstvení není podáváno. Vstup na ně je jen po předložení negativního koronatestu – antigenový nesmí být starší 48 hodin, PCR 72 hodin. Na rozdíl od restaurací platí v kultuře i tzv. samotest, pokud je zanesen do úředního systému dat.

Hosté v gastronomii se musejí registrovat k případnému vyhledávání řetězců nákazy. Mezi stoly musí být dvoumetrový odstup. U každého mohou sedět jen čtyři lidé, pokud nejsou ze stejné domácnosti. Roušky se při konzumaci odkládají, při cestě lokálem třeba na toaletu jsou opět nezbytné. Jídla a nápoje se podávají jen sedícím.

Dospělí mohou opět sportovat uvnitř i venku, opět s negativním testem, a to do počtu venku do 20 lidí, uvnitř do deseti. Zkoušet nebo hrát bez publika mohou mládežnické orchestry.

Situace s nákazou se v zemi výrazně zlepšila. V listopadu tu byla sedmidenní incidence nejhorší v Rakousku – s více než 700, mezi 23. lednem a 3. březnem byla nanejvýš kolem 70, zatím co ve zbytku Rakouska přes 200. V neděli bylo v nemocnicích země ošetřováno 15 pacientů, z nich dva na intenzivkách. V zemi bylo naočkováno 47 340 lidí (14,3 % obyvatel), z nich 15 339 i druhou dávkou.