Linec – Dvacet let po otevření hranic na východ se na rakouských školách pořád sotva vyučuje čeština, uvedly OÖN.

S českou výpomocí. Dagmar Šotolová je druhá zprava. | Foto: Deník/repro

Mezi sousedy stojí i po pádu železné opony jazykové překážky. „Jen několik škol v Mühlviertlu etablovalo češtinu do svých učebních plánů. Tak na BORG Hagenberg ji učí od šesté třídy až do ústní maturity. Vyučuje ji Dagmar Šotolová. ,Právě v začátcích je těžištěm naučit se ústně se vyjádřit,´ říká. ,Teprve pak pronikáme hlouběji do tajemství jazyka. To, že jsme malá skupina, to dětem ulehčuje,´ říká.“