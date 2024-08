V sobotu a v neděli bude v Jablonci mistrovství ČR do 22 let. Představí se na něm i jihočeské atletické naděje.

Z Jihočechů byli přijati: Antonín Kinšt (JH) na 5000 m, Petr Lukš (Sokol) na steeple, Tomáš Jelínek (Sok) na výšku, Marek Volf na trojskok, Marek Marvan (oba VS) na kouli, z dívek Kateřina Marušová (VS) na 100 a 200 m, Lucie Bahenská (Sok) a Klára Konfrštová (Pí) na 400 m, Kristýna Dvořáková (NV) na 800 m, Adéla Štefanová (Sok) na 1500 m, Kamila Kůtová (Be) na kouli, Daniela Václavíková (Sok) na trojskok, Julie Kotalíková (VS) na výšku a Pavla Molíková (Mil) na 100 přek.

Z mítinků – Ústí n. O.: Svých letos nejlepších 1500 m zaběhl Marek Strnad (NV), pátý na Rieter mítinku v Ústí nad Orlicí – 3:50,89 (druhý v kraji). Pacov: disk 4. Andrea Rypáčková 34,78 – os. rek., žactvo Simona Lomská (Čéč) 36,11, Jakub Markvart (Ves.) 32,69, kladivo dor. Rypáčková 42,17, žactvo Karolína Kovářová (Ves) 34,42, Lomská 32,47, Markvart 31,83.