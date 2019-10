Od pátku do neděle trval výlov největšího českého rybníka Rožmberk. Rybáři vylovili 150 tun ryb, z toho 130 tun kapra. Podívat se přišlo 55 tisíc lidí, což je rekordní počet i díky počasí s teplotami nad dvacet.

Rybáři z tepla ale tak nadšení nebyli. „Není to příjemné pro rybáře ani pro ryby. Ty mají raději chladnější počasí. Voda se totiž teď rychleji ohřívá a je v ní méně kyslíku. Je třeba ryby rychle roztřídit a odvézt na sádky, aby netrpěly. Na Rožmberku to letos vypadá pěkně, ryb bude dostatek. Každý rybník má normy na to, kolik vyprodukuje ryb, a toto množství je pro Rožmberk standard,“ zmínil Tomáš Eisert z Rybářství Třeboň.