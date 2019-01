Pasov – Velikonoční vajíčka ve všech možných variantách bude možné obdivovat o tomto víkendu v Pockingu v pasovském okrese. Ve střední škole na Indlingerstraße se koná 19. prodejní výstava této ozdoby a uměleckých řemesel. 55 vystavovatelů ze čtyř zemí se pochlubí zdobenými vajíčky od andulčích po pštrosí a řadou dalších pozoruhodností. V sobotu bude otevřeno od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 17 hodin.

Pořadatelka výstavy velikonočních vajec Adela Langová. | Foto: Deník/repro PNP

Mezinárodní srážka

Na ledovci v Mölltalu u rakouského Flattachu se 21letý český student srazil s 51letou Holanďankou. Ženu dopravil vrtulník do nemocnice ve Spittalu, mladík zraněn nebyl, zaznamenal linecký list OÖN.

Sousedé v nouzi

Podle Zaměstnanecké komory je hodinový plat 400 000 zaměstnanců v Rakousku pod hranicí minimální mzdy. Prezident komory Johann Kalliauer burcuje k zastavení trendu dalšími investicemi, kvalifikačními pobídkami - a zvýšením hranice minimální mzdy na 1500 eur.

Podle Eurostatu pobírá v zemích eura asi 15 procent zaměstnanců ve výrobě a službách méně než dvě třetiny průměrného platu. Ten v roce 2010 v Rakousku činil 8,6 eura za hodinu. V Rakousku bere méně čtvrtina žen, v průměru EU 19 procent. Z mladých do 30 let je to u našich sousedů 24 procent. V hotelnictví a gastronomii je pod hranicí dvou třetin průměru 61,5 procenta zaměstnanců, v obchodě pětina – v každé z těchto branží tedy zhruba 100 000 lidí.