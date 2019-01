18:00, Náměstí - Slavnostní zahájení pohádkového týdne s vodníky 18:10, Náměstí - Pirátská pohádka Divadýlka Mrak 19:30 - Zvací Vodnický průvod – řazení na Náměstí, trasa podél rybníku Hejtman až do kempu Kapřík 20:30, Kemp Kapřík - Vodnický splav aneb velké setkání vodníků z Čech a Moravy 22:00 - Večerní vodnické zvaní na lodích po hladině rybníka Hejtman

Středa 2. srpna 10:00, Kemp U Břízy - loutková pohádka O Honzovi Divadla Xaver

10:30, Náměstí - Dům dětí - Dílnička s vodnicí Likou a vodníčaty pro děti od 4 do 6 let

10:30 Náměstí - Kovářská a keramická dílna pro děti od 6 let, jízda na koních

14 - 17:00, Náměstí - Zpíváme s vodníky aneb oblíbená pěvecká soutěž Zpívající žába s vodnickou kapelou Rybníkáři a jako hosté vystoupí dětský hasičský sbor Soptíci Hamr

18:00, Náměstí - podvečerní pohádka O chytré kmotře lišce Divadla Andromeda

18:30, Kemp Atlas Staňkov - pohádka Vodnická škola skupiny Rybníkáři

21 - 23:00, Náměstí - Noční pohádkový les - začátek na náměstí u pódia