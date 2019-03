Požaduje sejmutí plakátů propagujících nošení cyklistických přileb. Také ministryně pro rodinu Franziska Giffeyová (SPD) má akci za „málo zábavnou“. Na facebooku umístila svou fotografii s bicyklem. „Je na ní plně oblečená, má přilbu a uvádí k tomu: ,Milý Andreasi Scheuere: S přilbou to jde i oblečená!´“ píše PNP.

Místopředsedkyně poslaneckého klubu SPD Katja Mastová řekla pasovskému listu, že kampaň je na správné téma, ale její realizace je „trapná, staromódní a sexistická“. Polonazí nemají být za peníze daňových poplatníků plakátováni. Mluvčí spolkové frakce SPD Josephine Ortlebová míní, že „ženy jako objekty, holá kůže a sexismus nejsou potřeba k upoutání pozornosti mladých na bezpečnost cyklistické dopravy“. Případ podle ní potvrzuje, že spolková vláda naléhavě potřebuje strategii rovnoprávnosti. .

Ministerstvo se ospravedlňuje na twitteru. Kampaň prý cílí na skupiny mladých mužů a žen, které z estetických důvodů nenosí žádné přilby. Vyhodnocení ohlasu reklamy – 1,78 milionu jejích příjemců mezi 14 a 49 lety – potvrzuje, „že jsme tuto cílovou skupinu velmi dobře oslovili“.

Kritizovaným plakátem s lehce oděným modely v prádle a boxerkách s přilbou na hlavě a sloganem „Vypadá ,na hov…´, ale zachraňuje můj život“ přesvědčují spolkové ministerstvo dopravy a Německá bezpečnostní rada v internetu a na plakátech mladé cyklisty k nošení přileb, rozepisuje list. Neobvyklá kampaň s kandidáty casting-show „Germany´s Next Top Model“ se setkala s kritikou SPD a Zelených. Ministr Scheuer na zastavení projektu nepomýšlí a je rád, že myšlenku zvýšení bezpečnosti v dopravě podpořil celý tým Germany’s Next Top Model, uzavírá PNP.

Za pomocné práce azylantům míň?

Rakouský ministr vnitra Herbert Kickl (FPÖ) míní, že žadatelé o azyl vydělávají přespříliš, pokud vykonávají při základní péči, které se jim dostává, pomocné práce, napsal Volksblatt. Navrhl proto omezit jim hodinovou mzdu na 1,50 eura.

Vadí mu, že nyní mnohá zařízení z pověření státu, spolkových zemí či obcí platí uprchlíkům třeba za údržbu zeleně či výpomoc v domácnosti víc než vojákům v základní nebo civilní službě, některá i víc než pět eur za hodinu. Částky si určují tyto společnosti samy. Azylanti si dosud mohli vydělat měsíčně 110 eur plus 80 eur na každého rodinného příslušníka, aniž by se museli obávat srážek z prostředků základní pomoci. Teď by měli brát jen 1,50 eura na hodinu, jednotně v celém státě, a pracovat by takto mohli hned od podání žádosti o azyl. Nyní musejí tři měsíce čekat, než budou moci přijmout místo v nedostatkovém oboru.

Spolkový kancléř Sebastian Kurz (ÖVP) návrh podporuje. Navrhoval něco podobného už v roce 2016, ale s FPÖ to nebylo možné prosadit.

Nebezpečný úklid

Jarní úklid v rakouských domácnostech má za následek každým rokem tisíce těžce zraněných, napsaly OÖN. Loni si při nich ublížilo kolem 21 400 lidí tak, že museli k ošetření do nemocnic, oznámil expert Kuratoria pro dopravní bezpečnost Armin Kaltenegger. Nejčastěji šlo o zlomeniny, otevřené rány a poranění šlach a svalů. Ke 71 % úrazů došlo při pádech ze žebříků, po uklouznutí na mokré podlaze nebo po zakopnutí. Nejnebezpečnějším náčiním je vysavač, dodává linecký list.

Do penze nechvátají

Vstup do důchodu se v Rakousku dále prodlužuje, píše Volksblatt. Loni šli do něj muži průměrně v 61,3 roku, ženy v 59,3. V roce 2017 to bylo ještě 60,9 a 59 let. V posledních deseti letech se odchod mužů do penze posunul průměrně o 2,6, u žen o 2,4 roku. V roce 2008 končili chlapi zaměstnání průměrně v 58,7 roku, ženy v 57.

Průměrný důchod mužů, kteří do penze vstupovali loni, byl 2268,40 eura, o 41,81 eura víc než rok předtím. U žen se zvedly průměrné penze o 72,63 eura na 1291,05 eura.