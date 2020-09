Tedy, na takovéto aktivity jsme byli zvyklí spíš od Putina. A podívejme se, také Středoevropani… Foto: Deník/OÖN/Dragan Tatic

Děti cizinců zaostávají?

Předsedkyně rady expertů pro migraci v Rakousku Katharina Pabelová je znepokojena situací ve školách. Ze 13-14letých dětí s migračním původem podle ní většina nedosahuje vzdělávacího standardu pro osmou třídu. V němčině jej třetina zvládá částečně, třetina je úplně „mimo“. Podobně je tomu v matematice. Je to varovné, protože nejde o malou skupinu – zhruba každý čtvrtý žák ze 1,1 milionu měl v uplynulém školním roce jinou mateřskou řeč než němčinu. Ve školkách se podíl cizinců za deset let zvýšil ze čtvrtiny na třetinu.

V Linci bude hlučno

Zdroj: Deník/OÖN

V sobotu 12. září bude „Linec slyšet“ - ze všech možných míst, také z kostelů, od kašen a podobně budou od rána do noci znít nejrůznější instrumenty, píší OÖN. Od 20 hodin splynou na 60 minut do neslýchané „urbální kakofonie“, uvádí list.

Projekt Performing architecture při tom umožní aktivní spoluúčast veřejnosti – organizátoři konkrétně například vyzývají občany, aby pustili z oken vysílání Radio OÖ a Radio FRO. To má být reminsicence na první „mrak“ v roce 1979, kdy z oken zněla Brucknerova 8. symfonie…

Zdroj: Deník/OÖN

Součástí akce bude také „košťatový balet“, který od 10 hodin zavítá do různých částí města, z nejvyšších budov bude troubit asi 150 plechů, ve městě symbolizovaném spojením s mořem po Dunaji bude využito také lodních sirén, všechno dohromady má být „symfonií hasičských a policejních vozidel, sirén, kostelních zvonů, ,cákotu´ kašen“… Městem povede sedm tras k nejoriginálnějším „zvukům Lince“, od 14 do 17 hodin jím budou projíždět kolony cyklistů… Neobvyklou podobu jinak tradičního lineckého „mraku hudby“, tentokrát pod názvem Sounding Linz, bude možné od 20 hodin sledovat také na internetu (brucknerhaus.at/klangwolke-livestream). Více na www.klangwolke.at. Foto Deník/OÖN/Liva

Čech se „udal“ se znásilněním?!

V sobotu kolem 20.30 hodiny oznámil 52letý Čech na lineckém Hlavním nádraží policejní inspekci, že v předcházející noci byl v parku Bergschlössl vyrušen neznámým mužem při pokusu o znásilnění, napsal linecký Volksblatt. Aktér údajné neuvěřitelné historky byl vzat na zatím čtrnáct dnů do vazby k prověření jeho výpovědi. Údajná oběť, která prý po vyrušení utekla, se zatím nepřihlásila, a policie ji dál hledá.

Recyklují vajgly

Zdroj: Deník/PNP

Mario Merella, předseda obecně prospěšné společnosti TobaCycle, přijel z Kolína nad Rýnem do Freyungu, aby město uchránil od odhozených nedopalků cigaret, napsala PNP. Kromě jiného mají občané dostat nenápadné, asi 40 centimetrů vysoké schránky s otvorem pro vkládání nepěkného a nezdravého odpadu. Vejít se mají do kapsy. Financuje je reklamní společnost a od konce týdne jich chce rozdat zdarma první tisícovce lidí. „Akcí chceme, aby kuřáci za nepořádek převzali odpovědnost,“ říká Merella. Plné schránky vajglů má být možné přesypávat do deseti větších nádob umístěných po vnitřním městě, které bude pravidelně vyvážet stavební dvůr.

„Nedopalky budou úplně zrecyklovány,“ tvrdí autor nápadu. Budou prý v kolínské firmě vysušeny, rozsekány a jako granulát zformovány do nových schránek pro další sběr. K ušetření nákladů za přepravu hledají jiný podnik na zpracování umělých hmot v okolí. „V Německu je ročně asi 42 000 tun nedopalků,“ uzavírá PNP.

Ve Freyungu inicioval tuto akci Heinz Lang, sám kuřák. Foto: Deník/PNP/Jahns

Prodávají pomalované kameny

Zdroj: Deník/PNP

Také náš web informoval opakovaně o akci umisťování pomalovaných kamenů do „řetězu“ u přehrady na Isaru v Plattlingu. Lidé jich tam postupně spontánně nakladli hodně přes dva tisíce. Teď už tato díla „vybledla“, ale místní facebooková skupina našla anketou řešení. Na 200 nejhezčích a nejzachovalejších kamenů bylo převezeno do sálu umění KunsTraum na Landauerstraße a iniciátoři Peter Gregor a Lisa Meierová je budou nabízet za malý dar. Z výnosu chtějí podpořit ježčí záchrannou stanici v Otzingu. Foto: Deník/PNP/Saller