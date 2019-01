Jižní Čechy - Své uchazeče o místo v Poslanecké sněmovně představila Česká pirátská strana. Na kandidátku pro Jihočeský kraj napsala celkem osm jmen

Volby. Ilustrační foto. | Foto: Deník

1. Mgr. Václav Urban, 49 let, autor webu NEUHAUS.cz, Jindřichův Hradec



2. Bc. Tomáš Ďurčo, 24 let, student ČVUT, Deštná



3. Jindra Matlachová, 45 let, referentka a textařka, Tábor



4. Mgr. Václav Klecanda, 30 let, programátor a vizionář, Tábor



5. Radek Smíšek, 37 let, klempíř a motorkář, Tábor



6. Jana Rohová, 27 let, kontaktní pracovnice, streetworker, publicistka, Strakonice



7. Kateřina Lohutínová, 34 let, na mateřské dovolené, Prachatice



8. Ivo Vlasatý, 22 let, aktivista, Boršov nad Vltavou