Jak jste se na problémy s orkánem připravovali?

Díky zpřesňování meteorologických předpovědí víme čím dám lépe a v předstihu, jak silný vítr a kdy přijde. Daří se nám tak téměř na hodiny určit čas, kdy dojde ke zvýšení poruchovosti. Na to reagujeme předem. Už v neděli v 18 hodin jsme měli o 100 procent navýšená pracoviště oproti běžnému víkendu. Měli jsme plný denní stav, jaký bývá ve všední den. Dneska už je taková příprava samozřejmostí.

Když dojde k poruše, za jak dlouho dokážete mít na místě opraváře?

Dneska už vše monitorujeme z dispečinku. Nečekáme, až nám někdo nahlásí poruchu. Nejprve dispečer použije dálkově ovládané body a začne vydělovat konkrétní místo, kde došlo k poruše. To je poměrně rychlé, ale ve chvíli, kdy fouká orkán a vznikne poruchová vlna, je nutné dbát i na bezpečnost. Náš člověk může být na místě i do 30 minut. Limituje ho ale bezpečnost a také často průjezdnost cest. Průjezdnost byla tentokrát dobrá, protože nebyl sníh. Vždy se snažíme poruchu lokalizovat a zajistit, aby výpadek elektřiny zasáhl co nejméně domácností. Na místo pak jedou další technici a někdy to předáváme i dodavatelským firmám. To se teď stalo například při škodách na Českokrumlovsku. Došlo tam ke kompletní destrukci několika stovek metrů zařízení. Tam problémy trvaly až do středy.

Jak je možné, že v případě poruchy dokážete někdy přivést do několika minut elektřinu odjinud?

Síť je napájená z rozvodny. A jednotlivé rozvodny jsou mezi sebou propojené vedeními které jsou uprostřed vypnuty. Pomocí dálkově ovládaných spínací bodů dokážeme poruchové místo vydělit a zbylé úseky napájet z druhé rozvodny. To jde, pokud je porucha na hlavních kmenech.