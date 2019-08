Tehdy Maďarské demokratické fórum (MDF) v místě uspořádalo tzv. Panevropský piknik, aby umožnilo delegacím z Rakouska a Maďarska společné setkání u vína, piva a klobás.

„Z ničehonic se ale vynořily i stovky občanů NDR a běžely do otevřené dřevěné brány,“ popisuje list. „Pět maďarských pohraničníků, každý s deseti náboji v pistoli, upustilo na povel podplukovníka Árpáda Belly od zákroků. Měl jsem obavy o své muže a občany NDR,“ říká Bella dnes.

„Myší dírou“ u Sopronu prošlo na západ v několika vlnách ono odpoledne celkem asi 700 východních Němců. „Byl to nejmasovější útěk občanů NDR od výstavby berlínské zdi 13. srpna 1961,“ uvádí linecký deník. „Panevropský piknik“ podle něj urychlil zhroucení NDR a následně východního bloku. Jen dvanáct týdnů poté padla berlínská zeď.

V souvislostech list zmiňuje, že maďarská vláda se v roce 1989 projevovala reformně a umožnila svým občanům svobody, tehdy ve východním bloku jedinečné – mohli například cestovat a byly připuštěny nezávislé noviny. Od jara byla hraniční zařízení k Rakousku postupně demontována. Stále víc lidí v NDR o tom „chytilo vítr“ a v létě 1989 vyjeli v trabantech a wartburcích na Maďarsko v naději, že se odtud dostanou do Rakouska. Pro 700 se to povedlo při „pikniku“, nad nímž měli patronát Imre Pozsgay a Otto Habsburg. „V týdnech poté jich byly tisíce a 11. září Budapešť otevřela hranice definitivně. Jen v prvních třech dnech se přes Maďarsko vydalo do Rakouska na 15 000 občanů NDR,“ pokračují OÖN.

Dodávají, že tehdejší ministerský předseda Miklós Németh označil krátké otevření hranice 19. srpna za pokusný balonek, jak bude Sovětský svaz reagovat, zda může věřit ujištění Michaila Gorbačova z března, že nechce komunistický režim v Maďarsku držet u moci vojenskou silou. „Nebude žádný druhý rok 1956,“ řekl tehdy šéf Kremlu.

Tolerovat záškoláky?

Spolková ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtová (SPD) vyzvala k „odpovědnému zacházení“ se sankcemi za záškoláctví žáků v rámci pátečních demonstrací za ochranu klimatu, napsala PNP. Má prý velký respekt k tomu, jak se děti angažují. Otevřely téma veřejnosti a to je třeba odměnit. Sankce nebo tresty za vynechání školní docházky v této souvislosti je třeba vážit velmi zdrženlivě.

Psi zraňovali

Psi loni v Bavorsku zranili 704 lidí, z toho ve 45 případech útočili psi bojových plemen. Kromě toho zranili nebo usmrtili 577 zvířat, sdělilo ministerstvo vnitra. Nejkousavější byli i loni němečtí ovčáci a jejich kříženci, ze psů bojových plemen rottwajleři, píše PNP.