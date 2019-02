Lipensko – Nárůst hostů v některých kempech je až dvacetiprocentní. Někde dokonce musejí zájemce o přenocování odmítat.

Plameňák je oblíbeným šlapadlem letošní sezony na Lipně v Černé v Pošumaví. | Foto: Pavel Pechoušek

„Lipenské kempy zažívají nejlepší sezonu za posledních pět let,“ říká Pavel Pechoušek, mluvčí Turistického spolku Lipenska.„V destinaci od Stožce až po Rožmberk, okolo řeky Vltavy a lipenské nádrže jich je přes dvacet.“



Horké léto a čistá voda v lipenském jezeře letos těm, kdo nebazírují na slané vodě, téměř nahrazují pobyt u moře. Provozovatelé kempů se navíc překonávají v nabídce, čím by hosty právě k sobě nalákali. Třeba v jednom kole je nové šlapadlo v podobě plameňáka stejně jako hybridní vozítko, vodní autíčko Hydrosolar v kempu Jestřábí v Černé v Pošumaví. „Zájemci na ně stojí fronty,“ říká provozovatelka kempu Andrea Černá. „Nárůst klientů jsme zaznamenali už s příchodem teplého počasí někdy v dubnu, což je dost neobvyklé.“



Plno hlásí už třetí týden kemp ve Frymburku. „Momentálně je u nás více než 700 lidí,“ informoval majitel Campingu Frymburk Hanne Wilzing. „Další zájemce musíme kvůli pohodlí stávajících hostů odmítat.“



Vedle luxusního vybavení, do kterého před začátkem sezony investovali více než čtyři miliony korun, láká turisty i kulturní program, obzvláště pro děti.



V kempu Modřín v Lipně nad Vltavou nabízejí zase dětem hlavně pohádky.



Na různá cvičení, workshopy a zábavnou činnost zdarma sem mohou chodit návštěvníci z celého Lipenska.



V kempu Olšina v Černé v Pošumaví a v Caravan Campingu v Horní Plané již o víkendu odmítají ty, kdo přijedou se stanem.



„Ve stanové části tábora máme plno,“ říká provozovatel Jaroslav Vozka. „Je to šílené, protože najednou přijede třeba čtyřicet lidí, následují další. Nejde to, museli jsme zavřít. Kemp máme otevřený pouze pro karavany.“



Plno je i v kempu U Kukačků v Horní Plané, kam se vejde na 400 lidí.



Češi zkrátka mají místo moře Lipno, ale jezdí k němu i množství cizinců.



„Přijíždí i více Rakušanů a obyvatel Bavorska,“ dodal Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska. „A lipenská příroda na rozdíl od přímořských krajin krásně ochlazuje.“