Jindřichův Hradec – Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň, kteří byli v pondělí propuštěni z Libanonského zajetí, se zatím zpět do Jindřichova Hradce nevrátili.

Ilustrační foto | Foto: AP PHOTO/Hussein Malla

Speciální letadlo pro ně a další tři Čechy vypravila česká vláda až dvě hodiny po poledni, takže jejich příjezd do rodného města se dá očekávat nejdříve ve čtvrtek.

Od spoluobčanů se oběma novinářům dostává jednoznačné podpory. Svou solidaritu jim vyjadřovali také diskutéři na facebookovém profilu Jindřichohradeckého deníku. „ Já za sebe jsem moc ráda, že se kluci našli. Za jejich rodiny, hlavně děti. Za jejich kamarády. Moc jim přeji, aby byli v pohodě, aby ustáli to, co se jim stalo a dokázali se vrátit do normálního života. A aby s nimi byla legrace, jako vždycky! Moc na ně myslím a myslela jsem celou tu dobu," napsala kupříkladu Lada Mácová z Jindřichova Hradce.

Pozdravy však přicházely i z Dačic. „Jsem velmi ráda, že se v pořádku všichni domů vrátili. Oba redaktory zdravím a ráda je zase někdy potkám znovu v Dačicích," vzkázala Lenka Fabešová.

Přílišné oficiality televizáky pravděpodobně nečekají. To potvrdil i starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka, který žádné setkání zatím neplánuje. „Určitě ne v tomto okamžiku. Myslím, že si zaslouží určitý čas na zotavení a odpočinek. Nedokáži si navíc ani představit, že by se někdo na jejich neštěstí chtěl přiživovat, proto si chci i já zachovat distanc. Na druhou stranu se domnívám, že budu asi první, tedy kromě rodiny, koho zkontaktují kvůli nějakému jednání," řekl starosta.

To, jak rychle se oba muži nakonec dostanou domů, zatím není zřejmé, neboť nad případem se začalo vznášet až příliš mnoho otazníků.

Nejasná stále zůstává úloha bezpečnostních služeb obou států. Vše totiž nasvědčuje tomu, že se jednalo o hru libanonských zpravodajců, jimž česká strana lidově řečeno naletěla.

Včera odpoledne se rovněž objevily zprávy, že k únosu vůbec nedošlo a jednalo se jen o fingované divadlo, jehož cílem bylo z moci českých úřadů vyrvat obchodníka se zbraněmi a pravděpodobného libanonského agenta Alího Fajáda. Otevřeně o tom hovoří některá libanonská média.

Že něco takového není zcela nemožné připouští také Pavel Hájek, dnes regionální televizní pracovník ze sousedního Pelhřimova, někdejší válečný zpravodaj a novinář, který v devadesátých letech prošel mnoha válkou zmítanými oblastmi.

„Na rovinu musím říct, že osobně teď situaci v dané oblasti neznám. Podle toho, co ale vím od lidí, kteří se tam pohybují, je v tomto regionu možné úplně všechno, takže bych se ničemu nedivil. Spekulovat se tedy dá o lecčem, ale jak to bylo doopravdy či jaká byla skutečná role Alího Fajáda a zda jsme jej skutečně za naše lidi vyměnili, to ukáže až čas," poznamenal v reakci na tyto teorie Pavel Hájek.