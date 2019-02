Pasov – Po zastřelení druhého ze šesti uprchlých vlků z výběhu Národního parku Bavorský les zintenzivěly snahy najít zbývající tři – a vysvětlovat problémy odeznívající v proudu nadávek a urážek na sociálních sítích na adresu správy parku.

Marco Heurich s narkotizační puškou. | Foto: Deník/repro PNP

„Na hledání šelem se podílejí i Národní parky Šumava a Berchtesgaden,“ napsala ve středu PNP. „Regionem se pohybuje ještě víc pátracích skupin s narkotizačními puškami a bylo nasazeno ještě víc komorových pastí. S těmi zapůjčenými od sousedních parků je jich už deset.“ Správa parku také umístila na svůj facebook video vysvětlující fungování zbraní, pomocí kterých má být zvíře uspáno. Expert Dr. Marco Heurich uvádí, že tyto pušky se opticky moc neliší od „ostrých“, jejich mechanismus ale má manometr a plynový zásobník. Tlakoměr může zvýšit tlak oxidu uhličitého ve zbrani po vložení uspávací šipky-střely, „létající injekce“, podle potřeby – tedy vzdálenosti cíle. „Pečlivé dávkování je důležité, protože při malém tlaku nedoletí střela dost daleko a pokud by byl příliš velký, mohlo by být zvíře při zásahu zraněno,“ vysvětluje dr. Heurich. Střela je dlouhá až patnáct centimetrů a má dvě komory. V první, za jehlou, je narkotizační prostředek, ve druhé je vytvářen tlak, který má přípravek vstříknout do těla.

Problémem tohoto „lovu zaživa“ je i to, že výstřel šipky je doprovázen zvukem, na který cílové zvíře reaguje a může se uhnout. „Spolehlivě trefí tyto zbraně vlka, který má rychlé reakce a malou hmotnost, jen na asi dvacet až třicet metrů,“ řekl Jörg Müller, zástupce ředitele parku, když vysvěloval, proč musel být zastřelen druhý vlk. Uvedl, že nepochybně jde o „jejich“ uprchlý kus. „Vlci z výběhu mají pod kůží čipy, ze kterých je lze z bezprostřední blízkosti pomocí čtečky jednoznačně identifikovat. Další informace, například o pohybu zvířete, z čipu ale nelze zjistit,“ parafrázuje ho PNP.

Její vydání z 11. října také obsáhle zmiňuje, že i v Národním parku Šumava po uprchlých vlcích pátrají. „Naposledy byl jeden viděn v sobotu a v neděli severně od Železné Rudy,“ cituje list Martina Starého ze správy parku. Od té doby prý další zprávy o pohybu „bavorských“ vlků na Šumavě vedení nemá. Článek v listě doplňuje, že v jihovýchodní části Šumavy žije pět vlků ve volnosti, dospělý pár a jeho tři mladí. Na rozdíl od zvířat z obory jsou od přírody velmi plaší. „Zprávy, že návštěvník nebo místní obyvatel parku viděli vlka na vlastní oči, jsou velmi vzácné,“ řekl Starý. K aktuální situaci mínil, že hlavním problémem je, že by se vlk z výběhu mohl připojit k volně žijící smečce a svým nedostatkem plachosti před lidmi „nakazit“ ostatní. „Z tohoto důvodu je žádoucí uprchlé vlky odchytit a vrátit je zpět do obory,“ cituje ho PNP. Český národní park zapojil k tomuto cíli fotopasti a instaloval klece s vnadidly. „Protože je vlk zákonem chráněn, může být na něho stříleno jen narkotizační zbraní,“ vysvětlil Starý.

Připomněl, že také v českém návštěvnickém centru v Srní je tříhektarový vlčí výběh, u turistů velmi oblíbený. Oplocení je spolupracovníky parku stále kontrolováno, řekl.

PNP dále 11. září zveřejnila některé ohlasy veřejnosti na zprávy o zastřelení prvních vlků. Na rozdíl od proudu nadávek a urážek po sociálních sítích jsou mnohé rozumnější. „,Shitstorm‘, který se na správu parku snesl, je víc než unfér,“ napsala například Gerti Menigatová z Lindbergu. „Na facebooku jsem naopak nečetla jedinou kritickou nebo zlobnou řádku na adresu toho nebo těch, kteří tuto šlamastiku otevřením vrat obory vyvolali. Všichni, kteří teď národní park napadají, by si měli živě představit, jaké by to bylo, kdyby na ně při procházce s dítětem najednou zavrčel vlk, nebo kdyby je začal pronásledovat při venčení psa… Rozhodně to nemůže být nic veselého. I když je nám těch vlků líto, není možné ty, kteří se nacházejí v blízkosti obcí a nemohou být uspáni, nechat žít. Jako poslední možnost je jejich odstřel pro bezpečí lidí ospravedlnitelný, i když nám všem při tom krvácí srdce…“

Mumie na výletě

Mumie Franze Xaveria Sydlera de Rosenegg z první poloviny 18. století, přezdívaná „usušený farář“, uložená pod kostelem v St. Thomasi am Blasenstein, se vydá na cestu. V Institutu soudního lékařství v Mnichově má prof. Oliver Peschel přes zimu prozkoumat její stav a navrhnout koncept jejího uchování, napsaly OÖN.

Vysvětlují, že ačkoliv byly ostatky v roce 2000 uloženy do skleněného sarkofágu, aby byly chráněny před škodlivými vlivy prostředí, především vlhkostí, je stále víc napadána plísněmi. Fara jako majitel mumie s uměleckým referátem linecké diecéze při hledání řešení našly prof. Peschela. Ten vedl už více projektů zkoumání mumií a od loňského srpna je také pověřencem slavného „muže z ledu“ Ötziho v jihotyrolském archeologickém muzeu. Ten má „usušeného faráře“ zkoumat poprvé moderními metodami. Zadavatelé očekávají, že by také mohl poodhalit důvod jeho mumifikace.

Sousedé těžknou

Podíl těžce otylých a adipozních chlapců mezi pěti a devatenácti roky na populaci v Rakousku se od roku 1975 do loňska zvýšil ze 2,8 na 11,3 procenta, podíl dívek z 1,8 na 6,1 procenta, napsal Volksblatt. Podle biostatika lékařské univerzity v Innsbrucku Hanno Ulmera jsou tak naši sousedé uprostřed středoevropského trendu. Situace v Německu je zhruba stejná – nadváhu má 11,2, resp. 6,9 procenta mladých, Švýcarsko je znatelně lepší (7 a 4,6). dramaticky špatně jsou na tom USA (23,3 a 19,5 procenta). Podváhu má v Rakousku jen 2,2 procenta chlapců a 1,7 procenta děvčat.

Ve světě bylo loni adipozních 124 milionů dětí a mladistvých (1,25 %), 192 milionů mělo nadváhu. Tato zjištění jsou výsledkem dosud největší analýzy 2416 studií ze 200 zemí s daty 130 milionů sledovaných. Zatím co u dospělých je silná nadváha definována jednotně jako index tělesné hmotnosti (BMI) nad 30 kilogramů na čtvereční metr povrchu těla, u desetiletého děvčete je to podle Světové zdravotnické organizace WHO 22,7 kg na metr. (Podle naší metodiky je BMI možné spočítat vydělením hmotnosti člověka druhou mocninou jeho výšky.)

Růžový den dívek

Ve středu 11. října je akční světový Den dívek, vyhlášený OSN z iniciativy organizace Plan International. Má pomoci prosazovat genderovou rovnost a upozorňovat na porušování práv děvčat po celém světě. V Německu při této příležitosti zhruba ve třiceti městech nasvítí známé budovy růžovou barvou – od rozhlasové věže v Berlíně přes chrám sv. Petra v Hamburku, Karlovu bránu v Mnichově atd., píše PNP.

Paralelně ke světelné projekci pořádá organizace dětské pomoci Plan International tzv. takeover-akce. „Od Peru po Japonsko převezmou dívky kolem 11. října na jeden den vedoucí pozice v politice, ekonomice a společnosti, aby byly viditelné na místech moci a vlivu – a aby byly slyšet jejich stížnosti,“ pokračuje list. Přes 500 těchto akcí bude ve více než 60 zemích. „Tak bude kanadský premiér Justin Trudeau na jeden den sdílet svůj úřad s mladou Kanaďankou. V Ugandě převezme dívka roli šéfa policie. Ve Švýcarsku předá děvčeti úřad curyšský starosta, na Filipínách se dívky stanou prezidentkou a viceprezidentkou. V Německu převzaly minulý čtvrtek tři dívky symbolicky vládu – jako spolková kancléřka, ministryně pro rozvoj a ministryně financí vydaly své vládní prohlášení s těžištěm na rovnoprávnost…“ Na tu je také zaměřeno celé hnutí Plan International pod názvem Because I am a Girl – Protože jsem dívka, uzavřel pasovský list.