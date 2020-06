Zájemci se opět mohou provézt „jako tenkrát“ mezi 13. a 16. hodinou v luxusním voze Hannibal taženém klisničkou Liesl. „Otevře samozřejmě i muzeum koněspřežky a drožkářská hospůdka na nádraží,“ píše deník. „O dobrou náladu se postarají ,Šumavští muzikanti´, které ke znovuzahájení provozu pozval spolek přátel koňky.“ Foto: Deník/OÖN/Erwin Pramhofer

Od středy s permanentkou

Od 1. července budou moci dva dospělí a čtyři děti do 15 let jezdit celý den po Horních Rakousích na permanentku za 24,90 eura, píší OÖN. Účastníci cesty na společnou jízdenku nemusejí být z jedné rodiny. Je platná na všech tratích železnice a autobusové sítě v zemi. Její vláda se snaží i takto podpořit domácí turistiku. „Každý druhý host v Horních Rakousích je Rakušan, hlavně z této země. Výletníci vydávají více než 445 milionů eur,“ tvrdí zemský rada pro infrastrukturu Günther Steinkellner. Ředitel dopravního svazu Herbert Kubasta počítá v prvním roce s prodejem až 50 000 jízdenek. V pracovní dny se na ně jezdí od 9 do 24 hodin, o víkendech nonstop. Neplatí pro spoje InterCity, EuroCity, EuroNight, Railjet, Nightjet, Westbahn a pro lineckou dráhu na Pöstlingberg.

Nadprůměrně mokrý červen

Letošní červen byl v Rakousku nadprůměrně mokrý a zamračený, ale přesto jedním z nejteplejších v dlouhodobém srovnávání, píše Volksblatt. „Ve srovnání s průměrem posledních třiceti let byl v nížinách o 0,3 stupně chladnější, přesto patřil ke 40 nejteplejším červnům za 254 let měření,“ říká v deníku klimatolog Alexander Orlik. Pět absolutně nejteplejších zaznamenali v letech 2019, 2003, 2017, 1811 a 2002. V celém Rakousku letos v červnu napršelo o 30 procent víc než v průměru a bylo o 13 procent méně slunečního svitu.

Hory odpadu

Ročně je v Rakousku vyhozeno ve veřejném prostoru kolem 4500 tun odpadu, z toho 4000 tun podél silnic, píše Volksblatt. V roce 2018 bylo při 2774 uklízecích akcích odstraněno s pomocí 163 000 dobrovolníků asi 1000 tun. Skoro 500 tun za rok představuje asi 2,9 miilardy cigaretových nedopalků. Podle analýzy z Burgenlandska jsou asi dvě třetiny odpadu u silnic obaly. Nejvíc z nich – 23 procent – jsou z umělých hmot. Vyhazováno je také mnoho organického materiálu využitelného například ke kompostování - tvoří 27,5 až 38,8 procenta těchto „skládek“. Z toho asi polovina je potravinářská, což by ušetřilo nejméně 200 000 hektarů obilovin…