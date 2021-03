Ekonomové nepočítají, že by se brzy pronikavěji zvýšil konzum. Úspory ještě porostou, jak ukazuje i prvních letošních osm týdnů.

“Spořivost” je částečně nedobrovolná, říkají bankéři i praktici – lidé mají výrazně méně možností ke konzumaci. Banky také znejistěly při poskytování půjček méně bonitním klientům. K oživení jistě dojde, ale ne naráz, stejně jako z čista jasna nepřišel covid… “Spolehlivé předpovědi vývoje na finančním trhu nejsou možné,” uzavírá ve své jarní prognóze Timo Wollmershäuser z Institutu pro ekonomický výzkum.

75 let Mauthausenského procesu

Čekají na spravedlnost.Zdroj: Deník/PNP

29. března 1946 začal v internačním táboře v místě bývalého koncentráku Dachau proces se 61 válečnými zločinci obviněnými z genocidy v lágru a jeho pobočkách. Vojenskému soudu předsedal gen. maj. Fay Brink Prickett.

Projednávání věci “United States of America vs Hans Altfuldisch et al, Case 000-50-5”, trvalo do 13. května. Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými. Vedle 58 trestů smrti oběšením byly uloženy tři doživotí. Při přezkumu bylo devět rozsudků smrti přeměněno na doživotí. Odsouzení byli přemístěni do věznice válečných zločinců Landsberg. S výjimkou Otto Striegla, který byl popraven až 20. června, byly ostatní rozsudky vykonány v Landsbergu 27. a 28. května 1947 oběšením. Na hlavní proces v Dachau navázalo 61 dalších vedlejších líčení se 238 obžalovanými.