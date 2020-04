V Horních Rakousích měli 2073 nakažených a 29 zemřelých, Dolní Rakousy 2165 (47). Čísla z okresů při ČR: Rohrbach 134, Urfahr-venkov 274, Freistadt 100.

Tablety důchodcům

Horní Rakousy rozdělují všem 133 domovům seniorů laptopy, aby obyvatelé mohli alespoň jejich prostřednictvím zase vidět své příbuzné, píší OÖN. Už skoro měsíc totiž platí zákaz návštěv v těchto zařízeních. „Právě o Velikonocích jsme si zvykli slavit se svými nejbližšími. Chceme lidem umístěným v domovech a jejich rodinám umožnit alespoň virtuální setkání,“ řekl zemský hejtman Thomas Stelzer. Každé zařízení dostane zatím jeden počítač s návodem obsluhy videotelefonu. Pokud by se ukázalo, že je jich potřeba víc, zemská vláda by obstarala další.

Také rakouská spolková vláda „rozdává“. Má připraveno 12 000 počítačů pro ty žáky, kteří se nemohou účastnit výuky na dálku, protože nemají koncové spojení. Podle ministra školství je to asi 6,8 procenta 6-14letých školáků. Tyto přístroje v celkové hodnotě 5,5 milionu eur ale nebudou dárkem, nýbrž zápůjčkou do konce školního roku.

Klesla poptávka po autech

V březnu pokleslo v Rakousku přihlašování nových osobních aut k provozu ve srovnání se stejným obdobím před rokem o 66,7 procenta, píší OÖN. Za celé čtvrtletí se prodalo o třetinu méně vozidel - „jen“ 54 680. V lednu byl pokles 9,1 %, v únoru 10,9 a v březnu lidé koupili už jen 10 654 aut. Zájem o „benziňáky“ poklesl v prvním kvartálu o 42,7 %, o diesely o 32,3 %. Nově bylo přihlášeno k provozu 2428 hybridů. Rakouští zákazníci kupovali nejčastěji VW (16,1 % podílu), Škoda (9,7) a Seat (7,6). „Všech deset nejšpičkovějších značek ale zaznamenalo dvouciferné propady odbytu ve srovnání s prvním čtvrtletím 2019,“ pokračuje linecký list a vyčísluje: Mercedes -10 %, Hyundai -11,2, BMW -14,3, Škoda -24,9, Audi -26,4, Seat -29,3, VW -37,5, Renault -41,6, Ford -45,8, Opel -46,8 %.

Neústavní omezení?

Vídeňský advokát Roman Schiessler podal ústavní stížnost několika klientů na zákon o opatřeních proti koronaviru, píše linecký Volksblatt. Ti v omezení vycházení a režimu obchodů a gastronomie vidí porušování jejich základních práv. „Postup vlády není důstojný právního a ústavního státu,“ uvádí Schiessler ve stížnosti. Míří na „poddané“ a prokazuje výrazné rysy myšlení vrchnosti, kritizuje.

Podle něho z nařízení vlády není jasné, proč právě epidemie Covid-19 vede k napadeným omezováním svobody a proč k nim nevedly jiné epidemie, například influenza, které v minulosti způsobily daleko vyšší počty obětí. Bez dat, faktů a čísel je vládní výnos „čistou svévolí“, míní. Nelíbí se mu také paušálnost nařízení.

Milionářskou daň?!

Předsedkyně SPÖ Pamela Rendi-Wagnerová podporuje požadavek vicekancléře Wernera Koglera (Zelení) na zavedení milionářské dědické a darovací daně k financování nákladů koronakrize, informuje Volksblatt. Lidovci a Svobodní Koglerův návrh odmítají. Wagnerová dále žádá „spravedlivé zdanění“ finančních transakcí a online koncernů, „které právě teď z krize silně profitují“. Chce také příspěvek bank, které v letech 2008-09 dostaly z veřejných prostředků velmi mnoho peněz, aby nezkrachovaly.

Zůstanou „sedět na vejcích“?

Rakouští zemědělci mají obavy, zda jim nezbude kvůli koronakrizi příliš vajec, kterých normálně prodávají kolem Velikonoc na 70 milionů. Kvůli zákazu vycházení budou oslavy v rodinách daleko skromnější, jako odbytiště chybějí také hotely a restaurace… Volksblatt dodává, že v průměru Rakušan sní ročně asi 240 vajec, buď „ve skořápce“, nebo ve zpracovaných pokrmech. Domácí zdroje od 2000 chovatelů drůbeže ve velkém pokrývaly 90 procent spotřeby. Greenpeace k tématu přidal výpočet, že v Rakousku skončí o Velikonocích opět kolem patnácti milionů vajec v odpadu, velká část z toho zcela zbytečně, protože vejce mohou být zhodnoceny ještě dlouho po minimální době trvanlivosti. Také drůbežářské svazy apelují na konzumenty, aby velikonoční vajíčka v lednicích zpracovali například na pomazánky, píše Volksblatt.

Hospody déle do noci?

Šéf odboru gastronomie v rakouské Hospodářské komoře Mario Pulker apeluje spolkovou vládu, servis trhu práce, banky a další instituce, aby gastronomické podniky mohly po očekávaném znovuspuštění provozu od poloviny května mít otevřeno minimálně do 23 hodin, píše Volksblatt. Všechno ostatní je prý ekonomicky neobhajitelné, je nemožné mít otevřeno jen do patnácti či osmnácti hodin. 60 000 podniků branže potřebuje prodávat do 23, jinak zhynou… Pulker volá dál po zpružnění pravidel o kratším pracovním úvazku, který nutně potřebují jak podniky, tak turistický ruch, a po jednodušším poskytování překlenovacích úvěrů.

Cirkusy bez zvířat?

Cirkus Hans Peter Althoff uvízl kvůli koronakrizi v Neuhausu na Innu. Nemůže vystupovat, docházejí mu peníze i krmení, takže už prosí o dary. „A teď organizace ochrany zvířat Peta apeluje na cirkus, aby se zvířat zbavil a přešel k programu bez nich,“ píše PNP.

Cirkus drží asi dvacet lam, koní, poníků a koz. „Měli jsme zvířata vždycky,“ oponuje v listě Karina Degenová, ředitelka cirkusu existujícího už pět generací. „Správný cirkus má zvířata. Všechno ostatní je varieté,“ míní. Yvonne Würzová, bioložka a odborná referentka pro zvířata v zábavní branži Pety, naopak říká: „Zvířata tak jako tak nepatří do cirkusu a nejpozději teď, v prekérní finanční situaci mnoha malých těles, by mohlo být jasné, že musejí být ušetřena dalšího žití v cirkuse…“ Připomíná úspěchy například cirkusu Roncalli, který od drezúry šelem upustil už v devadesátých letech a předloni stáhl z programu i koně, nebo slavných a žádaných souborů Flic Flac nebo Cirque du Soleil, rovněž bez vystupování zvířat… Foto: Deník/PNP/Danny Jodts/zema-medien.de