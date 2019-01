Tábor - Nejen fotbalisté nebo hokejisté nastupují za český národní tým. Reprezentační „mančaft" tvoří i kuchaři a cukráři. Sedmým rokem v něm vaří Martin Svatek z Tábora, šéfkuchař restaurace Golgie v hotelu Nautilus na Žižkově náměstí. Mezi jeho úspěchy patří mimo jiné loňské druhé místo v republikové soutěži o nejlepší houskový knedlík.

Kuchař Martin Svatek. | Foto: David Peltán

V době před martinskými hody si Deník povídal s členem národního týmu kuchařů Martinem Svatkem. Expert z Tábora se svěřil i s recepty. „Mám rád všechny tradice včetně té svatomartinské. V kuchyni se pohybuji dvaadvacet let a za posledních sedm, osm let se zaměřuji na českou klasiku, na návrat k poctivým českým jídlům," říká.



V půlce října jste byl s národním týmem na olympiádě v Erfurtu. Jak jste dopadli?

Olympiáda kuchařů má tradici dlouhou sto dvacet let, sjíždějí se na ni odborníci z celého světa. Původně se konala ve Frankfurtu, pak v Berlíně a posledních dvacet let v Erfurtu. Národní týmy vaří teplou a studenou kuchyni a prezentují je na veřejnosti. Je to nejprestižnější soutěž na světě. Patříme k té lepší části účastníků. Obdrželi jsme stříbrnou medaili za teplou kuchyni, kdy jsme vařili tříchodové menu z tradičních českých surovin. Menu mělo vydat na sto deset porcí. Na přípravu jsme měli šest hodin.

Mohl byste menu popsat?

Předkrm měl být z ryby. Zvolili jsme lososa, který se do českých vod vrací. Uvařili jsme lososové klobásy, pečeného lososa, lososa s těstovinou, holandskou omáčkou, karotkou. Hlavní chod bylo přeštické prase, což je černé prase, které se chová na Plzeňsku. Je to speciální druh vyšlechtěný u nás. Vsadili jsme na pečínku a náš národní bůček s česnekem, houbami. Jako přílohu jsme zvolili škubánky. Vše jsme servírovali v moderním pojetí. A dezert? Čokoláda nesměla chybět, přidali jsme ovoce a vznikl tvarohový řez.



Co jste připravoval přímo vy?

V národním týmu je nás jedenáct, z toho tři cukráři. Těm přísluší příprava dezertů. My ostatní si rozdělíme práci na předkrmu a hlavním chodu. Zhruba dva roky menu trénujeme, objíždíme s ním republiku a připravujeme ho v různých restauracích. Připravoval jsem hlavní chod, bůček, kapustu, škubánky, houby a omáčku.



Řekl jste, že menu trénujete. Jak to vypadá?

Ideální by bylo, kdybychom mohli na týden někam odjet a společně vařit. Natrénovat menu musíme, jinak bychom neuspěli. Slovo trénink patří spíše do sportu. V našem případě je to tak, že v různých městech pozveme lidi do restaurace a menu jim uvaříme. Jednou jsme takto trénovali i v Táboře v hotelu Nautilus. Menu uvaříme, prodáme a vyděláme si nějaké peníze pro reprezentační tým. Hosté to snědí a okomentují naši práci. Zveme laiky i odborníky.



Jak vypadá národní kuchařský úbor?

Ke kuchaři patří rondon. To je základ. Národní kuchařský rondon má na sobě logo asociace, český znak a českou vlajku. Rádi se takto prezentujeme.



Je podzim. Dá se hovořit o podzimním vaření?

Určitě, každé roční období je v kuchyni jiné. Do podzimní kuchyně patří dýně, kapusta, mrkev. Hitem poslední doby jsou právě dýně. V restauracích se často objevuje dýňová polévka, u nás v hotelu vařím dýňové rizoto. Dýně je zelenina, která se dá používat na sladko i na slano. Velice rád připravuji dýňové knedlíky. Uvařím dýni, zamíchám ji do opražené veky, vše spojím sněhem z bílků a mám výborné knedlíky.



Naši předci na podzim jedli hodně masa, aby se zásobili na zimu. Řídíte se tím v kuchyni?

Mám rád domácí pevná jídla, která jsou zdrojem energie. V dnešní době to musí přece jen korespondovat se zdravou výživou. Možná vás překvapím, ale rád připravuji kachny, vepřový bůček. Lidé se toho bojí, takové jídlo odstrkují, protože to není zdravá výživa. Bůček za to nemůže, že je tlustý. Kachna sama o sobě není tučná, tučný je výpek. Nezdravé je, když si lidé kachnu mastí výpekem. Těžko jim není z kachny, ale z toho výpeku. Nic není nezdravé, při jídle a vaření je třeba používat hlavu. Rozmyslím si, jestli musím mít tři sta gramů bůčku nebo mi stačí sto a k tomu si dám zeleninu. Bůček je však zdrojem síly. Platí ničeho se nebát.



Vrací se tradice pečení martinské husy a pití mladého vína. Jste za tyto tradice rád?

Určitě se mi líbí svatomartinské menu, koneckonců se jmenuji Martin. Je perfektní, že se to oživilo. Tradici výrazně pomohli vinaři, kteří dělají mladé víno. Nejpodstatnější ale, že se lidé setkají, společně se najedí a popovídají si, jak husu dělali. Je konverzace a život na talíři.



Spousta lidí se bojí doma upéct husu. Poradíte jim, jak na to?

Ničeho se nebojte. Husa je větší, tak se peče déle. Když jedete k moři, také tam nedojedete za hodinu, musíte být trpěliví a pak jste rád, že jste tam dojel. Základní rada je přistupovat k vaření pozitivně a těšit se na výsledek.



Doporučil byste péct husu klasicky, nebo experimentovat?

Mám rád klasiku. U husy se mi nechce experimentovat. Letos budu péct husu na tři způsoby, ale jsou to všechno základní domácí recepty. Husy budu péct pouze na soli a na kmínu. Nic víc tam z mého pohledu nepatří. Péct budu pomaleji, abych je nevysušil, a pod pokličkou, aby se zatáhly. Potrvá to čtyři až pět hodin. Dlouhodobé pečení má význam v tom, že maso neznásilňuji teplem, je důležité, aby teplo plynule prostupovalo husou a ta neztrácela šťavnatost. K tomu udělám červené zelí, které nezhustím moukou, ale strouhaným perníkem, místo cukru dávám švestková povidla. Toto zelí je pak hodně na sladko. K tomu patří jihočeské bosáky a bramborové lokše. Druhý recept je husa na houbách s bramboráčky a třetí recept husa s bílým zelím a špekovými knedlíky. Chci zachovat identitu regionu, dávných receptů.



Někdo možná neví, co jsou to lokše.

Pocházejí ze Slovenska, jsou to placky z brambor a mouky. Pečou se na suchém plátu. Nakonec se mašlovačkou mažou kachním nebo husím sádlem.



K tomu všemu se pije víno. Zřejmě červené, že?

Červené jde k huse nejvíc, ale ze zkušenosti vím, že hosté zapíjejí husu pivem.

Dýňové knedlíky

RECEPT MARTINA SVATKA:

Vezmu rohlíky nebo bílou veku, nakrájím na kousky. Nechám lehce zavadnout. Pak je opražím na pánvi nebo v troubě na másle. Nechám vychladnout. Mezitím vezmu dýni, oloupu ji, nakrájím a dám péct do trouby, na másle a tymiánu. Přiklopím alobalem a peču doměkka. Potom dýni přepasíruji a vytvořím hladké pyré. Nechám vystydnout a zamíchám je s opraženou vekou. Vedle si připravím sníh z vaječných bílků. Dále našlehám žloutky a všechno spojím dohromady. Udělám pevné knedlíky a uvařím je ve vroucí vodě. Vodou si při přípravě nepomáhám, protože dýňové pyré je hodně vodnaté.

Červené zelí k huse

RECEPT MARTINA SVATKA:

Vezmu červené zelí, nakrájím ho a uvařím do měkka. Scedím vodu. Vedle osmažím na sádle cibuli, nepřidávám žádnou moukou. Cibuli zamíchám do zelí, nastrouhám tvrdý perník, tím se to zahustí, a nakonec přidám švestková povidla. Pozor, nesmím přehlušit zelí těmi povidly. Musí to být jen takový nádech povidel.