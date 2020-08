Jak uvedla tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová, v jižních Čechách spravují na 42 procent lesního porostu. Podnik v kraji do konce června vytěžil 822 tisíc kubických metrů dřeva, z toho 390 tisíc kůrovcového. „Vytěžit je třeba také polomy způsobené větrem, letos celková těžba v Jihočeském kraji stoupla o 26 procent,“ popsala nárůst s tím, že suchem a kůrovce jsou nejvíce postiženy lesy kolem Českého Rudolce.

Stav holin byl podle jejích slov k 30. červnu 2 090 hektarů plochy ve správě Lesů ČR. „Plánujeme zalesnit plochu 1050 hektarů a vysadit 4,8 milionu sazenic,“ upřesnila Eva Jouklová. Obnovit vytěženého plochy je dle zákona o lesnictví nutné do dvou let. „Podle novely je ve vybraných oblastech lhůta pro zalesnění prodloužena na pět let, my se však snažíme zalesnit holiny dříve, jak počasí či přírodní podmínky dovolí,“ zdůraznila.

ODLIŠNÝ ROK

Dle slov mluvčího Národního parku Šumana Jana Dvořáka je letošní rok jiný než ty předchozí. „Více prší, je větší zima, což kůrovcům neprospívá. Přesné srovnání dat s loňským, nebo předloňským rokem však budeme mít až na podzim,“ uvedl, že zatím nemá k dispozici čísla.

Boj z lýkožroutem smrkovým je navíc v oblasti národního parku velmi specifický. „Nemůžeme používat chemii, tedy ani textilie napuštěné hubícími prostředky. V zasažených oblastech Národního parku Šumava tak proti kůrovci zasahujeme tradičně: To znamená včasné vyhledání napadeného stromu, jeho včasná asanace, tj. pokácení a odvoz, případně pokácení a odkornění,“ vysvětlil Jan Dvořák.

POMÁHAJÍ DOBROVOLNĚ

Minulý rok vznikla na záchranu lesů iniciativa Obnovme jihočeské lesy, díky které dobrovolníci vysázeli na 50 tisíc nových stromků. Za touto myšlenou stojí Libor Moravec z Českých Budějovic, kterému není příroda lhostejná. „Asi dva roky pozoruji, jak jihočeské lesy usychají a nikdo s tím nic nedělá. Ten pohled na místa, kde býval les je strašný,“ popsal hlavní důvod své aktivity.

Všichni dle jeho vyjádření hovořili o kůrovci, o zničených lesích, ale nápravu nikde neviděl. „To jsem se rozhodl změnit. Iniciativa Obnovme jihočeské lesy vzbudila na sociálních sítích značný ohlas. Ptali jsme se lidí napřímo, kde s námi mohou lesy obnovit a zda nám pomohou jako dobrovolníci. Hlásily se jich stovky,“ přiblížil Libor Moravec.

KORONAVIRUS JE NEODRADIL

Plán na hromadné sázení přibrzdila pandemie koronaviru, ale ani on ani lidé, kteří chtěli pomoci, to nevzdali. V sobotu 25. dubna osázeli první les, a to v Mutiněvsi na Jindřichohradecku. „Sázeli jednotlivci, ale i celé rodiny. Pak se k nim přidávali skauti, firmy a další organizace a zájem měly i školy. Kdyby nebylo koronaviru, pomáhali by i školáci. Lidé přijížděli ze všech koutů Jihočeského kraje, dokonce nám dorazila pomoc i skupina Korejců až z Prahy,“ popsal účast.

Na jedno z květnových sázení přijel z Arpidy i Péťa. „Kluk se zdravotním postižením, ale obrovský srdcař. Musím říct, že nám strašně pomohl. Nejen, že sázel jako divý, ale dokázal nás i morálně vzpružit,“ vzpomněl na zážitek Libor Moravec.

LOKALITY PŘIBÝVALY

Po Jindřichohradecku se se svou aktivitou přesunuli do Novohradských hor, následovala Šumava, ale třeba i Soběslav. „Konkrétně se jednalo o lesy u Frymburku, u Nových Hradů a na Žofiině Huti. Na podzim zcela určitě budeme v sázení pokračovat, protože se nám stále hlásí dobrovolníci a také dostáváme tipy na zničené lesy,“ zmínil s tím, že při bilancování napočítali již na 50 tisíc vysazených stromků. „Jednalo se převážně o duby, olše, buky, jedle, smrčky, ale také javory,“ upřesnil.

Dokonce se podařilo vydělat nějaké peníze. „Jeden vlastník lesů na Novohradsku nám za každý vysázený stromek zaplatil. Rozhodli jsme se, že utržené peníze poskytneme potřebným. Věnovali jsme je na nákup granulí pro kočičí útulek na Zavadilce v Českých Budějovicích, skautskému oddílu Severka z Českého Krumlova i vozíčkářce Veronice z Arpidy, která je mistryní republiky ve vzpírání handicapovaných. Mám z toho radost, že vlastně pomáháme dvakrát,“ sdělil potěšeně.

PODZIMNÍ SÁZENÍ

Sázení bude pokračovat i na podzim, dobrovolníci se mohou hlásit na email info@obnovmelesy.cz nebo skrz facebookový profil Obnovme jihočeské lesy. „Máme také webové stránky www.obnovmelesy.cz. Do lesa potřebují jen dobrou náladu a vhodné pracovní oblečení. Jinak nic, vše jim poskytneme,“ uzavřel Libor Moravec.