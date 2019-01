Jižní Čechy - Víkendové ztráty v hospodách a barech jdou do stovek tisíc korun. Velké problémy má i hradecký Fruko-Schulz

Velké starosti o existenci mají kvůli pátečnímu vyhlášení prohibice na prodej tvrdého alkoholu stovky Jihočechů. Ministr zdravotnictví Leoš Heger s okamžitou platností zakázal nabízení i rozlévání lihovin s více než dvacetiprocentním obsahem alkoholu. Včetně míchaných nápojů. Nařízení platí až do odvolání. Důvodem jsou otravy metylalkoholem. Do nedělního odpoledne si vyžádaly už dvacet obětí. Hlavně v Moravskoslezském kraji. Na jihu Čech se však tento problém ještě naštěstí neobjevil.

První víkendové ztráty v jihočeských hospodách, barech i diskotékách jdou do stovek tisíc korun. Lidé raději popíjeli doma nebo brzy odcházeli. Značné problémy má i největší jihočeská likérka Fruko-Schulz. Podle obchodního náměstka Ladislava Kremličky totiž nyní může expedovat pouze sirupy. Předem objednané kamiony s alkoholem už od soboty brány podniku neopustily. Stejně tak skončil i vyhlášený prodej stáčeného tuzemáku na dvou hradeckých benzinových stanicích.

„Samozřejmě nám nezbývá nic jiného, než abychom zákaz respektovali, i když s ním třeba nemusíme souhlasit. Je to velmi těžká rána pro obchod, ze ztrát se budeme těžko vzpamatovávat," přiznává Ladislav Kremlička. Prohibice na tvrdý alkohol se velmi dotkne provozovatelů nočních barů a diskoték. Deníku to potvrdil Miroslav Řehoř, majitel vyhlášeného budějovického Coctail baru Žlutá ponorka a tanečního klubu Paradox. S plošným zákazem rozhodně nesouhlasí.

Podle něj ho totiž odskáčou především ti, kteří svou práci dělají poctivě. On sám se pohybuje v oboru už dvacet let a s problémy se nikdy nesetkal. „Koktejly budeme muset dělat z likérů do dvaceti procent. Zákazníci budou muset respektovat cenu nebo přestanou chodit. Projevilo se to už v pátek, spousta lidí nepřišla. A to i přesto, že je dobrý termín, po výplatách. Možná přežijeme i s pivem a vínem, ale rozhodně nevyděláme," obává se Miroslav Řehoř.

Podobně mluvil i Petr Káňa, provozovatel budějovického Jack baru v Panské ulici. Jen páteční pokles tržeb odhadl asi na sedm až osm tisíc korun. Měl objednaných pět skupin na oslavy narozenin a podobné příležitosti. Jejich členové se však brzy rozprchli a raději šli popíjet domů. Pokud zákaz brzy nezruší, přijde týdně až o 40 tisíc korun.

„Nevím, zda je to adekvátní řešení. Platím nájem i zaměstnance a ztráty mi nikdo neuhradí. My občané tím trpíme za nečinnost celníků, státní správy i kontrolních orgánů. Je to nefér," říká Petr Káňa s tím, že kdyby se prodej alkoholu kontroloval důkladně, nemuselo to zajít tak daleko. Příčiny současných problémů vidí jinde. V prvé řadě v šílené spotřební dani, která nutí lidi k hledání alternativních zdrojů. „V naší zemi je spousta lidí závislých na alkoholu, takže ho chtějí dostat co nejlevněji. Zásadní potíž je ale v tom, že špatně funguje celní správa i celý státní aparát," dodává Káňa.

Oblíbeným místem konzumace tvrdého alkoholu jsou i noční diskotéky. Jednou z největších v krajském městě je Lucerna ve Skuherského ulici. Provozovatelka Alena Koloničná vyvěsila cedule o zákazu na bary hned v pátek večer, kdy byla diskotéka skoro prázdná.

Většina návštěvníků totiž chodí až nad ránem. „Na barech zůstaly jen ochucené vodky, pivo, víno a sekt. Naštěstí máme vyhlášený drink Ferrari, který do toho také spadá, protože má jen šestnáct procent. Takže to asi budeme točit hodně," prohlásila sympatická žena po 22. hodině. Plošný zákaz nabízení tvrdého alkoholu platí i pro prodejny a benzinové čerpací stanice. Hned v pátek ho odstranili třeba na čerpací stanici v budějovické ulici Milady Horákové. Ve výkladu zůstalo jen pár ochucených vodek. „Byl tu vedoucí, tak jsme to stáhli. Je to bez problémů," konstatovala obsluha kolem půl desáté večer.

Sotva Jana Kocourková a Miluška Holubová v sobotu ráno nastoupily směnu v prachatické prodejně Jednoty ve Vodňanské ulici, čekal je telefonát z vedení firmy. „Šéf nás upozornil na nutnost odstranit lahve s alkoholem s vyšším než dvacetiprocentním obsahem pryč z regálů," konstatovala Jana Kocourková s tím, že ona sama zprávu slyšela už večer ve zprávách. Láhve tak byly pryč ještě před tím, než prodejna otevřela pro zákazníky. „Máme je v nákupním vozíku ve skladu. Ale jsme zvědavé, jak dlouho to bude trvat, nemáme zase až tolik místa," upřesnila Jana Kocourková.

Regál, který je běžně plný vysokoprocentním alkoholem, tak vyplnily pouze láhve s takzvaně holčičím pitím. Zůstal tam jen alkohol s příchutí jablek, brusinek a dalších. Ani jedna z prodavaček nemá se zákazem problém, podle nich by se ale co nejdříve měli najít viníci a hlavně by neměli uniknout trestu.

„Lidí, kteří se napili nekvalitního alkoholu a následně zemřeli, nebo mají trvalé následky, je podle nás už příliš," uzavřely prodavačky