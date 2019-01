České Budějovice - Výjezdy k pacientům, na jejichž zdraví se neblaze podepisuje horko, nejsou pro záchranáře v posledních dnech ničím výjimečným. Podle jejich mluvčí Petry Kafkové případů přibylo až o 35 procent.

Dodržování pitného režimu je jednou z nejosvědčenějších rad, jak mohou lidé předcházet kolapsům z vedra. | Foto: Ilustrační foto: Deník

„Za normální situace vyjíždíme v celém kraji k asi sto osmdesáti případům za 24 hodin, teď ale nejsou výjimkou dny, kdy záchranku potřebuje až 260 lidí. Je to velká zátěž i pro samotné záchranáře, nejen kvůli většímu počtu výjezdů. Posádky sanitek musí vydržet v ochranných oblecích. A v těch je pořádné vedro," naznačuje Petra Kafková.

Slunné a teplé dny mohou znamenat riziko zhoršení zdravotního stavu a kolapsů nejen pro kardiaky, ale prakticky pro všechny chronicky nemocné. „Často teď mají problémy například diabetici," varuje Petra Kafková a doporučuje všem ohroženým lidem, aby raději předem počítali s tím, že i běžný denní program pro ně může být daleko náročnější. „Chápu, že zejména v práci to může být složité, ale určitě se vyplatí přizpůsobit tempo všech činností počasí, poslouchat tělo a nepřehánět zátěž," radí. Pokud se přesto člověk nevyhne problémům a dojde třeba i na kolaps, lidé v okolí by podle Petry Kafkové neměli zbytečně váhat. Každá minuta může být rozhodující.

„Volejte hned záchranku a dbejte všech pokynů operátorky. Ta vás bude do příjezdu sanitky po telefonu instruovat, jak nemocnému co nejlépe pomoct," doporučuje mluvčí jihočeské záchranné služby.