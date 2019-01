Českobudějovicko – Drobní výrobci pálenek a likérů dostali tvrdou ránu od státu. Po metanolové aféře z loňského podzimu přijal Parlament velmi přísný zákon, který krom jiného požaduje od všech výrobců a distributorů lihovin složit milionové nevratné kauce.

Majitel palírny v Poněšicích Jaroslav Ledajaks | Foto: Deník/Václav Pancer

To může malé lihovarníky dovést až k likvidaci.

Těžce nese nové nařízení například Jaroslav Ledajaks, majitel lihovaru v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou. Vzhledem k tomu, že vyrábí jen v malém objemu, je povinen složit kauci ve výši půl milionu korun. To však pro jeho podnikání představuje těžko dosažitelnou částku.

„V podstatě se celé opatření obrátilo proti nám, malým podnikatelům, kteří na metanolové aféře neneseme žádnou vinu. Stát stejně nic nevyřešil a darebáků, kteří to způsobili a nebyli dopadeni, se to nedotkne," domnívá se Jaroslav Ledajaks.

Stejný názor má i Zdeněk Kalivoda, který vlastní malý lihovar ve Chvalešovicích na Českobudějovicku. „Nemá to absolutně vliv na ochranu spotřebitele, protože se opatření vůbec nedotkne lidí, kteří alkohol dováží z Polska a vyrábí ho v garážích načerno," říká Zdeněk Kalivoda.

Malovýrobci z celé republiky doufají, že se podaří neúnosnou situaci zvrátit pomocí ústavní stížnosti. Na svou stranu získali podporu několika senátorů, mezi nimiž je i Tomáš Jirsa. „Nehlasoval jsem pro ten zákon, protože jsme už věděli, že je pro malé lihovary likvidační, a já nechci, abychom přišli o lihovar v Poněšicích. Jsem připraven podpořit ústavní stížnost," potvrdil senátor.

Ministerstvo financí ale odmítá názor, že by nový zákon směřoval proti malým výrobcům

Pro malé rodinné výrobce lihovin je půlmilionová kauce nepředstavitelnou částkou. Jsou přesvědčeni, že se jedná o lobby velkovýrobců, kteří se rozhodli převálcovat ty malé.

„Byl to záměr velkých podniků, které počítaly s tím, že se jim otevře trh. My, malovýrobci zabíráme dvacet procent na trhu, a to už jim za to stojí," spekuluje Jaroslav Ledajaks z Poněšického lihovaru. On osobně doufá v to, že uspěje ústavní stížnost. Půl milionu korun na kauci by totiž jen těžko sháněl. „Když teď sháním podporu u bank, tvrdě narážím. Žijeme z ruky do „úst" a místo, abych peníze investoval, budu je muset dát státu, kde se budou jen umenšovat, a ještě budu platit úroky," uvažuje Jaroslav Ledajaks.

Také Chvalešovický lihovar živí jen jednu osobu a jeho majitel, Zdeněk Kalivoda, v něm má uloženy rodinné celoživotní úspory. Půl milionu korun na kauci bude muset shánět po známých. „Když jsme si zkoušeli požádat o jistinu u bank, v podstatě se nám vysmáli," vypráví sklesle Zdeněk Kalivoda s tím, že mu všude byla nabídnuta pouze klasická půjčka s osmi až deseti procentním úrokem. Ministerstvo financí ale názor, že by kauce měla zlikvidovat malé výrobce, odmítá. „Cílem zákona není eliminovat z trhu menší ekonomické subjekty," zdůraznil pro Deník tiskový mluvčí Ministerstva financí Ondřej Šrámek. „Z tohoto důvodu Ministerstvo financí jako předkladatel návrhu zákona podporovalo zavedení nižšího pásma kauce pro malé výrobce a dovozce lihovin," doplnil Ondřej Šrámek. Původně totiž měla být jednotná kauce pět milionů korun. „Konečné nastavení této výše bylo výsledkem rozhodnutí Poslanecké sněmovny," připojil ještě Ondřej Šrámek. Kauce se také netýká pěstitelského pálení.

Pro Zdeňka Kalivodu z Chvalešovic ale nadcházejí těžké chvíle nejistoty. „Je to malý životní bankrot, a ne naší vinou. Budu čekat na zázrak, že se ujme ústavní stížnost. V úplně nejhorší variantě to prodám, pokud vůbec bude komu, a půjdu na pracák," dodává majitel lihovaru.