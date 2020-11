„Nejlepší tři měsíce za posledních patnáct let,“ shrnul Karel Vlášek, kapitán z přívozu v Dolní Vltavici. V červenci, srpnu a září byly podle jeho slov i dny, kdy svezl více než pět set cyklistů. K tomu je třeba připočítat pěší turisty a automobily. „Ale kvůli aktuálnímu stavu byl závěr sezóny tragický. Přes vodu do Kyselova jsme jeli třeba jen dvakrát za den,“ doplnil převozník, který sezónu ukončil poslední říjnový den.

Na břehu už je také frymburský přívoz Hraničář. Od 1.dubna převezl na Frýdavu více než 70 000 pasažérů. „Narostl počet pěších, cyklistů i automobilů. S přehledem to byla naše nejlepší sezóna. Na jejím počátku jsme sice byli oproti minulým létům v propadu, prázdniny a září nám vše vynahradily,“ uvedl kapitán Antonín Labaj. Důvodem odstávky je nejen opětovný malý zájem o převoz, ale hlavně plánovaná velká oprava za milion a půl. „Jde o složitou výměnu dnové obšívky, která potrvá zhruba pět měsíců,“ dodal.

Přívoz v Horní Plané, který loni díky teplé zimě zažil rekordní rok, letos bilanci v počtu převezených pasažérů ještě vylepšil. Na druhou stranu Lipna do Bližší Lhoty přepravil už přes 110 000 lidí, 12.000 osobních aut a 1500 nákladních vozidel.

I tady bylo nejrušněji v létě, kdy loď jezdila tam i zpět téměř bez přestání. Teď jí jezdí hlavně místní při cestách do práce, turistů bylo v říjnu na Lipensku minimum. „Letošní jaro bylo vinou vládních omezení ztrátové. Pak přišlo rekordní léto, kdy s námi jezdili především cyklisté,“ uvedl Petr Tahotný z města Horní Planá, které přívoz provozuje. „Příjmy se tak vyrovnaly.“ Do kdy bude přívoz v provozu, bude záviset na počasí. Loni to bylo díky díky počasí až do konce února.