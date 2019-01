Linec – Marksburg, výletní loď dlouhá 32 a široká šest metrů, o váze 85 tun se vydá 18. dubna po souši na cestu z rakouského Pleschingu do Frymburku.

Obohatí lipenskou flotilu. | Foto: Deník/repro

Celý transport se speciálními vozidly váží 203 tuny, je dlouhý 48 metrů a vysoký 7,50 metru, napsal deník OÖN s odvoláním na Rosenberger Lipno Line s.r.o.

Marksburg vyrobený v roce 1968 přeplul „po vlastním kýlu“ začátkem března z Koblence do Lince. Tam byl renovován, natřen a přejmenován na Adalberta Stiftera, uvedl list. Transport ze Steyreggu na Lipno povede krokem po tři noci přes Linec-Urfahr, Hellmonsödt a Bad Leonfelden a přijde na 100 000 eur.

V Urfahru tak budou v noci na 18. duben tramvajové linky nahrazeny náhradní dopravou, na asi 40 místech budou vyzdviženy či demontovány a znovu instalovány troleje a jiné elektrické vedení. Logistická příprava hovoří o 400 hodinách těchto prací. O plánovaných odstávkách dodávky elektřiny budou zákazníci informováni. Transport vjede na vozovky až v jednu hodinu, aby nepřekážel autobusům. Na akci se podílí 28 úřadů a 140 osob. „Lukas Dorn-Fussenegger, jednatel Rosenberger Lipno Line, si chválí dobrou spolupráci s partnerskými společnostmi a s politiky,“ dodává OÖN.

Sousedům ubývají lékaři

Do roku 2020 budou Horní Rakousy potřebovat kolem 180 nových lékařů ročně, aby nahradili kolegy odcházející do penze. Zahrnut není ale úbytek lékařů odcházejících jinam, například do Bavorska, píše list OÖN. Podle nejnovějších čísel už teď chybí v nemocnicích v zemi 60 doktorů. Ročně končí studia na fakultách ve Vídni, ve Štýrském Hradci nebo v Innsbrucku 70 až 80 studentů z Horních Rakous.

V zemi praktikuje 5600 lékařů. V průměru je jim 54 let, zhruba polovina dosáhne během deseti let penzijního věku. Kolem 2170 rakouských lékařů pracuje v Německu.

Co je za hořícím autem?

Řidič českého kamionu, který začal hořet ve čtvrtek na rakouské dálnici (Deník informoval), je stále nezvěstný. Rakouská policie se domnívá, že je „namočen“ do něčeho nezákonného.

Linecké OÖN opakují, že řidič měl přepravit 24 tun mědi z Tyrolska koupenou firmou z Wuppertalu pro odběratele na Slovensku. Po internetu byla přes několik štací k přepravě najata česká spedice. Ve čtvrtek přijel do tyrolské firmy řidič, který uvedl, že má měď vézt. Jak se později ukázalo, byl jeho řidičský průkaz padělaný a jeho osobní doklady byly před třemi roky nahlášeny jako odcizené. „Policie si myslí, že v pozadí je široce založený podvod, v němž je řidič jen malým kolečkem, nebo že chtěl náklad v ceně 153 000 eur prodat sám,“ píše list Volksblatt. Možné ale je, že měl jiný „škraloup“, a proto z místa zmizel. S kamionem jel sám.

Česká firma, pro kterou měl pracovat, je nadále nedosažitelná. „Ukázalo se ovšem, že kamion tomuto podniku nepatří,“ pokračuje deník. „Vyšetřovatelé mají nyní podezření, že se u české spedice mohlo jednat jen o takzvanou schránkovou, krycí firmu.“ Měď z kamionu byla v pátek vrácena tyrolskému majiteli.

OÖN připomínají, že začátkem dubna bylo ze stavby mostu u Steyrermühlu odcizeno 1800 metrů měděného kabelu. Podobné krádeže měděného materiálu, jehož cena explozivně stoupá, se množí v celém Rakousku.

Natankování zdarma

Vysoké ceny benzínu „navedly“ šéfa pro turistiku a marketing v městečku Bodenmais v Bavorském lese Andrease Lambecka k přitažlivému reklamnímu tahu. Každý, kdo si do konce května u jeho společnosti objedná pobyt v této rekrační obci, bude moci po příjezdu natankovat plnou nádrž jakékoliv pohonné hmoty zdarma.

O Titaniku u sousedů

Potopení Titaniku v noci na 15. duben před sto lety připomíná na výstavě o mořských hlubinách v bývalém lokomotivním depu v Rosenheimu malý, ale exkluzivní detail – jediný záběr onoho ledovce, který zkázu zámořské lodi způsobil. „Jde o pohlednici z roku 1912, kterou výstavě zapůjčil Henning Pfeifer, reportér Bavorského rozhlasu,“ píše deník PNP. Pfeifer k tomu říká, že mu před dvanácti lety nabídl jeden český sběratel kolekci sedmi starých pohlednic s tématem Titaniku. Mezi nimi rozpoznal skutečný poklad – jediný existující záběr „smrticího“ ledovce. „Odborný svět je přesvědčen, že na snímku je opravdu on, odpovídá popisu svědků,“ uvedl list. Pfeifer specifikuje, že podle jednoho z námořníků, který zkázu přežil, se ledovec podobal otočené skále Gibraltaru. „Vyfotografován byl několik dnů po neštěstí českým námořníkem Štefanem Řehořkem, když místem projížděl na německém parníku Bremen,“ uvádí PNP. Na pravé straně ledové hory je prý patrné ono místo, které bok Titaniku rozpáralo.

Na výstavě v Rosenheimu jsou dále dva kelímky ze styroporu. „Ten větší je v originální velikosti, ten menší byl stlačen tlakem vody v hloubce čtyř tisíc metrů při ponoru k Titaniku,“ píše PNP. Pfeifer (foto) ho dostal od redaktorky ZDF a celoživotní vášnivé sběratelky dokumentů o Titaniku Brigitte Saarové. „Té se 9. září 1998 splnil sen, zúčastnila se ponoru k vraku,“ uvedl deník. To Pfeifer naopak tvrdí, že do ponorky by ho nedostali ani deseti páry koní.

Podle pasovského listu se letos uskuteční minimálně jedna další expedice k Titaniku. Má stát 50 000 dolarů, letenky do Kanady nepočítaje.

Výstava v Rosenheimu potrvá do 4. listopadu a je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 18 h, v ostatní dny od 10 do 18 h.

Brankář znovu k soudu

Bývalý reprezentační golman Německa a Bayernu Oliver Kahn musí znovu k soudu. Vrchní zemský soud v Mnichově zrušil první rozhodnutí soudu v Traunsteinu, který ho zprostil uložené pokuty za extrémní překročení povolené rychlosti. „21. října 2009 jel na dálnici A 8 na Mnichov ve svém vytunovaném bílém mercedesu o 650 koňských silách rychlostí 163 km/h v místě, kde je povolena osmdesátka,“ píše deník PNP.

Loni v březnu soud Kahna zprostil obvinění s tím, že podle privátního Kahnova znalce auto možná ještě neprojelo linií měření a fotospoušť spustil „předbíhající světelný reflex“. To ale vyvrátil elektronik výrobce radaru, podle něhož takové sepnutí nemůže odraz slunečních paprsků vyvolat. Podle soudu jsou nicméně pochybnosti. Že Kahn jel pravděpodobně rychle, to k odsouzení nestačí, a přesné ověřené údaje o rychlosti chybějí. Státní zástupkyně tehdy požadovala 600 eur peněžitého trestu a tříměsíční zákaz řízení.

Zpívají česky

Už řadu let se školka na hranicích s ČR ve Philippsreutu snaží dětem a jejich rodičům přiblížit Českou republiku. Podporuje ji v tom organizace Tandem, koordinační centrum pro česko-německou výměnu dětí a mládež. Loni tak běžely mimo jiné projekty jazykové animace pomocí hravých jazykových pojmů, píše deník PNP.

Pokračováním jsou letos „kreativní hodiny“, k nimž jednou týdně přijíždí učitelka ze sousedního Strážného Růžena Vojtová. V hudební přípravce učí děti německým a českým písničkám nebo kreslení při hudebním doprovodu. Děti se tak bezděky setkávají s pozdravy, názvy barev a dalšími pojmy základní slovní zásoby obou řečí.

Kriminalita v Pasově

Počet trestných činů v Pasově za deset let poklesl o 23 procent na loňských 5057, napsala PNP. Kvóta objasnění loni dosáhla 63,6 procenta. Počet násilných trestných činů se meziročně zvýšil o jedenáct na 134, z toho obzvlášť v kategorii těžkých ublížení na zdraví (112 případů). Roste tzv. veřejná kriminalita – za rok o 179 na 925 deliktů, v desetiletém srovnání dokonce o 23 procent. Obzvlášť přibylo krádeží kol. Došlo ke 1893 dopravním nehodám, při nichž dva lidé zahynuli a 330 bylo zraněno.

Soutok se musí vidět

Soutok tří řek v Pasově patří k „99 věcem, které Bavorák musí“. Jury této ankety Bavorského rozhlasu akceptovala tento návrh studentky Julie Knöferlové z Augsburgu. Město ji za to pozvalo s jejími přáteli na návštěvu (na snímku uprostřed). „Potvrdili si tak na místě oprávněnost této volby, už jen proto, že v tomto místě se tisíce let potkává voda takřka ze všech koutů Bavorska,“ píše deník PNP. Dodal, že Julia Knöferlová ve vysílání rádia požádala Augsburské, aby se nezlobili, že místo svého města navrhla do galerie Pasov. „Kdo tomu neporozuměl, měl by sem jednoduše zajet a podívat se,“ řekla k místu, v němž se stékají řeky ze tří světových směrů a společně míří do čtvrtého.