Lipno nad Vltavou – Dost vysoko nasadil laťku v sobotním slalomu Jakub Kohák, podle svých slov bravurní lyžař, který byl hostem lipenského McDonald’s Winter Cupu.

Do závodů se mohli přímo na sjezdovce hlásit malí i velcí lyžaři. Režisér a herec nezanedbal přípravu a v šest hodin ráno si pečlivě obhlédl slalomovou trať, na kterou během dne vyrazilo na sto dvacet závodníků. „Já osobně jsem ji projel za 33,10 vteřin, jel jsem lážo plážo a po jedné lyži, takže čas jsem měl vynikající,“ pochlubil se herec na prosluněném svahu.



Přiblížit se co nejvíc jeho času, to byla jedna z disciplín. O pouhé dvě setiny sekundy pomaleji slalom projel Jaroslav Vítek z Českých Budějovic. Na stupních vítězů se synem Vojtou stanuli hned třikrát, mezi rodinami skončili třetí a Vojta se umístil i v kategorii Chyť si lišáka Foxe. „Syn je nadšený, byly to jeho první závody a o ničem jiném nemluví,“ smál se Jaroslav Vítek. „Moc jsme si to užili, vyhráli jsme i poukaz do McDonaldu, o to šlo Vojtovi nejvíc, takže je šťastný.“



Jezdilo se samozřejmě také na čas, ti nejrychlejší slalom zvládli za necelou půlminutu a potvrdili, že herec Jakub Kohák na tom s lyžováním opravdu není vůbec špatně.



Výsledky poháru:

Do McDonald’s Winter Cupu nastoupili děti, dospělí i rodinné týmy v těchto kategoriích:

Family

1. P. Svoboda a syn (1:02,55)

2. P. Duffek a syn (1:06,69)

3. V. a J. Vítkovi (1:07,23)

Muži 15+

1. Bedřich Mora st. (29,21)

2. Jan Lukšík (29,34)

3. Bedřich Mora ml. (29,42)

Ženy 15+

1. Denisa Svobodová (31,07)

2. Petra Kyjonková (32,34)

3. Petra Morová (34,06)

Chyť si lišáka Foxe

1. Eliška Helisová (41,78)

2. Vojta Vítek (41,57)

3. Adam Dušek (41,55)

Chyť si Jakuba Koháka

1. Jaroslav Vítek (33,12)

2. Daniel Naxera (33,33)

3. Anna Meslová (33,45)