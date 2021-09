Letošní novinkou je, že do Dvořiště přijeli fotbalisté kategorie U15, starší žáci, kteří se utkají o pohár Karla Poborského. "Kategorie U15 je příslib opravdu kvalitních zápasů," říká Augustin Panský, předseda FK Dolní Dvořiště a organizačního výboru turnaje. "I tento turnaj se nám podařilo obsadit opravdu velmi kvalitními manšafty. Účastní se ho borci Sparty Praha, Slávie Praha, Dukly Praha, Sigmy Olomouc, Viktorky Plzeň a samozřejmě Dynama České Budějovice."

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.