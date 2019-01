Linec - Za rychlou jízdu bylo v Rakousku loni pokutováno 4 808 288 účastníků silniční dopravy. V roce 2011 to bylo 4,93 milionu. V 54 779 případech platili řidiči za nebezpečnou „nátlakovou" jízdu s vynucováním si volného pruhu. Těch meziročně přibylo 5,6 procenta. 38 622 řidičů jelo pod vlivem alkoholu (mínus čtyři procenta), 19 400 lidem byl zadržen řidičský průkaz.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Libor Běčák

Četnost dalších přestupků poklesla. Při telefonování za volantem bylo přistiženo 148 594 řidičů, s nedostatečným zabezpečením jelo 34 529 dětí. 143 613 řidičů nebylo připoutáno.

Při kontrolách nákladních vozidel vypsala policie 150 907 pokut. Další jízda byla kvůli technickým závadám či nedodržení doby odpočinku zakázána 31 507 kamionům a autobusům.

Situace v Horních Rakousích: za alkohol bylo pokutováno 38 622 řidičů (plus 230), za příliš rychlou jízdu 742 393 (druhý nejvyšší počet ze spolkových zemí, přesto meziročně mínus 5,3 procenta), za telefonování za jízdy 145 593 (mínus 1529).

Školí seniory

V Horních Rakousích nabízejí starším řidičům speciální čtyřhodinové kurzy bezpečnosti jízdy. Zemská vláda jim na ně připlácí 25 eur. „Nejde o to ukazovat jim, že řídit neumějí," říká zemský šéf automotoklubu Josef Thurnhofer. Experti ale informují účastníky seminářů o novinkách v pravidlech silničního provozu, o správném zacházení s technikou ASB a ESP či o účinném zabezpečení dětí. Procvičují s nimi chování v různých situacích a nabízejí jim test reakce.

Tragédie v továrně

K neštěstí došlo ve čtvrtek v jedné firmě v hornorakouském Waizenkirchenu. „28letá česká pomocná dělnice zastavila z neznámých důvodů stroj vyrábějící rouno, obešla jej, otevřela ochranný kryt a předklonila se do stroje. Při tom byla v oblasti krku zachycena podavačem, který odkládá výrobky na dopravní pás, a přitisknuta k rámu stroje. Utrpěným zraněním na místě podlehla," píše deník OÖN.

Ve čtvrtek večer kolem 21.25 hodiny zemřel za volantem kamionu na A9 u Kalsdorfu jižně od Štýrského Hradce 57letý český řidič. Podle OÖN sjelo jeho vozidlo z dálnice a zastavilo až na paralelní vozovce. Osádka kolem náhodně projíždějícího vozu záchranné služby našla řidiče bez vitálních funkcí nakloněného na sedadle řidiče. Přes okamžité ošetření a zásah přivolané rychlé zdravotnické pomoci se muže nepodařilo oživit.

Děti u internetu

41 procent dětí ve věku od tří do šesti let v Rakousku užívá alespoň jednou týdně internet (laptop 34 procenta, herní konzoly 14, smartphone rodičů 11, tablet 6 procent). Ukázala to anketa rodičů iniciovaná organizací Saferinternet.at. Průměrně u počítače stráví děti hodinu týdně. Jen 11 procent jejich rodičů pokládá za důležité učit potomky už v tomto věku odpovědnému zacházení s tímto médiem. Nejoblíbenějším zaměstnáním předškoláků je kromě her (34 procent) prohlížení fotografií (33) a videa (27), poslouchání hudby (27) a kreslení (20), konstatoval deník Volksblatt. Alespoň jednou už počítač použilo 52 procent dětí tohoto věku.

Zamračené Bavorsko

„Od začátku měření slunečního svitu před 60 lety ještě v Německu nebylo v lednu nikdy tak zataženo jako letos," řekl v deníku PNP Dominik Jung z portálu wetter.net. V celém Německu se slunce ukázalo jen na 22,5 hodiny, ve východním Bavorsku dokonce jen na 18 hodin. „To je 41 procent normálního stavu," uvedl Jung. Pro únor předpovídá „jojo-efekt" s rychlým střídáním lijáků, sněžení a znovu oteplování.

Řezno samotářů

V hornofalckém Řeznu je největší počet domácností osaměle žijících lidí v celém Německu – 55,3 procenta. Následuje Berlín s 54 procenty. Další město Horního Francka, Wunsiedel, má zase nejvíc domácností seniorů – 43,9 procenta. Celoněmecký průměr je o čtvrtinu nižší.