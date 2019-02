Pasov - O vlně studentských demonstrací „za lepší politiku ochrany klimatu“ od Švédska už i do Dolního Bavorska jsme informovali.

V Pasově se včera někteří neučili. | Foto: Deník/repro PNP

Jak píše PNP, problémy s tím mají někteří ředitelé, protože žáci manifestují místo vyučování. V pátek 8. února prošli demonstranti Pasovem k mítinku před radnicí.

Kuriózní podobu nabrala akce ve Viechtachu. Podle příkladu 16leté Švédky Grety Thunbergové, která už týdny sedá v pátek místo školy před parlamentem ve Stockholmu s požadavkem změny v politice ochrany klimatu, ve Viechtachu v 9 hodin nastoupila před radnici 19letá gymnasistka Teresa Raithová (na snímku) z Geiersthalu v okrese Regen. S ručně psanou kartonovou tabulí a textem „Školní stávka pro klima – stávkujeme, dokud nebudete jednat!“ chtěla protestovat až do konce vyučování ve 13 hodin. Před radnicí byla jediná… „Akci ráno prohovořila s ředitelem školy a vyjednala prý kompromis, protože nechce školu a učitele svým jednáním ,plísnit´, ale hodlá jím probudit veřejnost,“ napsal deník.

Češi v nesnázi

Skupina sedmi českých dovolenkářů ve věku 22-30 let chtěla ve čtvrtek kolem 13.50 hodiny sjet variantu "Angeralm" v lyžařské oblasti Krippenstein. Pět snowboardistů a dva lyžaři částečně bez vhodné výbavy do volného terénu opustili při druhém stupni lavinového nebezpečí zajištěný svah a už po pár metrech se kvůli nedostatečné přípravě a plánování trasy sjezdu odchýlili od značené varianty cesty, napsaly OÖN.

Ve výšce 1950 metrů panovaly těžké podmínky. Větrem předcházejícího dne a nízkou teplotou v noci byla sněhová pokrývka zhutněná a částečně zledovatělá. Tři snowboardéři vyjeli příliš daleko ke skalní stěně a dostali se na třicetistupňovém příkrém a extrémně ledovém svahu do tísně. Ostatní se je voláním snažili varovat. Jeden 24letý vypnul vázání, aby mohl z nebezpečného místa odejít pěšky. Při tom uklouzl na zledovatělém podkladu a zřítil se do hloubky 200 metrů přes skálu. Jeho přátelé zkoušeli sjíždět do údolí na snowboardech a pomoci mu, ale ani oni se neudrželi na tvrdé sněhové pokrývce a rovněž se zřítili. Zbývající čtyři Češi místo objeli po správné variantě a kamarádům pod skalní stěnou přišli pomoci. Dva domácí lyžaři situaci rovněž zpozorovali a přes tísňové volání okamžitě vyrozuměli záchrannou službu v Obertraunu.

Do akce bylo nasazeno šest záchranářů, dva vrtulníky a dva muži alpské služby. Tři zraněné snowboardisty zachránily z místa nehody vrtulníky. 24letý byl těžce zraněn a přepraven do nemocnice ve Schladmingu, druhé dva s lehkými odřeninami a naraženinami na celém těle snesl do údolí vrtulník lékaře. Ostatní do dolní stanice lanovky sjeli, uzavřel linecký list.

Tuny válečného materiálu

Odmiňovací služba rakouské armády loni při 1104 zásazích v celém Rakousku zneškodnila 35,3 tuny válečného materiálu, z toho z vody kolem 9,7 tuny, informuje Volksblatt. Ve vysokoalpské oblasti rakousko-italského pohraničí zajistili experti 370 kilogramů munice z první světové války.

Nejvíc zásahů měla služba v Dolních Rakousích, kde při 482 akcích odstranila 11,5 tuny. V Horních Rakousích to bylo 2,8 tuny ze 180 zásahů. 52krát likvidovali pyrotechnici munici na místě.

Vjela k snídani

Jízdní chybou při vyjíždění z parkoviště před lázeňským domem vjela ve čtvrtek kolem desáté hodiny 83letá místní důchodkyně svým osobním autem do hotelu v Bad Füssingu v okrese Pasov a skončila u snídaňového bufetu, napsala PNP. „Při pokusu vycouvat auto s automatickým řazením z místa udělala pravděpodobně chybu v obsluze a neúmyslně se rozjela dopředu. Při tom rozbila výlohu hotelu, přejela přes tepelné těleso do místnosti pro podávání snídaní a zastavila před připraveným bufetem,“ popsal list. „Naštěstí nebyl zraněn žádný host a obsluha, ani řidička a spolujedoucí manžel. Na budově a autě je ale škoda za více než 20 000 eur.“