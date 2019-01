UBÝVÁ JICH. Prasata v Bavorsku chová stále méně zemědělců. Počet provozů s alespoň 50 kusy nebo s deseti chovnými prasnicemi proti minulému roku poklesl o 2,9 procenta, píše PNP. K letošnímu 3. květnu bylo chovatelů prasat v zemi jen asi 5900. Také celkové stavy zvířat poklesly na asi 3,36 milionu, tedy o 1,3 procenta.

Zakáží nezletilým cestovat?

Linec – Za „ brutální nebezpečí" označila rakouská ministryně vnitra Johanna Mikl-Leitnerová teror uskupení Islámský stát (IS) v Sýrii a v Iráku. V rozhovoru pro linecký deník OÖN ohlásila „balíček opatření" proti sympatizantům IS v Rakousku.

List připomněl zatčení více podezřelých „džihádistů" v zemi a zeptal se, zda ministryně považuje současné trestněprávní normy za dostačující, aby zabránily „turistice za džihádem". Mikl-Leitnerová odpověděla, že je třeba „přitahovat víc šroubů najednou". S ministrem spravedlnosti Brandstetterem a ministrem zahraničí Kurzem přijali před prázdninami první opatření, teď pracují na dalších. Jejich součástí je i prevence, například „horká linka" pro rodiče a známé mladých, kteří z různých důvodů míří za IS. „Chceme také změnit zákon o hranicích – mladí lidé by směli do zemí mimo Evropskou unii cestovat jen s písemným souhlasem rodičů," říká. Detaily ještě vypracují. Svůj úkol bude mít také islámské náboženské společenství v Rakousku, které je odpovědné za dění v mešitách a má dobrý přístup k muslimským spolkům. „Potřebujeme upozornění, objeví-li se podezřelé momenty. To musí být i v zájmu společenství. Půl milionu muslimů v Rakousku přece nemůže být generálně podezřelých. Chceme nebezpečí čelit společně, a k tomu je třeba i pomoc komunity," říká ministryně.

Dlouhá noc dechovky

V sobotu se na náměstí ve Steyru uskuteční „Dlouhá noc dechovky" a mluvčí svazu dechových hudeb okresu Herbert Lang k aktuálním předpovědím, že bude pršet, říká v OÖN, že na to raději nemyslí.

„Noc" začne už ve 14 hodin, od kdy se účastnické kapely budou do 16.15 h prezentovat na osmi místech vnitřního města. Od 17.30 napochoduje všech 35 hudeb na náměstí, kde budou hrát pochodovou a koncertní hudbu. V 19 hodin naváží společným vystoupením. „Opatrně odhadnuto to bude 1400 muzikantů, pravděpodobně ale 1500 nebo ještě o pár víc," míní Lang.

Zážitek zakončí rovněž na náměstí od 19.45 dechové uskupení „Pro Solisty", formace založená v roce 2001 v Behambergu, která je aktuálně „mistrem Evropy v česko-moravské muzice", uvádí linecký list. Pro Solisty vskutku získala nejvyšší ocenění na 11. ME česko-moravské dechovky, které se konalo v Sillianu ve východním Tyrolsku v roce 2010 a jehož se zúčastnily i kapely z ČR. Vyhledávače říkají, že skupina hraje tradiční česko-moravskou dechovku, ale také vlastní aranžmá aktuální popové a partyhudby. I proto má přízvisko „Power-Polka-Party-People". Její jméno se odvozuje od stejnojmenné polky Zdeňka Gurského, vedoucího kapely Gloria z Kyjova. Typickým znakem Pro Solisty je kráva se slunečními brýlemi.

A kdyby doopravdy začalo pršet? „Bude se hrát tak dlouho, dokud nástrojům nebude hrozit škoda," říká Lang a připomíná, že už v minulosti jednou zmokli. „Muzikanti pak ještě navíc dostali od policie pokutu, protože hráli i poté, kdy byla slavnost oficiálně zakončena a náměstí uvolněno pro dopravu," dodává deník.

Trest za „černochy"

Padesátiletý podnikatel z Norimberka, majitel firmy na čištění a úklid budov, zaměstnával ve dvou hotelích uklízečky, kterým platil pod tarifní minimální mzdu. Kromě toho za ně neodváděl pojistné na sociální zabezpečení. „Celníci prokázali, že tak pojišťovně způsobil škodu za 100 000 eur," píše PNP. Podnikatel byl potrestán odnětím svobody na rok a deset měsíců podmíněně a musí zaplatit 40 000 eur. Pasovský list dodává, že tarifní minimální mzda úklidových pracovníků je nyní v Bavorsku 9,31 eura na hodinu. Od příštího roku bude 8,50 eura.