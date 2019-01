Pasov - Susanne Honsa (30) z Plattlingu byla vyznamenána Bavorskou státní cenou pro mladé designéry 2016.

Susanne Honsa a její židlička. | Foto: Deník/repro PNP

Ucházelo se o ni 157 tvůrců. Šest nejlepších vybrala porota a minulý týden jim předala ministryně hospodářství Ilse Aignerová ceny, uvedla PNP. Oceněná díla jsou toho času vystavena ve foyer hodně navštěvovaného muzea BMW v Mnichově.



Susanne Honsa obeslala soutěž svou magisterskou prací ze studia design a produkční management – nízkým taburetem „Merhaba" (turecky Ahoj), rafinovanou pleteninou ze štípaného dřeva kaštanovníku. V teoretické části práce rozvinula koncept kooperace designérů a řemeslníků. Už pro svou bakalářskou práci se zabývala tradičními řemeslnými technikami a snažila se je nově interpretovat.

Čtěte také: Budějovický Budvar vystavil loni rekordní objem piva



Myšlenka „vydesignovat" taburet ji napadla při studijním pobytu v Istanbulu. Upoutalo ji, jak tamní lidé před bary a kavárnami při sezení na nízkých stoličkách nad šálkem čaje nekomplikovaně navazují rozhovory, píše PNP. Přes svůj studijní projekt poznala 25letého pletaře košíků, který ovládal řemeslo a zároveň byl otevřený k novinkám. S ním a „vrbovým" košíkářem z Rosenheimu rozvinuli koncepci a postup umožňující během dvou hodin „umotat" ze štípaného kaštanovníku, vrboví či třeba drátu lehkou, ale stabilní židličku.



„Porotu přesvědčil především její empirický postup, šíře variant v procesu nalezených možností a velký potenciál nové techniky zhotovování," řekl při vyhlašování výsledků Ludwig Lösche z Bavorského sdružení řemeslníků. Honsa pak dodala, že ráda myslí komplexně, tedy od vývoje a designu přes výrobu až k marketingu. „Když se loni v srpnu dozvěděla, že v březnu dostane státní cenu, spontánně se rozhodla prémii 7500 eur vložit do sériové produkce své ,Merhaby´," pokračuje PNP. Výroba jede v Turecku a na cestě odtud do Německa je prvních 30 taburetů. „Deset z nich je už prodáno," uzavírá PNP.

V Linci není bezpečno

Počet kriminálních deliktů vzrostl loni v Linci o 18,8 procenta na 20 543. Je to největší nárůst v celých Horních Rakousích, potvrdil ředitel policie ve městě Karl Pogutter pro OÖN. Nejvíc přibylo násilných činů (vyhrožování, ublížení na zdraví atd.) a šíření drog. K násilí Pogutter míní, že lidé jsou agresivnější. „"Kde dříve často docházelo jen k verbálním střetům, tam dnes mnohem rychleji padají rány," řekl.

Čtěte také: Ve dvou oknech Černé věže se objeví vlajky s logem Motoru



Řešení vidí je větší prezentaci policie na ulicích. O tom je přesvědčen i místostarosta Detlef Wimmer: „Je už pět minut po dvanácté. Ministr vnitra musí poskytnout víc personálu pro lineckou policii." Městu prý chybí přinejmenším 150 mužů.



V Mühlviertlu naopak loni kriminalita poklesla. V okrese Rohrbach dokonce o 11,5 procenta – na 1149 zjištěných deliktů, což tento příhraniční region řadí na první místo v Horních Rakousích. Vloupání do motorových vozidel či jejich odcizení bylo loni jen devět, vloupání do bytů ubylo 35,7 procenta. „Podle policie na tom mají zásluhu zesílené kontroly hranic sousedních zemí," píší OÖN. Současně stoupla objasněnost skutků v tomto okrese ze 64,1 na 65,5 procenta.

Chtějí uctít padlé sovětské vojáky

Bavorský ministerský předseda Horst Seehofer (CSU), který je na návštěvě v Rusku, řekl v pátek na Rudém náměstí novinářům, že si přeje širší uctění památky ruských obětí druhé světové války v Bavorsku, píše PNP. „V tom ještě zdaleka nejsme hotovi," řekl a mluvil o dluhu v kultuře nezapomínání.



S ruskými partnery domluvil, že ruská a bavorská strana by měly dále a hlouběji usilovat o zjištění co možná největšího počtu jmen všech 6000 sovětských vojáků, kteří byli jako váleční zajatci zastřeleni nacisty poblíž koncentračního tábora Dachau. „Dosud je známa jen malá část jmen, která po zjištění byla vysekána do kamenných desek. Bylo by mým přáním ve vzájemné spolupráci zvěčnit navždy všechna tato jména," cituje Seehofera PNP.

Město bude udržovat hřiště

Jak i náš list zaznamenal, město Linec chtělo upustit od dosavadní praxe průběžného kosení sportovišť 39 klubů. Spočítalo si, že by tím ušetřilo 139 000 eur. Místo toho chtělo tělovýchovným jednotám koupit sekačky. Po podzimním rozhodnutí se zvedla ostrá kritika všech dotčených sportovních svazů, podle kterých by kluby, většinou vedené dobrovolnými funkcionáři, finančně a personálně údržbu hřišť nerzvládly, uvedly OÖN.

Přečtěte si: Trestných činů u sousedů přibylo



Ve čtvrtek na radnici došlo přece jen k dohodě na vstřícném kroku - „doslova v poslední minutě", jak píše list: o nadcházejícím víkendu totiž startuje pro 20 z dotčených klubů mistrovská sezona. Nakonec se radní pro sport Karin Hörzingerová a příslušný místostarosta pro zeleň Bernhard Baier domluvili, že město údržbu hřišť ještě letos zajistí – Baier dá ze svého resortu dva lidi na kosení ploch a Hörzingerová pro ně přerozdělením rozpočtu odboru uvolní peníze. Servis a drobné opravy sekaček zajistí městské dílny. „Místostarosta si myslí, že toto řešení by mohlo být trvalé, ale radní pro sport chce rychle vypracovat s dotčenými kluby možnost alternativ," dodávají OÖN.

Ještě jednou Zeppelin





Jak i náš list zaznamenal, deník PNP připomněl nedávno údajné jubileum přeletu vzducholodi Graf Zeppelin nad Pasovem v roce 1937. Poukázal ale i na neshodu jiných dobových fotografií města a naznačil možnost, že obrázek je montáží.



Okresní mutace pasovského listu Bayerwald-Bote poté přinesla snímky vzducholodi nad Viechtachem, pořízené tamními občany. Autorem jedné měl být Xaver Kastl. Redakci obrázek poskytl jeho bratr, který vycházel z toho, že záběr je z roku 1937. Další fotografie vzducholodi „z blízkého okolí Viechtachu" datum korigovala. Její digitální verzi poslal listu Hermann Popp, syn viechtašského fotografa Michaela Poppa, a připojil bližší údaje, na jejichž základě se dá podle PNP usuzovat, že Zeppelin přeletěl nad městečkem až v roce 1938.

Barbara Waibelová, vedoucí archivu výzkumné instituce k dějinám Zeppelinu ve Friedrichshafenu, na dotaz novin uvedla, že jde o vzducholoď LZ 130. Obrázek zná, Hermann Popp zaslal jejich muzeu originál zvětšeniny snímku pořízeného jeho otcem. „Jde nepochybně o LZ 130. Je to patrné na gondole, která se od téměř stavebně totožné konstrukce předcházející vzducholodi LZ 129 Hindenburg odlišuje protáhlejší formou a tažnou vrtulí místo dřívější tlačící. Navíc je na trupu lodi rozeznatelné označení D-LZ 130," napsala Waibelová deníku.



Uvedla, že LZ 130 může být označen za sestru LZ 129 Hindenburg, která v roce 1937 explodovala při přistání v Lakehurstu v New Jersey. „Po desetiletí se vedly dohady, jak mohlo dojít k jejímu vznícení. Začátkem devadesátých let bylo oznámeno, že příčinou byl nevodivý nátěr vzducholodi. Tehdy zahynulo 36 lidí. U vzducholodi LZ 130 byl proto použit jiný lak a do služby byla nasazena až v roce 1938. K ,panenskémuˇ letu odstartovala 14. září 1938."



Popp a Kastl zřejmě vyfotografovali stejný let Zeppelinu. Hermann Popp předpokládá, že přes Viechtach vedl třetí let této vzducholodi 22. září 1938. Byl zkušební, po smyčce dlouhé 1215 kilometrů – přes Mnichov a Vídeň zpátky do Friedrichshafenu. „Muselo jít o podzim, protože na polích jsou vidět panáky slámy," vysvětluje Popp. Míní, že jeho otce jako fotografa upoutala hlavně délka lodi 245 metrů.

Že skutečně šlo o třetí let LZ 130, potvrzuje i Waibelová. Popisuje, že vzducholoď o 4200 koňských silách odstartovala v 8.13 ve Friedrichshafenu a kolem desáté hodiny byla nad Mnichovem, kde podle novinových zpráv asi deset minut kroužila a pak pokračovala na sever. Kolem 10.30 byla nad Landshutem, v 11.07 nad Dingolfingem. Tak se mohla dostat i nad Viechtach. Množství lidí na snímku si vysvětluje tím, že o letu Zeppelinu informovalo rádio. Jméno dostala vzducholoď poté, kdy byl mimo službu v roce 1937 odstaven její předchůdce LZ 127, první Graf Zeppelin. K rozlišení obou lodí se následník LZ 130 označoval také Graf Zeppelin II.



Podle Waibelové při třetím letu vedl LZ 130 Hugo Eckener. Na palubě bylo kromě 40 členů posádky dalších 35 lidí, zaměstnanci výrobce a členové přejímací komise říšského ministerstva letectví. „Celkem LZ 130 absolvoval třicet letů. Na Göringův rozkaz byl sešrotován v dubnu 1940," uzavírá PNP.

„Policejní" zmýlená?





V pátek dopoledne vzbudilo v lineckém vnitřním městě pozornost pasantů dlouhé osobní auto s velkou nálepkou na boku, v níž mnozí viděli označení „Polizei" - přinejmenším byla v barvách, které policie užívá, a ve stejném stylu písma. Že by teď policisté jezdili v limuzínách? ptal se leckdo. „Jenže tam nestálo Polizei, ale Polterei," napsal deník OÖN a nás pravověrné Čechy dostal do úzkých – jak to přeložit… Snad nejspíš Vzpoura, nebo taky Rámus, ale bez záruky.

Přečtěte si: Další kavárna opravářů u sousedů

Mluvčího policie Davida Furtnera to v každém případě naštvalo, mladíky, kteří půjčené auto takto dozdobili, to prý může přijít draho. „Je to jasný správní přestupek," řekl. Barevná kombinace a způsob a styl použitého písma požívají podle předpisů obzvláštní ochrany státního orgánu. „Rozhodně nesmí nikdy vzniknout nebezpečí zaměnitelnosti policie," dodal mluvčí.



Firma, která tato auta půjčuje, vysvětlila na dotaz OÖN, že se jednalo o reklamní akci. „Nabízíme klientům také individuální polepení podle přání," uvedla. Nebyli si prý vědomi, že to není dovoleno, mysleli, že je to O. K. Pak firma zavolala redakci znovu a uvedla, že dodavatel polepu je ujistil, že styl nápisu i jeho barvy nejsou tytéž, které používá policie. Limuzínu prý už ve čtvrtek policisté viděli a nezakročili, řidiče nezastavili. „Nechtěli jsme rozhodně vědomě užít stejného písma," ujistila půjčovna aut.