ON-LINE ZDE

Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k sobotní 18. hodině zvýšil v regionu na 189. Vyléčených je v současné době v jižních Čechách 171, počet aktuálně pozitivních osob se dvěma novými případy zvýšil na 12.

Ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová uvedla, že odd pátečního do sobotního večera vyšetřily laboratoře v regionu 115 suspektních vzorků. Dva byly pozitivní. "V obou případech se jednalo o import nákazy ze zahraničí. V jednom případě šlo o studenta, který se vracel ze studijního pobytu ve Švédsku, a v druhém o pracovníka z Ukrajiny. Oba muži byli umístěni v domácí izolaci. Dalším osobám, s nimiž přišli do styku, byla nařízena povinná karanténa,“ řekla.

Dodala, že ze stávajících 12 případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno šest na Prachaticku, tři na Písecku, nově dva na Českobudějovicku a jeden na Českokrumlovsku. Strakonicko, Táborsko a Jindřichohradecko hlásí aktuální nulu.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy stále udržují s 29,49 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k sobotní 18. hodině) pozici regionu s nejnižším výskytem COVID-19 a s vysokým podílem uzdravených. V kraji se vyléčilo téměř 95 procent všech nakažených, celkově v republice je to něco přes 70 procent.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo dle slov epidemioložky KHS Jitky Luňáčkové na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 16 534 osob. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo 81 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu v sobotu zvýšil o 28 na celkových 4 031.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnicích s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrová místo v ulici U tří lvů. Svoji činnost ukončila odběrová místa laboratoří Nextclinics v Českých Budějovicích a na hraničních přechodech Dolní Dvořiště, České Velenice a Strážný. Důvodem je ztráta zájmu samoplátců o testování v reakci na oznámení vlády o zavedení cestovního semaforu a s tím souvisejícím rozvolnění pravidel při překračování hranic.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v sobotu večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 106 žen a 83 mužů. Z celkových 189 dosud potvrzených případů je 43 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 37 z Prachaticka, 23 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 18 z Jindřichohradecka a dvanáct z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně deset dětí ve věku do 14 let. Osmnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, šestatřicet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, sedmadvacet v kategorii od 45 do 54 let a jednatřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 39 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kumulativní počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí v rámci hromadných repatriací či samostatně a byli nebo ještě jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, zůstává na 363.