To na tom přitom nejsme nejhůře. V Praze 1 se pořizovací cena takového bytu v letošním roce vyšplhala dokonce na něco přes 14 milionů korun, nejméně stojí takový byt v Ústeckém kraji, kde vyjde na zhruba tři čtvrtě milionu korun.

Čísla jsou to sice krásná, jak ale uvádí Jiří Kahoun z českobudějovické společnosti Fortuna Reality, bytů o velikosti 3+1 je v krajském městě nedostatek.



„Když už nějaký takový byt volný je, velmi rychle je prodaný,“ řekl s tím, že žádanými lokalitami jsou Pražské předměstí v okolí kolem IGY a Družby, Suché Vrbné, Rožnov nebo třeba Nemanice.



Problémem je dle jeho slov skutečnost, že pořizovací cena takových bytů se v průběhu let vyšplhala na své maximum. „Ceny jsou zastropované. A dát za takový byt v paneláku dva miliony korun, to lidé nechtějí,“ vysvětloval s tím, že dají přednost koupi zcela nového bytu.

VEDOU BYTY 2+KK

Tady ale naráží na díru na trhu. Sehnat v novostavbách byt o velikosti 3+1 je spíše výjimkou. „Kdo potřebuje byt pro sebe, kouká se po bytě 3+1 velkém zhruba 72 metrů čtverečních, v developerských projektech jde ale spíše o investici. Člověk si koupí byt o velikosti 2+kk, přičemž počítá s tím, že do něj nebude muset 10 až 15 let nic dát,“ vysvětloval českobudějovický realitní makléř.

DO GARSONKY NE

Dodal, že i poptávka ze strany klientů je hlavně po bytech o velikosti 2+kk. „Ty se hodně pronajímají, hodně kupují a tím pádem i hodně staví,“ řekl více a pokračoval: „Co ale naopak mizí, jsou garsonky. V novostavbách už téměř nejsou. Když garsonku pronajímáme, tak tam člověk vydrží půl roku, pak utíká. I pro študáky je 21 metrů čtverečních málo,“ dodal.

VYŠŠÍ PLAT, VYŠŠÍ CENA

Co se týče ceny bytů, tak ta dle jeho slov přímo úměrně souvisí s rostoucí mzdou. „Lidé se mají lépe. Platy jsou vyšší, stoupá i poptávka a tím pádem je i vyšší cena nemovitostí,“ vysvětloval Jiří Kahoun.