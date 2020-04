Nestabilní svahy, u kterých nelze vyloučit hrozbu sesutí, řeší nyní stavbaři na budoucí dálnici D3 v prostoru chystaného tunelu Pohůrka nebo o několik kilometrů dál poblíž Včelné. Obchvat Českých Budějovic už se sice rýsuje v krajině, ale postupující práce zároveň odhalily nová rizika.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla bylo riziko zjištěno při odkrytí svrchních vrstev zeminy. "Zadali jsme hned detailní geologický průzkum," zdůrazňuje Jan Rýdl a doplňuje, že s podobnými situacemi se ŘSD setkává i na jiných stavbách. "Není to specifikum této stavby," říká Jan Rýdl s tím, že se stává, že se v průběhu prací aktuálně reaguje na konkrétní podmínky. Mluvčí ŘSD zároveň upozornil, že to neznamená, že by byla zanedbána projektová příprava. Dělal se obvyklý geologicko-technologický průzkum, jako jinde. Jen se nyní ukázala rizika, která nebylo možné odhalit dopředu.

Před několika lety se třeba potýkala se sesuvy půdy nová dálnice D8 v Českém středohoří. Tam se v roce 1985 řešil prostup územím s příslušným průzkumem a hledáním nejlepší trasy. Přesto došlo následně k sesuvu zeminy na novou vozovku.

U Českých Budějovic se nyní zřejmě na základě podrobnějšího průzkumu, který varuje před rizikem možného sesutí půdy na dvou lokalitách dojde k úpravě projektu. Mohl by se například zvětšit rozsah skrývkování u tunelu Pohůrka. Ten totiž nebude ražený, ale hloubený. Těleso tunelu má být betonováno v hlubokém zářezu v krajině a poté překryto zeminou. Je možné, že i síla vrstev zeminy nad tunelem by se upravila. To vše se ale teprve bude rozhodovat. "Jde o technické detaily stavby tunelu," říká Jan Rýdl.

Zároveň vylučuje, že by se projekt mohl vrátit u Dobré Vody k myšlence estakády nad údolím Dobrovodského potoka. To byla totiž původní varianta dálnice. Následně byl ale projekt změněn a nyní je ve stejném místě plánován tunel pod Dobrovodským potokem a navazující tunel k Pohůrce. Kdyby mělo dojít k nové změně, vrátilo by to celou akci podle Jana Rýdla o 15 let zpět. "To už bylo vyřešeno při debatě o trase dálnice před lety," říká Jan Rýdl s tím, že se nyní nedá říci, jestli možná úprava projektu ovlivní cenu díla nebo dobu stavby. "V tuto chvíli je to na stole projektantů. Hledá se řešení, jak nebezpečí eliminovat. Je tam nějaký potenciál možného sesuvu. A my stavíme komunikaci s životností sto let, kde je enormní zatížení nákladní dopravou," vysvětluje Jan Rýdl.

Připouští ale, že se ŘSD v současné fázi stavby už vzdalo ambiciózní myšlenky uvést dálnici do předčasného provozu už v roce 2022, jak se při zahájení stavby uvažovalo. "Tento smělý plán podle všeho padá," říká Jan Rýdl. Řidiči by podle mluvčího ŘSD měli na novou komunikaci vjet v úseku od Úsilného po Třebonín v roce 2023.

U Českých Budějovic se kromě zmíněného tunelu Pohůrka pracuje například mezi Vrátem a jihočeskou metropolí. Překládá se tam napájecí stoka Pekařského rybníka. Pro řidiče to znamená omezení provozu na Rudolfovské ulici pravděpodobně do května. Ve druhé polovině roky by zde měl začít podle Jana Studeckého z tiskového oddělení ŘSD začít stavět most přes budoucí dálnici. Jeho délka má být přibližně 35 metrů.

Od zítřka až do neděle je naplánována například i úplná uzavírka Novohradské ulice u Nových Hodějovic v prostoru točny MHD. Kvůli přeložce sítí je nyní uzavřena u Roudného i silnice na Plav.