Kumulativní počet diagnostikovaných s covid-19 se tak k sobotní osmnácté hodině v regionu zvýšil na 29 523. Počet vyléčených v jižních Čechách vzrostl na 23 882 a aktuálně pozitivních se snížil o 609 na 5 259 osob.

Od pátku do soboty přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 639 suspektních vzorků a devět vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetření potvrdili hygienici k sobotní 18. hodině 250 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 129 žen a 121 mužů. Nejvíce nových případů přibylo podle ředitelky krajské hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové na Českobudějovicku (105), Táborsku (45) a Českokrumlovsku (35).

K PŘENOSU DOCHÁZÍ ČASTO V RODINĚ

„Ve zhruba osmi desítkách případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a v dalších osmi desítkách v zaměstnání. Čtyři případy se týkaly škol. Nově onemocnělo osm zdravotníků a šest klientů sociálních služeb. U dalších případů zatím nebylo možné zdroj nákazy určit,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 5 259 aktivních případů covid-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 275 na Českobudějovicku, 1 013 na Táborsku, 787 na Jindřichohradecku, 704 na Strakonicku, 695 na Písecku, 401 na Prachaticku a 384 na Českokrumlovsku. 382 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo.

V KARANTÉNĚ JE PŘES 1500 OSOB

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 112 636 osob. V povinné karanténě se k sobotní osmnácté hodině nacházelo 1 514 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o devět na 9 565,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v sobotu večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 15 743 žen a 13 780 mužů. Z celkových 29 523 dosud potvrzených případů je 9 157 z Českobudějovicka, 5 213 z Táborska, 4 049 z Jindřichohradecka, 3 622 z Písecka, 3 296 ze Strakonicka, 2 217 z Prachaticka a 1 969 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 2 323 dětí ve věku do 14 let. 3 148 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, dalších 3 819 do kategorie 25 až 34 let, 5 112 do kategorie 35 až 44 let, 6 095 případů do kategorie 45 až 54 let a 4 323 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 4 703 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.