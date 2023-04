I proto loni v září město České Budějovice jako vlastník vodohospodářské infrastruktury udělilo souhlas provozovateli, společnosti ČEVAK a.s., s touto investicí. „Ta zahrnuje výměnu stávající kogenerační jednotky z poloviny devadesátých let za nový výkonnější stroj s vyšší účinností,” přibližuje význam akce Jiří Lipold, technický ředitel společnosti ČEVAK.

KVÍZY: Co všechno víte o jižních Čechách? Otestujte znalosti v našich kvízech

Výměna je naplánována na jarní měsíce, předpoklad je, že akce bude ukončena na konci května letošního roku. Tato nová kogenerační jednotka bude mít výkon vyšší než 400 kW a hodnota této investice je téměř 8 milionu korun.

„Nejde jen o nezbytnou obnovu zařízení, které je na konci své technické životnosti. Tímto krokem se zvýší energetická soběstačnost čistírny odpadních vod. V neposlední řadě jde také o dlouhodobou ochranu před turbulentním, a hlavně těžko předvídatelným vývojem cen elektrické energie,“ doplnil Jiří Lipold.

Za znásilnění dostal mladík z Domažlicka sedm let. Jel prý za láskou, ne sexem

„Město chce ve spolupráci s ČEVAK udělat čistírnu odpadních vod nízkoenergeticky nákladovou ne-li energeticky neutrální. Vnímáme to jako skvělý společný projekt města a ČEVAKu a první vlaštovku jakým směrem se chceme ubírat a co po našich partnerech v rámci spolupráce do budoucna požadovat. ĆEVAK vnímáme dlouhodobě jako výborného partnera, jednoznačně zákaznicky orientovaného, který sám přichází s racionalizačními projekty, “ doplnil náměstek primátorky Michal Šebek.

Českobudějovická čistírna odpadních vod není jedinou, která má kogenerační jednotku a kterou provozuje společnost ČEVAK a.s. Dalšími čistírnami, které dokáží pokrýt část spotřeby elektrické energie z vlastních zdrojů je AČOV Tábor, ČOV Jindřichův Hradec a Prachatice. Celkem se na těchto zařízeních vyrobí ročně přes 5 tisíc MWh.

Jitka Kramářová, ČEVAK