Na ploše asi 50 metrů čtverečních poblíž české hranice hledá ostatky školačky Moniky Frischholzové z Flossenburgu, která odešla 25. května 1976 odpoledne z domova ve věku dvanácti roků, napsala PNP. V místě jižně od Waldkirchenu našli dopoledne asi dva metry hluboko autovrak VW zakopaný pod úroveň terénu. O případných souvislostech zatím policie mlčí a zkoumá útržky látky, které se v autě našly.

Pasov pro kola nepřívětivý

V nejnovějším testu bicyklového klimatu německého ADFC skončil Pasov na 101. místě ze 106 hodnocených německých městech v kategorii 50 000-100 000 obyvatel, píše PNP.

Data byla vyhodnocena z údajů 170 000 cyklistů, kteří loni hodnotili 683 německých měst. Data za Pasov poskytlo 91 hodnotitelů, tedy velmi málo – z Rosenheimu (93. místo) například hlasovalo online 402 osob. V uvedené kategorii vyhrál Bocholt, se 71 000 obyvateli největší město okresu Borken v Severním Porýní-Vestfálsku. Druhý byl Nordhorn v Solním Sasku, třetí Kostnice – tedy vesměs města v nížinách. Horší než Pasov byli jen Bad Homburg, Cvikov, Velbert, Neuwied a Lüdenscheid. Z dolnobavorských měst dopadl relativně dobře 30. Landshut.

Zdravotníkům neplatí přesčasy

Zaměstnanci hornorakouských nemocnic odpracovali loni kolem 3,2 milionu přesčasových hodin. Dva miliony z toho jim nebyly zaplaceny a mají být personálu dobropisovány k dovoleným či k volnu. Na interpelace poslanců SPÖ to v zemském sněmu uvedla zástupkyně zemského hejtmana Christine Haberlanderová (VP). V nemocnicích v zemi je zaměstnáno kolem 20 000 lidí. Z oněch 3,2 milionu přesčasových hodin připadlo 1,4 milionu na lékaře a milion na diplomovaný střední personál.

Budou chybět pečovatelky

Do roku 2025 bude v Horních Rakousích třeba minimálně 1600 dodatečných pracovníků v péči o seniory, píší OÖN. V Riedu proto plánují otevření tříletého studia oboru „mladá péče“ pro absolventy základních škol od 16 let. Dosud bylo podmínkou studia dovršení 17 let, a na to mladí nečekali a šli se vzdělávat jinam. Nově zřízený pečovatelský domov v Eberschwangu, který má kapacitu 84 míst, tak může pečovat jen o 30 obyvatel, a obdobná situace je v Eggelsbergu. V září má začít tříleté vzdělávání v oboru v Riedu (2600 hodin studium, 1200 hodin praxe). Informace na www.altenbetreuungsschule.at.

Hádají se o koncert v horách

Extrémní horolezec Reinhold Messner (74) a italský muzikant Lorenzo Cherubini (1966), známý jako písničkář Jovanotti, se přou o koncert plánovaný na srpen do horského střediska Kronplatz v jižním Tyrolsku, kde Messner provozuje muzeum hor, píší OÖN. „Nemohu to zakázat, ale udělal bych to, kdybych mohl,“ říká Messner. Koncert a davy lidí by podle něho rušily klid hor.

Jovanotti k tomu napsal na facebooku: „Nikdy bych si nedovolil s Messnerem diskutovat o horách, ale ke koncertům mám co říci.“ V Kronplatzu nejsou slavící lidé nic nového. „Je to místo pro všechny, a tím je krásné,“ dodává a ujišťuje, že při jeho vystoupení budou dodrženy všechny zásady ochrany životního prostředí. Svaz ochrany životního prostředí WWF je Messnerovou kritikou překvapen, Kronplatz je jako lyžařské centrum tak jako tak pro masovou turistiku vybaven. Tisíce turistů přitahuje v létě i Messnerovo muzeum.

Neničí včelkám zeleň

Ve Schwertbergu otevřou na Velikonoční pondělí opět včelařskou naučnou stezku při „louce volného času“, ke standardu obce patří i pěstění ovocnářské aleje podél řeky Aist a podpora občanů při zakládání privátních květinových záhonů výhodnou skladbou osiva. „Letos tu chtějí dát veřejné znamení na ochranu hmyzu a včel – od letoška hodlají 35 000 metrů čtverečních veřejných lučních ploch předělat na pěstěnou krajinu příznivou včelám,“ píší OÖN.

Starosta Max Oberleitner to deníku OÖN přiblížil slovy, že louky v majetku obce budou sečeny jen dvakrát – poprvé ne před polovinou června, do kdy padají semena jarních květin. Nová forma péče o krajinu dále znamená, že obecní louky budou sečeny postupně, etapově, což podpoří různost rostlin. Vhodnost pěstovaných druhů posoudí sjednaný zahradník krajiny. „Ohlasy obyvatel jsou velmi povzbuzující,“ říká starosta v deníku.

Deska atentátníkovi

Kvadratická pamětní deska z pozlacené oceli byla v úterý v Mnichově připevněna při malé vzpomínkové oslavě na dům, v němž bydlel atentárník na Hitlera Georg Elser. Stalo se tak přesně 74 let poté, kdy byl útočník popraven v koncentračním táboře v Dachau, píše PNP. Elser plánoval atentát na 8. listopad 1939 a ukryl bombu v mnichovském Bürgerbräukelleru. Vybuchla ale příliš pozdě, Hitler plánovaně odjel dřív. Elser byl uvězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen a pár týdnů před koncem války popraven v Dachau.

Muzeum vrací ostatky

Muzeum pěti kontinentů v Mnichově vrátí ostatky australského domorodce jeho předkům, informuje PNP. K předávací ceremonii byli v úterý očekáváni také ministr kultury Bernd Sibler, australská velvyslankyně Lynette Woodová a hlava domorodé pospolitosti Gimuy Walubara Yidindji People, Gudju Gudju Fourmile. Zacházení s lidskými ostatky je od devadesátých let velmi silně diskutováno, uvádí list a připomíná, že interdisciplinární pracovní skupina svazu německých muzeí toto předání v roce 2013 doporučila. Pasovský deník dodává, že Královská etnografická sbírka založená v roce 1862 byla podle vlastních údajů prvním etnologickým muzeem Ńěmecka. V roce 2014 bylo přejmenováno na Muzeum pěti kontinentů.

Tají ledovce

Tání ledovců se v posledních třiceti letech výrazně zrychlilo, píše Volksblatt. Nyní ztrácejí celosvětově 335 miliard tun ledu ročně. To vede k vzestupu hladiny moří zhruba o milimetr ročně, jak v odborném žurnálu Nature informoval tým vědců s účastí glaciologů z Innsbrucku. Celosvětově více než 19 000 ledovců ztratilo od roku 1961 dohromady přes 9000 miliard tun ledu.

Za podvody s testy podmínka?

Bývalá zkušební komisařka, která zmanipulovala za úplatu 68 jazykových testů přistěhovalců do Rakouska, a tři její pomocníci byli v pondělí zemským soudem v Linci nepravomocně odsouzeni k podmíněným trestům, napsal Volksblatt. Proces rychle skončil po nečekaném přiznání viny obžalovaných.

Hlavní obviněná dostala rok podmíněně a 3600 eur peněžitého trestu, proti čemuž se odvolala žalobkyně. Dva pomocníci hlavní obviněné, kteří se přiznali, že bez zaplacení by to nedělali, vyvázli s devíti měsíci podmíněně, jeden zkoušený dostal za zaplacení 1500 eur za pozitivní výsledek testu čtyři měsíce podmíněně. Sestra hlavní obžalované má peněžitý trest 480 eur.

„Bývalá zkušební komisařka, která v letech 2011-16 příležitostně prováděla jazykové testy pro Rakouský integrační fond, požadovala od kandidátů za pozitivní výsledek zkoušky průměrně 400 eur,“ uvedl Volksblatt. V jednom případě pro dobrý výsledek zmanipulovala 37 ze 45 otázek, řekla žalobkyně. Před slovní zkouškou s kandidáty předem probrala otázky, případně negativní závěry kolegů zkoušejících „přepsala“ na pozitivní.

Soudkyni řekla, že velmi lituje, co udělala. Chtěla prý finančně pomoci bývalému příteli, který byl hráčsky závislý. Osobně prý nebyla jako samoživitelka dvou dětí údajně nikdy v prekérní finanční situaci.

Přihlašovali méně aut

Přihlášení nových aut do provozu pokleslo letos za první tři měsíce v Rakousku o skoro 11 procent – s benzinovým pohonem o devět, dieselů o 17. Elektroaut bylo naopak připuštěno k provozu o 59 procent víc, ale pořád mají jen tři procenta ze všech nových. Celkově poklesl počet nově přihlášených motorových vozidel od ledna do března o asi šest procent na 104 836. Motocyklů bylo přihlášeno o 42,2 procenta víc, mopedů o 20,6 procenta.