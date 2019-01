Pasov – V Bavorsku se silně šíří tzv. hanta virus. Do začátku srpna bylo hlášeno 282 případů, šestkrát víc infekcí než za celý minulý rok, napsal deník PNP s odvoláním na zdravotní pojišťovnu techniků.

Pozor na tyhle hraboše! | Foto: Deník/repro PNP

Ohniska jsou v Dolním Francku a Dolním Bavorsku, především v příhraničním okrese Freyung-Grafenau. Tam bylo zjištěno 38 případů. Podle zástupce vedoucího zdravotního úřadu v Pasově Franze Schertela je předpoklad, že mnoho nákaz nebylo podchyceno.

K symptomům patří horečka a bolesti hlavy a svalů, což mnozí pokládají za příznaky nachlazení nebo chřipky. Pokud se ale přidají ledvinové potíže, je to jednoznačně hanta, říká Schertel.

Nákaza se na lidi přenáší především trusem, močí a slinami nemocných exemplářů norníků rudých (dřívehraboš rudýnebolesní). Velmi nebezpečné je zejména vdechnutí rozvířených výměšků pošlých infikovaných hlodavců, varuje pojišťovna. Dr. Schertel doporučuje, aby každý, kdo něco dělá především ve starých stodolách, altánech nebo na půdách, nosil roušku a rukavice. Riziku jsou vystaveni i lidé často se pohybující v lese.

K přemnožení norníků letos přispěly mírné teploty a mimořádná úroda bukvic. Dosud rekordní na výskyt infekce hanty byl rok 2010, kdy bylo v Bavorsku 437 případů, z toho 90 procent v Dolním Bavorsku a Dolních Francku.

Bojují s automaty

Od 1. ledna minulého roku má každý ze 40 finačních úřadů v Rakousku tým finanční policie mj. pro boj s ilegálními hracími automaty. Od té doby provedly 1006 kontrol, při nichž bylo zabaveno 3542 ilegálních přístrojů a vzneseno 2421 obvinění z porušení zákona, napsal deník Volksblatt. Stále větším problémem se ale stávají nekontrolovatelné hazardní hry na internetu, které umožňují anonymní účast a praní špinavých peněz.

To byla svatba!

S policejním modrým světlem stíhal novomanžel ve Weidenu v Horním Falcku svatbu. 30letý muž s dvouletou neteří se jako spolucestující „přimotali" do autonehody na křižovatce. K žádnému zranění nedošlo, ale ženich se ocitl v časové tísni. „Díky nebyrokratickému nasazení policie a jejímu spontánnímu taxi měl případ happy end," píše PNP z nedělní policejní svodky.

Zachraňovali bobry (a čističku)

Společným nasazením hasičů, pracovníků národního parku, čistírny odpadních vod, ochránců přírody a starosty Schönbergu Petera Siegerta byli v neděli zachráněni čtyři bobři, kteří zabloudili do podzemní čističky. Mimo jiné tu prohryzali kabely dvou ze tří vysokotlakých čerpadel. V případě velké vody by tak byla čistírna neschopná provozu a znečištěné vody by se vylily do říčky Ohe..

Záchranáři zahnali v podzemí bobry mezi šalovací prkna tak, že jim nezbyla než cesta do drátěných klecí. Přesto podle starosty nebyla záchrana jednoduchá, akci ztěžoval kluzký povrch a četné roury, světlo musely obstarat reflektory. K zabezpečení mužů byl v prostoru měřen obsah kyslíku.

Bobří rodinka – matka se třemi mláďaty – se nyní ze stresu vzpamatovává v národní parku, uvádí deník PNP. Až prý bude čistírna vod zabezpečena mříží, vrátí se hlodavci domů na říčku Ohe.